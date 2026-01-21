Mnohí to chápu zle: Pomoc s elektrinou a plynom príde priamo na faktúre

BRATISLAVA - V prípade elektriny a zemného plynu sa adresná energopomoc neposkytuje formou energopoukážky, ale cez kompenzovanú cenu priamo na faktúre od dodávateľa. Energopoukážka sa týka tepla dodávaného prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla, upozornila Energetika Slovensko, ktorá združuje zákazníkov ZSE a VSE.
Energopomoc pri elektrine a plyne bude zohľadnená v novom rozpise zálohových platieb a následne uvedená vo vyúčtovacej faktúre. „Preto nie je potrebné navštevovať naše centrá či kontaktovať zákaznícke linky a dopytovať sa na zasielanie energopoukážok,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Katarína Šulíková. Šulíková tiež doplnila, že pre zákazníkov pripravila firma súbor najčastejších otázok a odpovedí k energopomoci, ktoré sú pravidelne aktualizované na webových stránkach ZSE a VSE. Zároveň odporúča registráciu v online účte ZSE, respektíve v službe Moje VSE, kde majú zákazníci okamžitý prístup k informáciám o platbách, faktúrach, spotrebe aj energopomoci.