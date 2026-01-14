ZMENY v energopomoci: Dostanú ju aj TIETO byty! Komu po novom energopoukážka nepríde? Dôležitá je TÁTO suma

BRATISLAVA - Energopomoc dostanú aj niektoré domácnosti odpojené od vykurovania, rozhodla o tom vláda SR. Ďalšou zmenou je spresnenie ustanovenia o minimálnej hodnote poukážky. Slovenská pošta v týchto dňoch doručuje takmer 700-tisíc energopoukazov, ktoré si domácnosti môžu vyplatiť na ktorejkoľvek pobočke do 45 dní od doručenia listu.
Domácnosti, ktoré sa nachádzajú v bytovej budove odoberajúcej teplo zo systému centralizovaného zásobovania teplom, ale sú odpojené od vykurovacej sústavy, by mali dostať energopomoc vo výške 25 % hodnoty energopoukážky. Vyplýva to z novely nariadenia o adresnej energopomoci, ktorú v stredu schválila vláda.
Tieto byty majú nepriamy prospech z rozvádzaného tepla v objekte a spotreba sa im rozpočítava podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR. „Pre energetickú domácnosť, ktorej členovia majú trvalý pobyt v takomto byte, sa navrhuje energopomoc vo výške 25 % hodnoty energopoukážky,“ uviedol rezort hospodárstva v materiáli.
Novela nariadenia spresňuje aj možnosti doručenia energopoukážok. Ak nie je možné zabezpečiť doručenie energopoukážky priamo dotknutým domácnostiam, tak sa adresná energopomoc energetickej domácnosti poskytne prostredníctvom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej majú členovia energetickej domácnosti trvalý pobyt, a to doručením energopoukážky na výplatu tomuto vlastníkovi na adresu jeho trvalého pobytu.
Ďalšou zmenou je spresnenie ustanovenia o minimálnej hodnote poukážky. Tá sa nevyhotoví a nedoručí, pokiaľ je ročná suma energopomoci nižšia ako päť eur.
Obecné byty bez energopomoci vláda zaradila medzi vybraných odberateľov tepla
K vybraným koncovým odberateľom tepla budú zaradené aj obecné byty, ktorým vzhľadom na charakter bytovej budovy a spôsob dodávky tepla nie je možné doručiť adresnú energopomoc pri dodávke tepla. Vyplýva to z novely nariadenia, ktoré minulý piatok (9. 1.) schválila vláda. Rast nákladov za dodávku tepla tak bude pre tieto byty v tomto roku limitovaný.
Zmena sa dotkne koncových odberateľov najmä v bytových budovách vo výlučnom vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, v bytových budovách vo výlučnom vlastníctve organizácie zriadenej alebo založenej obcou alebo vyšším územným celkom. Do tejto skupiny vláda zaradila aj odberateľov v bytových budovách vo výlučnom vlastníctve právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou obce alebo vyššieho územného celku či v bytových budovách s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania.
„Taktiež sa navrhuje, aby sa maximálna cena tepla pre týchto koncových odberateľov na rok 2026 určila vo výške limitu nárastu ceny tepla podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva, ktoré návrh predložilo.
Slovenská pošta doručuje energopoukazy pre domácnosti ako obyčajný list
Slovenská pošta v týchto dňoch tlačí, posiela a postupne doručuje energopoukazy pre domácnosti na celom Slovensku. Adresátom budú vyplatené na ktorejkoľvek pošte. Lehota platnosti energopoukazu je 45 dní. Dátum, do ktorého bude vyplatený, je uvedený priamo na poukaze. Spoločnosť zároveň radí, ako treba postupovať, aby sa predišlo zbytočnému čakaniu na pobočkách, informoval v stredu špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro.
Na vytlačenie takmer 700-tisíc poukazov, ktoré sú súčasťou sprievodného listu pre poberateľov štátnej adresnej pomoci s nákladmi na energie, Slovenská pošta spotrebuje takmer 208 kilometrov papiera. Každú minútu sa na tlačiarenskom zariadení zhotoví 696 listov. Energopoukazy budú následne doručované do poštových schránok ako obyčajný list. Keďže nejde o doporučenú zásielku, nie je potrebné osobne čakať na doručovateľa ani sa pri ich vyplácaní limitovať iba na svoju spádovú poštu.
Poštový poukaz bude podľa spoločnosti vyplatený na ktorejkoľvek pošte na Slovensku adresátovi uvedenom na poukaze, manželovi/manželke adresáta, ktorémukoľvek dospelému členovi domácnosti, pre ktorú je energopomoc určená, alebo osobe, ktorú adresát splnomocnil, opatrovníkovi za adresáta pozbaveného alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony, jednému z rodičov maloletého či zákonnému zástupcovi. „Vyplácanie energopoukazu nie je časovo náročná služba. Ide však o prácu s hotovosťou, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť zamestnancov pošty a trpezlivosť klientov,“ uviedla Slovenská pošta.
Rady pošty, ako získať energopoukážky bez čakania
Aby sa predišlo náporu na pobočkách a zbytočnému čakaniu, Slovenská pošta zákazníkom odporúča navštíviť pobočku dopoludnia alebo v skoršom popoludní a vyhnúť sa tak najfrekventovanejším časom - ráno po otvorení pošty, počas poludnia, podvečer a pred koncom otváracej doby. Na výplatu poukazu treba využiť posledný týždeň v mesiaci, keď býva návštevnosť pôšt nižšia. Vhodné je overiť si aktuálnu obsadenosť pobočky v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty - na poštách s vyvolávacím systémom je možné prostredníctvom aplikácie v čase sledovať počet práve čakajúcich klientov.
Získať poradové číslo podľa spoločnosti treba pred príchodom na pobočku - mobilná aplikácia umožňuje vybrať si ho už cestou na poštu a ušetriť tak ďalšie minúty. „Plánovanie návštevy kamennej pobočky pomáha k plynulejšiemu vybavovaniu a príjemnejšej skúsenosti zákazníkov aj zamestnancov,“ uviedla Slovenská pošta. V individuálnych prípadoch, ak adresát zo zdravotných alebo iných preukázateľných dôvodov nemôže prísť na poštu a žije v domácnosti sám, je možné zabezpečiť vyplatenie energopoukazu aj prostredníctvom doručovateľa. „Stačí spojiť sa s ním telefonicky, dohodnúť si termín, kedy si poukaz vyzdvihne u zákazníka doma a nasledujúci deň mu prinesie jeho výplatu,“ dodala poštová spoločnosť.