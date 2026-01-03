Prezident varuje vládne strany pred mediálnymi útokmi: Nezhody majú riešiť za zatvorenými dverami

BRATISLAVA - Ak majú vládne strany nezhody, majú ich riešiť za zatvorenými dverami na koaličnej rade, nie vzájomnými mediálnymi útokmi. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini.
„Koaličné spory sú bežné v každej vládnej zostave, tomu sa nedá vyhnúť. Mňa však mrzí, že strany súčasnej koalície pred voľbami ľuďom sľúbili, že budú iné ako ich predchodcovia, ktorých napokon vzájomné spory úplne zničili a mali devastujúci vplyv na krajinu,“ povedal Pellegrini.
archívne video
Vláde pripomína, že jej prioritou musí byť napĺňanie vlastného programu, v ktorom sľúbila ľuďom lepšie, bezpečnejšie a pokojnejšie žiť. „Preto nech si vždy kladú otázku, či ich aktuálna činnosť tieto ciele napĺňa, alebo ich naopak brzdí,“ poznamenala hlava štátu.
Zodpovednosť za udržanie vlády je podľa prezidenta výlučne na koaličných stranách vrátane mocenských pomerov v kabinete. „Ja ako priamo volený prezident budem vládu chváliť, ak bude svojou prácou zlepšovať život ľudí, a budem ju kritizovať, ak sa od tohto cieľa odkloní,“ povedal Pellegrini.