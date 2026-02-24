Utorok24. február 2026, meniny má Matej, zajtra Frederik, Frederika

Ďalší SPOR! Vojenská základňa na nenápadnom ostrove je kľúčová pri útoku na Irán: Trumpovi chýba súhlas Britov

Premiér Veľkej Británie Kier Starmer bráni americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi uskutočniť útok na Irán zo základne na ostrove Diego Garcia
Premiér Veľkej Británie Kier Starmer bráni americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi uskutočniť útok na Irán zo základne na ostrove Diego Garcia (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, James Manning, TASR/AP/U.S. Navy)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

WASHINGTON/MAURÍCIUS – Napätie medzi Iránom a USA naďalej eskaluje. Americký prezident dokonca varuje, že nevylučuje použitie sily. Popri týchto slovách sa dostal Washington do sporu s ostrovom neďaleko Afriky. Z pohľadu USA ide o strategické územie v Indickom oceáne, ktorého sa Trump nechce vzdať.

Napriek tomu, že rokovania medzi USA a Iránom o dosiahnutí jadrovej dohody naďalej prebiehajú, prezident Donald Trump už vyslal smerom k druhej strane jasný odkaz. Varoval, že nedosiahnutie konsenzu by malo katastrofálne následky, pričom nevylúčil použitie sily. 

Bombardéry sú už tam 

USA okrem toho naďalej pozastavujú rokovania o odovzdaní Čagoských ostrov Mauríciu. Z pohľadu Washingtonu je dôležitá najmä britsko-americká základňa na ostrove Diego Garcia. USA tam vyslali bojové lietadlá ako reakciu na hrozby zo strany Iránu a jemenských povstalcov. 

Dôkaz o presune bombardérov Stealth do Indického oceánu potvrdzovala aj nahrávka rozhovoru medzi posádkou dvoch z týchto lietadiel pod krycím označením "Pitch 11" a "Pitch 14" a riadením letovej prevádzky v Austrálii. 

Bombardéry B-2 sú schopné niesť ťažké navádzané pumy typu "bunker buster" určené na ničenie ťažko opevnených cieľov. V dosahu základne na ostrove Diego Garcia sa nachádza Jemen aj Irán. USA ich následne v októbri skutočne použili proti povstalcom v Jemene.

Británia je proti použitiu sily 

Veľká Británia v súčasnej situácii nepovoľuje, aby letecká základňa poslúžila ako preventívny útok USA na Irán. Vojenské operácie zo základne môžu byť vedené len so súhlasom britskej vlády. Trump sa na sociálnych sieťach vyjadril, že "Kier Starmer robí veľkú chybu, keď odovzdáva suverenitu (Čagoských) ostrovov Mauríciu výmenou za to, že Británia a USA môžu naďalej využívať základňu na ostrove Diego Garcia".

Začiatkom februára však americký prezident označil kroky Starmera za najlepšiu dohodu, akú mohla Británia za daných okolností dosiahnuť. Na druhej strane ale spojil prípadné vojenské údery USA proti Iránu s jadrovými ambíciami vládneho režimu.

"Pokiaľ sa Irán rozhodne dohodu nepodpísať, USA budú nútené použiť letecké základne Diega Garciu a Fairford, aby zabránili potenciálnemu útoku veľmi nebezpečného a nestabilného režimu," dodal šéf Bieleho domu.

