Európska komisia preveruje list poradkyne maďarského premiéra k Benešovým dekrétom

BRUSEL - Európska komisia dostala list hlavnej poradkyne maďarského premiéra Katalin Sziliovej týkajúci sa Benešových dekrétov. Podľa servera telex.hu to potvrdil v piatok v Bruseli hovorca Európskej komisie Markus Lammert, podľa ktorého Komisia vyšetruje záležitosti listu, informuje spravodajca v Budapešti.

Sziliová, ktorá je poradkyňou premiéra pre autonómne úsilie Maďarov v Karpatskom oblúku, adresovala otvorený list predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej. V liste zverejnenom na Facebooku vyzýva Brusel, aby zakročil proti nedávnej legislatívnej zmene na Slovensku týkajúcej sa Benešových dekrétov.

Novelu slovenského trestného zákona, ktorá by mohla dokonca ukladať tresty odňatia slobody za kritiku dekrétov týkajúcich sa kolektívnej viny Maďarov a Nemcov v Československu a umožňujúcich aj konfiškáciu ich majetku, označila Sziliová za znepokojujúcu. Podľa nej by novela mohla okrem iného porušovať Chartu základných práv EÚ.

Podľa servera 444.hu Sziliová v neskoršom rozhovore uviedla, že okrem príspevku na Facebooku poslala aj list EK, v ktorom kritizovala nielen novelu, ale aj samotné Benešove dekréty. Na opakované otázky, či otvorený list konzultovala s vládou, reagovala nejednoznačnými odpoveďami typu „nie som povinná to nikomu vopred povedať“, alebo „nikto nevzniesol žiadne námietky voči listu“. Vláda SR na Facebooku napísala, že nevidí dôvod na zmenu trestného zákona, ale rešpektuje konanie hlavnej poradkyne maďarského premiéra, pripomína 444.hu.

