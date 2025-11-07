Obľúbený obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok! OKAMŽITE ho prestaňte používať

BRATISLAVA - Obľúbený lacný reťazec Action varuje pred nebezpečnou hračkou a sťahuje ju z predaja. Drevený stánok so zmrzlinou Mini Matters môže spôsobiť zadusenie, keďže sa z neho môže odpojiť malá časť. Spoločnosť vyzýva zákazníkov na okamžité vrátenie tovaru.
Diskontný reťazec Action sťahuje z predaja výrobok "Drevený stánok so zmrzlinou Mini Matters", s EAN kódom 8718964249626. Action číslo produktu je 321761, kód výrobcu 03/25. Výrobok sa v obchodoch predával od 11. 8. 2025 do 06. 11. 2025.
"Zistilo sa, že drevená rukoväť zásuvky sa môže odpojiť, čo predstavuje nebezpečenstvo zadusenia malou časťou," upozorňuje spoločnosť a výzýva zákazníkov, ak kúpili vyššie zmienený výrobok, aby ho okamžite prestali používať a vrátili ho do predajne Action. "Bude vám vrátená celá kúpna cena," deklaruje Action s tým, že na vrátenie tovaru nie je potrebný doklad o kúpe.
VAROVANIE potravinárov pred problematickou ryžou, zistili u nej PLESNE! Možno ju máte doma aj vy
"Spoločnosť Action sa ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti. Zdieľajte informácie o stiahnutí tohto produktu z trhu s priateľmi a rodinou," vyzýva na záver spoločnosť. V prípade akýchkoľvek otázok môžu zákazníci navštíviť webovú stránku Actionu alebo ju kontaktovať cez e-mail zakaznickapodpora@action.eu.