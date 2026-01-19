Prezident Pellegrini si uctil pamiatku obetí havárie vojenského lietadla pri Hejciach

BATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini si pripomenul 20. výročie havárie slovenského vojenského lietadla pri maďarskej obci Hejce. Podľa jeho slov je dôležité, aby si spoločnosť spomenula na tých, ktorí sa v osudný deň nevrátili domov. Zároveň vyjadril želanie, aby život v mieri a pomoc oblastiam postihnutým vojenskými konfliktmi priniesli v budúcnosti čo najmenej takýchto ťažkých chvíľ. Informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Každý slovenský vojak prisahá, že na obranu vlasti nasadí aj vlastný život. Vždy však veríme, že mier na Slovensku i v jeho okolí si život žiadneho nášho vojaka nevyžiada,“ povedal Pellegrini. Ako pripomenul, pri leteckej havárii prišla slovenská armáda v tento deň o 42 príslušníkov, ktorí sa vracali z misie v Kosove späť na Slovensko. „Do vlasti sa napokon vrátil jediný, s vážnymi zraneniami na tele a doživotnými na duši. Všetci jeho kamaráti zahynuli - len niekoľko kilometrov od rodnej zeme, na ktorú sa tak tešili,“ uviedol.
V službe vlasti obetovali život
Prezident apeloval na spomienku na všetkých, ktorí v službe vlasti obetovali život, ako aj na ich blízkych. „Spomeňme si na všetkých, ktorí v službe svojej vlasti obetovali tú najvyššiu hodnotu - svoj život. Spomeňme si na ich blízkych, ktorým dodnes chýbajú,“ poznamenal. Zároveň vyjadril želanie aby sa každá vojačka a každý vojak vždy v zdraví vrátili k svojim rodinám.
V 2006 havarovalo pri maďarskej obci Hejce slovenské vojenské lietadlo.
Devätnásteho januára 2006 havarovalo pri maďarskej obci Hejce slovenské vojenské lietadlo. Havária si vyžiadala 42 obetí - tri ženy a 39 mužov. Išlo o najväčšie letecké nešťastie v dejinách samostatného Slovenska. Lietadlo AN-24 viezlo príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí sa vracali z misie KFOR v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z vojakov Martin Farkaš.