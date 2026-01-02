Mládež v Budapešti bude demonštrovať pred Veľvyslanectvom SR! Ide o Benešove dekréty

BUDAPEŠŤ - Maďarská mládež nezávislá od politických strán organizuje na sobotu podvečer pred Veľvyslanectvom SR v Budapešti demonštráciu proti novému slovenskému zákonu chrániacemu Benešove dekréty. Napísal to v piatok server index.hu, informuje spravodajca v Budapešti.
Podľa novely trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia, píše server. Prezident SR Peter Pellegrini podpísal pred Vianocami novelu Trestného zákona, ktorá okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov. Novela bola zverejnená 27. decembra a nadobudla okamžitú účinnosť. Od svojho prijatia zákon vyvolal nespokojnosť maďarskej menšiny na Slovensku a vyvolal ostrú kritiku aj zo strany maďarských politických osobností, píše index.hu.
Zákon presadil Orbánov kamarát premiér Robert Fico.
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) za maďarskú mimoparlamentnú opozičnú stranu TISZA 18. decembra navrhli, aby sa EP postavil proti tomuto slovenskému zákonu. Oznámil to predseda strany TISZA a europoslanec Péter Magyar, podľa ktorého túto iniciatívu zablokovala vládna strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Podľa Magyara zákon v SR presadil Orbánov „kamarát“ premiér Robert Fico. Návrh strany TISZA mohol umožniť Únii preskúmať porušovanie práv menšín a dodržiavanie zásad právneho štátu na Slovensku.
„Z hľadiska maďarského právneho poriadku ho (zákon) nie je možné interpretovať. Maďarské právo totiž pojem ‚popierania alebo spochybňovania‘ nepozná. Jedine v prípade holokaustu existuje pojem popierania, ale to sa týka faktu. Skutočnosť, že Benešove dekréty existujú, nikto nespochybňuje. Diskutuje sa o tom, či je dobré, že existujú, že či majú zostať v takejto podobe, alebo či ich možno meniť,“ uviedol k tejto otázke Orbán pred decembrovým summitom EÚ.