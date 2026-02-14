Sobota14. február 2026, meniny má Valentín, zajtra Pravoslav

Olympiáda 2026 V Cortine sa za tri dni minuli kondómy! SLOVÁ športovca a VIDEO krasokorčuliarky

Izba v olympijskej dedine
Izba v olympijskej dedine (Zdroj: SITA/AP Photo/Antonio Calanni)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
ČTK

CORTINA D´AMPEZZO - V olympijskej dedine v Cortine d'Ampezzo sa kondómy minuli už po troch dňoch, napísal vo štvrtok denník La Stampa s odvolaním sa na jedného športovca, ktorý si želal zostať v anonymite.

„Zásoby sa minuli za len tri dni. Sľúbili nám, že prídu ďalšie, ale kto vie kedy,“ povedal športovec v anonymite pre La Stampu. Zatiaľ vraj trávi čas hraním PlayStationu a čakaním na nové balenie.

Taliansky denník pripomenul, že zatiaľ čo na letnej olympiáde v Paríži pred dvoma rokmi mali športovci k dispozícii približne 300-tisíc kondómov, organizátori v Cortine d'Ampezzo boli oveľa menej štedrí — zásoba v horskom stredisku bola len okolo 10-tisíc kusov.

Kondómy dostali aj v milánskej olympijskej dedine

Kondómy dostali športovci aj v milánskej olympijskej dedine, kde ich miestny guvernér Attilio Fontana propagoval sloganom „Zdravie predovšetkým: prevencia a zdravý rozum.“ Na krabičky distribuované v milánskej dedine nechal vytlačiť aj symbol regiónu Lombardsko, píše La Stampa. „Ak sa to niektorým zdá zvláštne, nepoznajú túto zavedenú olympijskú prax. Začala sa v Soule v roku 1988 s cieľom zvýšiť povedomie športovcov a mladých ľudí o prevencii pohlavne prenosných chorôb – téme, ktorá by nemala spôsobovať rozpaky," uvádza.

Fontana tiež zdieľal príspevok španielskej krasokorčuliarky Olivie Smart na Instagrame, v ktorom svojim sledovateľom ukázala kondómy s pečiatkou žltého loga regiónu Lombardia. „Našla som ich,“ hovorí vo videu, ktorý sa stal virálnym. „Majú všetko, čo potrebujete,“ dodáva.

Viac o téme: KondómyOlympiádaCortina d’Ampezzo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Olympiáda 2026 Obrovský TRAPAS
Olympiáda 2026 Obrovský TRAPAS organizátorov v Taliansku: Šampiónom sa v rukách rozpadávajú medaily!
Zahraničné
Otec ukrajinského skeletonistu Vladislava
Olympiáda 2026 Ukrajinský hrdina v protiútoku: Žaluje olympijský výbor! Za sebou má desiatky europoslancov
Zahraničné
Olympiáda 2026 Ďalší škandál!
Olympiáda 2026 Ďalší škandál! Hlavného trénera Fínov poslali okamžite domov: Igor to prehnal s alkoholom
Zahraničné
Alysa Liu, Olympics 2026
Look americkej zlatej krasokorčuliarky rozbil internet: Tajomstvo pruhovaných vlasov ODHALENÉ!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zábery z umeleckej výstavy: Vittekovej nečakaný spoločník, známa Slovenka s barlami!
Zábery z umeleckej výstavy: Vittekovej nečakaný spoločník, známa Slovenka s barlami!
Prominenti
Nečakané vyznanie Kerekes: Studenkovej závidí práve TOTO!
Nečakané vyznanie Kerekes: Studenkovej závidí práve TOTO!
Prominenti
Andrea Verešová o dcérinom ÚRAZE: Odvážne slová o návrate na kopec a Olympiáde
Andrea Verešová o dcérinom ÚRAZE: Odvážne slová o návrate na kopec a Olympiáde
Prominenti

Domáce správy

V 40 obciach a
Obce k urnám nepôjdu: Doplňujúce komunálne voľby nakoniec nebudú, v 14 obciach nikto nekandidoval
Domáce
Izba v olympijskej dedine
Olympiáda 2026 V Cortine sa za tri dni minuli kondómy! SLOVÁ športovca a VIDEO krasokorčuliarky
Domáce
Vláda MLČÍ, Ficov exporadca
Vláda MLČÍ, Ficov exporadca bije na poplach: Ak nezačneme konať, môžeme prísť aj o vlastný štát!
Domáce
Pozor na lavíny: Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách dnes platí tretí stupeň nebezpečenstva
Pozor na lavíny: Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách dnes platí tretí stupeň nebezpečenstva
Liptovský Hrádok

Zahraničné

Ilustračné foto
USA posilňujú humanitárnu pomoc: Do Venezuely poslali tony zdravotníckeho materiálu
Zahraničné
Slovák si na olympiáde
Slovák si na olympiáde išiel pozrieť zápas Slovensko-Fínsko: Zadržala ho polícia! Pátrala po ňom 16 rokov
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská raketa
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská raketa zasiahla ruské mesto: Hlásia obete aj zranených
Zahraničné
Útok nožom v centre
Útok nožom v centre Paríža: Podozrivý po zásahu polície v nemocnici zomrel
Zahraničné

