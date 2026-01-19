Nezhodli sa? V maďarskom prieskume Nézőpont vedie Fidesz: Tie nezávislé tvrdia opak

BUDAPEŠŤ - Podiel voličov v Maďarsku, ktorí očakávajú víťazstvo premiéra Viktora Orbána v aprílových parlamentných voľbách, vzrástol, zatiaľ čo klesá počet voličov, ktorí veria vo volebný úspech predsedu mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Pétera Magyara. Podľa servera 24.hu to vyplýva z aktuálneho prieskumu inštitútu Nézőpont, informuje spravodajca v Budapešti.
Server poznamenal, že vláde blízky inštitút tvrdí, že nezávislé inštitúty, ktoré sú podľa Nézőpontu spojené s opozíciou, sú čoraz opatrnejšie a verejnosť pripravujú na to, že vládnuce strany sa údajne chystajú na volebný podvod. Nézőpont na základe výsledkov svojho prieskumu konštatoval, že opozícia zneistela.
V ňom dosiahla Orbánova podpora 53 percentuálnych bodov, v novembri to bolo o tri percentuálne body menej. Podiel tých, ktorí rátajú s víťazstvom Magyara, sa znížil v porovnaní s novembrom o jeden percentuálny bod na 31 percent, pričom klesol aj podiel nerozhodných. Podľa inštitútu Fidesz stabilizoval svoj náskok pred stranou TISZA. Podľa servera 24.hu to je naďalej v rozpore so zisteniami nezávislých inštitútov, ktorých prieskumy hovoria o jednoznačnej prevahe opozičnej strany TISZA nad Fideszom.