Viac o téme: NepokojeLetecká základňaUSADonald TrumpIránJemenVeľká BritániaMauríciusČagoské ostrovyKier StarmerDiego Garcia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trump naznačil vojenský zásah:
Trump naznačil vojenský zásah: Irán by preto konal múdro, ak by uzavrel dohodu s USA
Zahraničné
Ostrov Diego Garcia v
Maurícijská vláda posiela odkaz Trumpovi: O zvrchovanosti Maurícia nad Čagoskými ostrovmi nemožno diskutovať
Zahraničné
Donald Trump
Trump skritizoval Britániu za stratu ostrovov: Akt obrovskej hlúposti potvrdzuje, že USA musia ovládnuť Grónsko
Zahraničné
FOTO Americká vojenská základňa Diego
Odhalené kroky na Blízkom východe: Pre TOTO Irán neodpovedal na izraelské bombardovanie, USA ho držali v šachu!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Americký rozohrávač David DeJulius posilní tím slovenskej reprezentácie
Americký rozohrávač David DeJulius posilní tím slovenskej reprezentácie
Basketbal
V relácii Bez servítky sa pri programe smiali tak až im tiekli slzy
V relácii Bez servítky sa pri programe smiali tak až im tiekli slzy
Prominenti
Mrazivé zábery z urgentu
Mrazivé zábery z urgentu
Správy

Domáce správy

Mestská polícia upozorňuje na
Mestská polícia upozorňuje na možné obmedzenie v Bratislave pre zhromaždenie
Domáce
FOTO Polícia pátra
MIMORIADNE pátranie! Martin poslal príbuzným znepokojivú správu: Odvtedy o ňom nikto nič nevie
Domáce
Finančná správa upozorňuje: Ide
Finančná správa upozorňuje: Ide o daňovú povinnosť pri predaji nehnuteľnosti v roku 2025
Domáce
V Žiline má vyrásť nová športová hala: ŽSK spustil koncesné obstarávanie, investícia za milióny eur
V Žiline má vyrásť nová športová hala: ŽSK spustil koncesné obstarávanie, investícia za milióny eur
Regióny

Zahraničné

Večné chemikálie! Belgičania sa
Večné chemikálie! Belgičania sa sťažujú na koncern 3M, ide o znečistenie
Zahraničné
Premiér Veľkej Británie Kier
Ďalší SPOR! Vojenská základňa na nenápadom ostrove je kľúčová pri utóku na Irán: Trumpovi chýba súhlas Britov
Zahraničné
Kambodža odmietla obvinenie Thajska!
Kambodža odmietla obvinenie Thajska! Neporušila dohodu o prímerí
Zahraničné
Najväčšia lietadlová loď na
Najväčšia lietadlová loď na svete USS Gerald Ford zakotvila na Kréte
Zahraničné

Prominenti

Expartnerka Borisa Kollára, Laura
Špina už sa valí! Lauru Vizváryovú rozniesli na kopytách: Nie sú lóve, tak to hráš na obeť?
Domáci prominenti
Markizácky ženích to nebude
Markizácky ženích to nebude mať ľahké: Ďalšie krásky ODHALENÉ... TÁTO sa o muža pobila!
Domáci prominenti
Nick Reiner
Z chladnokrvnej VRAŽDY režiséra je obvinený jeho syn: Hrozí mu DOŽIVOTIE, ale... Vinu POPIERA!
Zahraniční prominenti
Princ William.
ŠKANDÁL princa Andrewa otriasa celou kráľovskou rodinou: REAKCIA Williama hovorí za všetko!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najlepšie FOTO roka: Medzi
Najlepšie FOTO roka: Medzi státisícmi zaujala aj snímka slovenského autora
dromedar.sk
Máte POPRASKANÉ päty? Podľa
Máte POPRASKANÉ päty? Podľa odborníčky to nie je len estetický problém, ale VAROVNÝ signál TOHTO orgánu!
Zaujímavosti
Na pláži našli niečo,
Na pláži našli niečo, čo pripomína TVORY Z INEJ planéty: Aj odborníci zostali po pozretí fotiek V POZORE! TO je čo?
Zaujímavosti
ŠOKUJÚCI objav pod povrchom
ŠOKUJÚCI objav pod povrchom Mesiaca: GIGANTICKÁ štruktúra s hmotnosťou miliárd kilogramov vyvoláva množstvo otázok!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk

Ekonomika

Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Trhy Trumpa ignorujú, no Slováci by sa mali mať na pozore: Už čoskoro by mohli pocítiť tvrdé dopady jeho chaotických krokov!
Trhy Trumpa ignorujú, no Slováci by sa mali mať na pozore: Už čoskoro by mohli pocítiť tvrdé dopady jeho chaotických krokov!
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!

