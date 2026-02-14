Hokej ešte ani nezačal a Slováci už ovládli Miláno! V Casa Slovacca to vrelo: VIDEO Skandovanie, tanec aj folklór

MILÁNO - Zábery z Casa Slovacca v centre Milána ukázali atmosféru, akú by čakal skôr na majstrovstvách sveta než deň pred olympijským zápasom. Slovenskí fanúšikovia zaplnili Slovenský dom do posledného miesta, skandovali, tancovali a vytvorili energiu, ktorá roztancovala celé Miláno ešte pred duelom s Fínskom.
Prvý zápas slovenských hokejistov na zimných olympijských hrách proti Fínsku sa síce hral v stredu (11. 2.), no slovenská atmosféra v Miláne sa naplno rozbehla už v utorok večer. V Casa Slovacca – Slovenskom dome v centre Milána – to žilo ako počas majstrovstiev sveta. Fanúšikovia v dresoch, skandovanie, smiech, dobrá nálada a pocit, že Slovensko je doma aj v zahraničí.
Na videách, ktoré vznikli priamo v Casa Slovacca, bolo vidieť autentickú energiu davu. Slováci spoločne kričali: „Toto sme tu ešte nemali!“ A veru, taká atmosféra sa len tak nevidí.
Folklór, ktorý roztancoval celé Miláno
O nezabudnuteľný zážitok sa postaral folklórny súbor FS Zemplín, ktorý priniesol do Milána kus pravého slovenského srdca. Ich vystúpenie nezostalo len na pódiu – diváci sa spontánne pridávali, tlieskali do rytmu a tancovali priamo medzi stolmi. Slovenský folklór tak v ikonickom meste módy a olympiády ukázal, že tradícia má svoje miesto aj na svetovej scéne.
Naladení fanúšikovia
Casa Slovacca sa v utorok stala miestom, kde sa fanúšikovia naladili na stredajší veľký duel Slovensko – Fínsko. Vládla tam presne tá nálada, ktorú poznáme z domova – spojenie športu, hudby, kultúry a priateľstva. Fanúšikovia nezabudli fandiť aj iným slovenským olympionikom, ako napríklad krasokorčuliarovi Adamovi Hagarovi, ktorý ako prvý Slovák v ére samostatnosti absolvoval aj voľnú jazdu.
„Máme veľkú radosť, že fanúšikovia si našli cestu do Casa Slovacca. Takéto momenty sú pozvánkou objaviť samotné Slovensko. Krajinu, kde na vás za každou návštevou čaká pohostinnosť, kultúra a autentické zážitky,“ povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
Slovenský dom ako centrum emócií
Casa Slovacca počas olympiády ukazovala, že Slovensko vie zaujať nielen na ľade, ale aj mimo športovísk. Miláno vďaka nej zažívalo slovenskú pohostinnosť, hudbu, tanec aj radosť z toho, že sme spolu – ďaleko od domova, no stále ako jedna krajina. Za pár dní navštívilo Slovenský dom približne 10‑tisíc ľudí zo Slovenska aj zo zahraničia. Často bolo počuť najmä taliančinu. Vstup bol zdarma, stačila online registrácia na webe Casa Slovacca.
Podobné emócie vládli aj pred druhým zápasom slovenských hokejistov s Talianskom. Pred Slovenským domom čakal dav ľudí, pričom stovkami návštevníkov sa to hemžilo už vnútri.