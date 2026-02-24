Kambodža odmietla obvinenie Thajska! Neporušila dohodu o prímerí

BANGKOK - Thajská armáda obvinila v utorok kambodžské sily, že v provincii Sisaket ostreľovali jej hliadku, čím porušili dohodu o prímerí, ktorá vlani v decembri ukončila tri týždne pohraničných stretov. Kambodža tieto obvinenia odmietla, informuje agentúra AFP.
Armáda vo vyhlásení tvrdí, že kambodžské sily v utorok ráno vypálili smerom na thajskú hliadku jeden 40-milimetrový granát. Thajské sily na to reagovali paľbou z granátometu M79 smerom, z ktorého útok prišiel. Pri incidente nebol nikto zranený. „Predbežná analýza naznačuje, že incident mohol byť dôsledkom rotácie kambodžských vojakov, pričom nový personál nebol oboznámený s predpismi a veliteľskou štruktúrou, čo viedlo k operačným pochybeniam,“ uvádza sa vo vyhlásení thajskej armády.
Kambodža obvinenia thajskej strany odmietla
Kambodža obvinenia thajskej strany odmietla. Minister informácií Neth Pheaktra ich označil za „úplne nepravdivé, vykonštruované a hrubo skresľujúce“. Ich úmyslom je podľa neho „uviesť do omylu verejnú mienku a vyvolať napätie v oblasti kambodžsko-thajskej hranice“. Pheaktra zároveň zopakoval „neochvejný záväzok“ Kambodže k decembrovému prímeriu a krátkodobej dohode o prímerí z októbra. Vyjadril tiež znepokojenie z toho, že Thajsko vznáša jednostranné obvinenia bez konzultácie a overenia faktov, čo podkopáva vzájomnú dôveru. Konflikt medzi oboma krajinami pramení zo sporu o vymedzenie ich 800-kilometrovej hranice z čias francúzskeho koloniálneho obdobia. Pri ozbrojených stretoch v roku 2025 prišlo o život viac ako 100 ľudí a viedli k vysídleniu státisícov civilistov na oboch stranách hranice.