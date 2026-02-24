Finančná správa upozorňuje: Ide o daňovú povinnosť pri predaji nehnuteľnosti v roku 2025

BATISLAVA - Finančná správa (FS) posiela v týchto dňoch upozornenia formou listov takmer 7000 občanom, ktorým v priebehu roka 2025 zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. Informácie o zániku vlastníctva má finančná správa z údajov katastra nehnuteľností, uviedol hovorca FS Daniel Kováč.
„V prípade, že občan nehnuteľnosť predal alebo inak previedol a dosiahol príjem, môže mu vzniknúť zákonná povinnosť tento príjem uviesť v daňovom priznaní za rok 2025,“ upozornil s tým, že daňové priznanie je možné podať osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. Formulár daňového priznania je k dispozícii na portáli FS.
V určitých prípadoch fyzickej osobe nevzniká táto povinnosť
Hovorca poukázal aj na to, že v určitých prípadoch fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Ide napríklad o vlastníctvo nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku viac ako päť rokov, dedičstvo v priamom rade, kde uplynulo viac ako päť rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti u zomrelého, darovanie nehnuteľnosti, či uplynutie viac ako päť rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.