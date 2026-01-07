Benešove dekréty a ďalší HNEV: Lídrovi maďarskej opozície pretiekol pohár trpezlivosti, LIST pre Fica a rázna výzva!

BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA - Zdá sa, že aj po novom roku má slovenská politika zarobené hneď na niekoľko konfliktov, a to aj medzinárodných. Prvým z nich, ktorý vybublal na povrch, sa týka našich južných susedov. Ide o spornú novelu zákona, ktorú parlament pretlačil a trestá aj popieranie Benešovych dekrétov. Opozičný líder z Maďarska to nenechal len tak a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SSD) poslal list.
Parlament vo štvrtok 11. decembra 2025 schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
Mládež v Budapešti bude demonštrovať pred Veľvyslanectvom SR! Ide o Benešove dekréty
Rovnako sa zaviedla trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Tu opozícia priamo spomína iniciatívu, s ktorou prišlo Progresívne Sloevnsko, ohľadom otvorenia otázky Benešovych dekrétov.
Legislatívu neskôr podpísal prezident Peter Pellegrini a väčšina ustanovení už nadobudla účinnosť. Novela tiež vyšla v zbierke zákonov, no opozícia, a rovnako tak generálny prokurátor Maroš Žilinka, sa obrátili ohľadom tohto zákona na Ústavný súd SR.
Magyar vyzýva Fica na rázny krok
K slovu sa teraz dostal líder maďarskej opozicie Péter Magyar zo strany Tisza. Ten sa dokonca rozhodol premiérovi Robertovi Ficovi napísať otvorený list, v ktorom ho vyzval, aby presadil zrušenie novely Trestného zákona. Tá po novom totiž umožňuje udeľovať trest väzením za popieranie povojnových dekrétov československého prezidenta Edvarda Beneša. Magyar vyzval svojho rivala, maďarského premiéra Viktora Orbána (Fidesz), aby sa k otvorenému listu pridal pripojením svojho podpisu.
Zamlčiavaním diskusie s k mieru nedopracujeme, odkázal Ficovi
"V demokratickom právnom štáte nemôže byť zločinom diskusia o historických faktoch. Zamlčiavanie histórie nikdy nevedie ku skutočnému zmiereniu," uviedol Magyar.
Ten nechal pod listom podpis aj pre premiéra Orbána. "Pokiaľ sa stále považujete za maďarského premiéra, podpíšte a list bezodkladne prepošlite do Bratislavy prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí. Pokiaľ list nepodpíšete, stratíte na zostávajúcich 96 dní status premiéra,“ apeloval Magyar na Orbána. Maďarsko čakajú parlamentné voľby už v apríli a Magyar v prieskumoch verejnej mienky pred Fideszom zaznamenáva so svojou stranou Tisza náskok.