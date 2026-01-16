Piatok16. január 2026, meniny má Kristína, zajtra Nataša

Známa obchodná sieť a značka sťahujú NEBEZPEČNÝ výrobok: OKAMŽITE ho prestaňte používať!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Obchodná sieť OBI a značka Ledvance upozorňujú na nebezpečný výrobok, problémové sú viaceré šarže. Zákazníci môžu produkt vrátiť alebo vymeniť za bezchybný na predajni OBI s možnosťou vrátenia peňazí.

Známa spoločnosť Ledvance s osvetlením sťahuje z predaja výrobok, ktorý sa predával v obchodnej sieti OBI. Ide o LED svetelný zdroj GX53. "Zistili sme, že v niektorých výrobných sériách sa plastový kryt (tzv. difúzor) svetelného zdroja GX53 môže uvoľniť pri pôsobení malej sily," opisuje Ledvance s tým, že účelom difúzora je chrániť používateľa pred priamym kontaktom s časťami pod napätím, a jeho uvoľnenie teda predstavuje potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom.

 (Zdroj: OBI/LEDVANCE s.r.o.)

Týka sa to dvoch druhov produktov zo série GX53, ktoré boli uvedené na trh medzi júnom 2024 a májom 2025:

 (Zdroj: OBI)

Spoločnosť uvádza, že produkty s odlišnými identifikačnými číslami alebo z iných výrobných šarží nie sú stiahnutím z predaja ovplyvnené. "Identifikačné číslo a označenie šarže sú uvedené na každom produkte a tiež sú vytlačené priamo na svetelnom zdroji," približuje.

 (Zdroj: OBI/LEDVANCE s.r.o.)

"Prosím, nepoužívajte svetelné zdroje GX53 z vyššie uvedených výrobných šarží. Ak je svetelný zdroj už nainštalovaný, odpojte ho od napájania a skontrolujte jeho identifikačné číslo a označenie výrobnej šarže. Pre vrátenie chybných žiaroviek alebo ich výmenu za bezchybné a pre ďalšie otázky sa, prosím, obráťte na predajňu, kde ste chybné žiarovky zakúpili," vyzýva spoločnosť Ledvance a zákazníkov uisťuje, že bezpečnosť zákazníkov a kvalita produktov sú jej najvyššími prioritami.

Obchod OBI v tejto súvislosti potvrdzuje, že výrobok je možné vrátiť alebo ho vymeniť za bezchybný na predajni OBI, kde zákazníci produkt zakúpili, s možnosťou vrátenia kúpnej ceny produktu.