Šport

Hrdina MS 2010 sa postavil pred súd za týranie: Futbalový ex-reprezentant trvá na svojej nevine
Hrdina MS 2010 sa postavil pred súd za týranie: Futbalový ex-reprezentant trvá na svojej nevine
Slovensko
VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
Lyžovanie
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Miláno Cortina
A tu sa majú o 100 dní konať MS vo futbale? Mexické ulice sa zmenili priam na vojnovú zónu
A tu sa majú o 100 dní konať MS vo futbale? Mexické ulice sa zmenili priam na vojnovú zónu
MS vo futbale

Auto-moto

D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Doprava
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky

Kariéra a motivácia

Sebavedomie ako skill: Trénuje sa rovnako ako Excel
Sebavedomie ako skill: Trénuje sa rovnako ako Excel
Motivácia a produktivita
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Kariérny rast
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Mzda
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Recepty z bravčového mäsa: Od nedeľnej klasiky po rýchlu večeru
Recepty z bravčového mäsa: Od nedeľnej klasiky po rýchlu večeru
Výber receptov
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rady a tipy

Technológie

Je až komicky jednoduché prinútiť ChatGPT hovoriť o ľuďoch veci, ktoré nie sú vôbec pravdivé
Je až komicky jednoduché prinútiť ChatGPT hovoriť o ľuďoch veci, ktoré nie sú vôbec pravdivé
Umelá inteligencia
Rusko dodalo armáde nové BMP-3. Viac kusov a lepšia ochrana po skúsenostiach z Ukrajiny
Rusko dodalo armáde nové BMP-3. Viac kusov a lepšia ochrana po skúsenostiach z Ukrajiny
Výzbroj a zbrane
Vedci spochybnili kolísku života. Oceán možno nikdy nebol miestom, kde sa všetko začalo
Vedci spochybnili kolísku života. Oceán možno nikdy nebol miestom, kde sa všetko začalo
Veda a výskum
Američania naložili jadrový reaktor do Boeingu C-17. Armáda sa pripravuje na moment, keď zhasne celá elektrická sieť
Američania naložili jadrový reaktor do Boeingu C-17. Armáda sa pripravuje na moment, keď zhasne celá elektrická sieť
Armádne technológie

Bývanie

Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?

Pre kutilov

Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Dvor a záhrada
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Nábytok
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Záhrada
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Beckhamovci si užívajú spoločné chvíle na lyžovačke vo Francúzsku: Stretla ich aj známa Slovenka - Kinga Puhová, čo prezradila?
Zahraničné celebrity
Beckhamovci si užívajú spoločné chvíle na lyžovačke vo Francúzsku: Stretla ich aj známa Slovenka - Kinga Puhová, čo prezradila?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Premiér Veľkej Británie Kier
Zahraničné
Ďalší SPOR! Vojenská základňa na nenápadnom ostrove je kľúčová pri útoku na Irán: Trumpovi chýba súhlas Britov
Ladislav Borbély
Domáce
Na Kováčika sa to valí z každej strany! Borbély bije na poplach: Ak delegáti neotočia, slovenskému futbalu zazvonia zvony
Branislav Gröhling
Domáce
AKTUÁLNE Fico pácha vlastizradu: Opozičná SaS podala trestné oznámenie na premiéra
Z Jadranu prišiel tvrdý
Domáce
Z Jadranu prišiel tvrdý odkaz! Putinovi užitoční idioti v srdci Európy, píše denník o Ficovi a Orbánovi

Ďalšie zo Zoznamu