Maďarský ombudsman žiada zrušenie ustanovení zákona k Benešovým dekrétom

BUDAPEŠŤ - Maďarský ombudsman Imre Juhász otvoreným listom vyzval európskych predstaviteľov kompetentných v oblasti konkrétnych opatrení zameraných na zrušenie ustanovení trestného zákona súvisiacich s Benešovými dekrétmi. Informuje o tom agentúra MTI.

Juhász adresoval svoj list vysokému komisárovi OBSE pre národnostné menšiny Christophovi Kampovi, riaditeľke Úradu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Marii Telalianovej, predsedníčke Európskeho parlamentu (EP) Roberte Metsolovej a slovenskému verejnému ochrancovi ľudských práv Róbertovi Dobrovodskému. Podľa ombudsmana ustanovenia slovenského trestného zákona o „popieraní mierového urovnania po druhej svetovej vojne“ sú v rozpore s medzinárodným dohovorom a niektorými zmluvami Európskej únie. Trestné sankcie založené na verejnom popieraní alebo spochybňovaní právnych dokumentov uvedených v tomto ustanovení môžu byť uložené aj maďarským občanom, dodal. Podľa novely trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia. Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov.

 

