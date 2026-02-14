Polícia žiada verejnosť o pomoc: Hľadá sa muž, ktorý kradol v byte v bratislavskej Petržalke

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
BRATISLAVA - Polícia pátra po mužovi, ktorý kradol v byte na Fedinovej ulici v bratislavskej Petržalke. Verejnosť žiada o pomoc s vyšetrovaním. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video neznámeho páchateľa.
„Neoprávnene vošiel do jedného z bytov na Fedinovej ulici v mestskej časti Petržalka, odkiaľ následne odcudzil mobilný telefón, notebook, a tiež platobnú kartu a finančnú hotovosť,“ priblížila polícia.
Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, o jej súčasnom pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.