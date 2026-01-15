Maďarská vláda rieši Benešove dekréty na Slovensku: Menšine chce poskytnúť právnu pomoc

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda v stredu rokovala o slovenských zákonoch súvisiacich s Benešovými dekrétmi, ktoré sú podľa nej diskriminačné voči maďarskej menšine v SR. Kabinet rozhodol, že jej príslušníkom poskytne pomoc týkajúcu sa ich právneho zastupovania. Podľa servera 24.hu to uviedol vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás.
Maďarský kabinet sa podľa Gulyása snažil „hlbšie pochopiť slovenskú právnu situáciu“. Povedal, že maďarská vláda sa v uplynulom desaťročí opakovanie postavila za Maďarov žijúcim za hranicami. „Kolektívna vina je v Európe 21. storočia neprijateľná,“ zdôraznil. „Vidíme, že hoci slovenská právna prax nie je jednotná, úrady a súdy dodnes uplatňujú Benešove dekréty. To spôsobuje škody v občianskoprávnych transakciách, najmä v prípade predaja poľnohospodárskej pôdy, lesov a nehnuteľností, čo v podstate znemožňuje výkon vlastníckeho práva. Ide o diskrimináciu na základe pôvodu. Dúfali sme a stále dúfame, že po skončení druhej svetovej vojny na to už v Európe nebude priestor,“ povedal šéf maďarského úradu vlády.
Ako dodal, maďarská vláda poskytne pomoc s právnym zastúpením každému, kto je vystavený takejto diskriminácii. „Uhradíme vzniknuté náklady a taktiež poskytneme pomoc každému, aby sa mohol obrátiť v tejto záležitosti na príslušné fóra pre ľudské práva,“ uzavrel Gulyás.