Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja: Zároveň rozumie sklamaniu ľudí, prehovoril aj o sviatku

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity. Taktiež aby národ nepodliehal skepse, frustrácii a negatívnym myšlienkam. Hlava štátu to uviedla.
Slovensko podľa Pellegriniho stále patrí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta, je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj združujúcej najvyspelejšie štáty. SR sa takisto môže oprieť o členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. „Rozumiem sklamaniu ľudí, že mnohé veci nejdú rýchlejšie a efektívnejšie, sám to neraz kritizujem, len by nám to nemalo brániť oceniť aj to pozitívne,“ poznamenal prezident.
Zároveň verí, že sa nebude prehlbovať nenávisť v slovenskej spoločnosti, že politici nájdu aj iné spôsoby šírenia svojich posolstiev ako cez negatívne emócie a že sa ľudia aj firmy vyrovnajú s konsolidáciou verejných financií. V zahraničnej politike by tento rok malo byť najvyššou prioritou dosiahnutie mieru na Ukrajine, skonštatoval Pellegrini.
Zaželal, aby bol dnešok pripomienkou pokoja, rešpektu a porozumenia
Prezident SR Peter Pellegrini zaželal, aby bol utorkový sviatočný deň pripomienkou pokoja, vzájomného rešpektu a porozumenia, ktoré podľa neho naša spoločnosť veľmi potrebuje. „Dnešný deň je pre mnohých výnimočný. Pravoslávni veriaci začínajú oslavovať sviatky Vianoc a rodiny sa stretávajú pri štedrovečernom stole. Prajem im, aby tieto chvíle prežili v pokoji, blízkosti a srdcom naplneným nádejou, láskou a svetlom,“ uviedla hlava štátu na sociálnej sieti s tým, že myslí aj na všetkých, pre ktorých je 6. január sviatkom Zjavenia Pána – Troch kráľov. Sviatok Zjavenia Pána, známy aj pod názvom Traja králi, slávia v utorok katolíci i ďalší veriaci kresťanských cirkví. Pravoslávni veriaci na Slovensku zároveň začínajú sláviť Vianoce.