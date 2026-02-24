Ďalší SPOR! Vojenská základňa na nenápadnom ostrove je kľúčová pri útoku na Irán: Trumpovi chýba súhlas Britov

WASHINGTON/MAURÍCIUS – Napätie medzi Iránom a USA naďalej eskaluje. Americký prezident dokonca varuje, že nevylučuje použitie sily. Popri týchto slovách sa dostal Washington do sporu s ostrovom neďaleko Afriky. Z pohľadu USA ide o strategické územie v Indickom oceáne, ktorého sa Trump nechce vzdať.
Napriek tomu, že rokovania medzi USA a Iránom o dosiahnutí jadrovej dohody naďalej prebiehajú, prezident Donald Trump už vyslal smerom k druhej strane jasný odkaz. Varoval, že nedosiahnutie konsenzu by malo katastrofálne následky, pričom nevylúčil použitie sily.
Bombardéry sú už tam
USA okrem toho naďalej pozastavujú rokovania o odovzdaní Čagoských ostrov Mauríciu. Z pohľadu Washingtonu je dôležitá najmä britsko-americká základňa na ostrove Diego Garcia. USA tam vyslali bojové lietadlá ako reakciu na hrozby zo strany Iránu a jemenských povstalcov.
Dôkaz o presune bombardérov Stealth do Indického oceánu potvrdzovala aj nahrávka rozhovoru medzi posádkou dvoch z týchto lietadiel pod krycím označením "Pitch 11" a "Pitch 14" a riadením letovej prevádzky v Austrálii.
Bombardéry B-2 sú schopné niesť ťažké navádzané pumy typu "bunker buster" určené na ničenie ťažko opevnených cieľov. V dosahu základne na ostrove Diego Garcia sa nachádza Jemen aj Irán. USA ich následne v októbri skutočne použili proti povstalcom v Jemene.
Británia je proti použitiu sily
Veľká Británia v súčasnej situácii nepovoľuje, aby letecká základňa poslúžila ako preventívny útok USA na Irán. Vojenské operácie zo základne môžu byť vedené len so súhlasom britskej vlády. Trump sa na sociálnych sieťach vyjadril, že "Kier Starmer robí veľkú chybu, keď odovzdáva suverenitu (Čagoských) ostrovov Mauríciu výmenou za to, že Británia a USA môžu naďalej využívať základňu na ostrove Diego Garcia".
Začiatkom februára však americký prezident označil kroky Starmera za najlepšiu dohodu, akú mohla Británia za daných okolností dosiahnuť. Na druhej strane ale spojil prípadné vojenské údery USA proti Iránu s jadrovými ambíciami vládneho režimu.
"Pokiaľ sa Irán rozhodne dohodu nepodpísať, USA budú nútené použiť letecké základne Diega Garciu a Fairford, aby zabránili potenciálnemu útoku veľmi nebezpečného a nestabilného režimu," dodal šéf Bieleho domu.