Prominenti

Fanúšikovia v SMÚTKU: Zomrela
Fanúšikovia v SMÚTKU: Zomrela hviezda (†45) obľúbenej telenovely!
Zahraniční prominenti
Zuzana Porubjaková, Petra Polnišová,
Let's Dance predstavila hviezdy, na rade sú tanečníci: Vieme, KTO bude S KÝM tancovať!
Domáci prominenti
Záber z filmu Manželský
Nalaď sa s nami na vlnu lásky! Valentínsky KVÍZ: Uhádni romantický film podľa jedinej fotky
Domáci prominenti
Český herec opustil rodinu:
Český herec opustil rodinu: Našiel si o 20 rokov mladšiu!
Osobnosti

Zaujímavosti

Zdravotné dáta hovoria jasne:
Zdravotné dáta hovoria jasne: TOTO sú najväčší zabijaci Slovákov, mnohým úmrtiam sa pritom dalo predísť!
Zaujímavosti
Gigantický nález z doby
Mysleli si, že sú to len skaly: Pod útesmi sa vyše 10-tisíc rokov skrýval POKLAD! Paleontológovia hovoria o MONŠTRE
Zaujímavosti
Vrátila sa skôr z
Vrátila sa skôr z výletu a v spálni zažila ŠOK: Muž ju podvádzal s MAMOU celé roky! NAJHORŠIE priznanie prišlo až potom
Zaujímavosti
Toto sa stane s
Toto sa stane s vašimi črevami, ak budete jesť jogurt každý deň
vysetrenie.sk

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk

Ekonomika

Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)
Tieto čísla neveštia pre Slovákov nič dobré: Pripravte sa na ďalšie škrty, inak hrozí rozpočtová pohroma!
Tieto čísla neveštia pre Slovákov nič dobré: Pripravte sa na ďalšie škrty, inak hrozí rozpočtová pohroma!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Zabudnite na tatranského tigra: Slovenská ekonomika sa ledva vlečie, Česi nám opäť utekajú!
Zabudnite na tatranského tigra: Slovenská ekonomika sa ledva vlečie, Česi nám opäť utekajú!

Šport

ZOH 2026 Andreas Žampa v akcii: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu mužov
ZOH 2026 Andreas Žampa v akcii: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu mužov
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Nechutný zákrok na Fehérváryho má dohru: Disciplinárka to nenechala len tak!
ZOH 2026 Nechutný zákrok na Fehérváryho má dohru: Disciplinárka to nenechala len tak!
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Hrobové ticho v Miláne: Víťazstvo Kanady zatienilo desivé zranenie švajčiarskej hviezdy
ZOH 2026 Hrobové ticho v Miláne: Víťazstvo Kanady zatienilo desivé zranenie švajčiarskej hviezdy
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Najväčší šok hier! Malinin dvakrát spadol a prišiel o zlato aj medailu, senzačný víťaz
ZOH 2026 Najväčší šok hier! Malinin dvakrát spadol a prišiel o zlato aj medailu, senzačný víťaz
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava

Kariéra a motivácia

Mindset, ktorý vám zmení život: Ako si upratať v hlave
Mindset, ktorý vám zmení život: Ako si upratať v hlave
Motivácia a inšpirácia
Náborový príspevok až 4000 eur? Zaujímavá pracovná ponuka, kde ho získate
Náborový príspevok až 4000 eur? Zaujímavá pracovná ponuka, kde ho získate
Zaujímavé pracovné ponuky
Čo robiť, keď kolega v tíme iba “sedí na voze” a neprispieva
Čo robiť, keď kolega v tíme iba “sedí na voze” a neprispieva
Prostredie práce
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
Získaj prácu

Varenie a recepty

Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Výber receptov
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Výber receptov

Technológie

Tvoj mobil neustále vyhľadáva Wi-Fi siete, aj keď ju vypneš. Potichu ti to žerie batériu, takto to zastavíš
Tvoj mobil neustále vyhľadáva Wi-Fi siete, aj keď ju vypneš. Potichu ti to žerie batériu, takto to zastavíš
Návody
Rusko tvrdí, že jeho podmorská zbraň Poseidon dokáže zamoriť pobrežie takmer kdekoľvek na planéte
Rusko tvrdí, že jeho podmorská zbraň Poseidon dokáže zamoriť pobrežie takmer kdekoľvek na planéte
Armádne technológie
Netflix si pripravil na druhú polovicu februára silné tituly: Nájdeš medzi nimi úprimnú romantickú komédiu, aj ostrú rozprávku pre dospelých
Netflix si pripravil na druhú polovicu februára silné tituly: Nájdeš medzi nimi úprimnú romantickú komédiu, aj ostrú rozprávku pre dospelých
Filmy a seriály
Ukrajinská laserová zbraň Sunray môže oslabiť ruské dronové útoky. Drony Šáhid by už nemuseli dominovať oblohe
Ukrajinská laserová zbraň Sunray môže oslabiť ruské dronové útoky. Drony Šáhid by už nemuseli dominovať oblohe
Armádne technológie

Bývanie

6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax

Pre kutilov

Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Telo bohyne, tvár bábiky: Juraj Slafkovský tvorí s priateľkou jeden z najkrajších párov na olympiáde
Slovenské celebrity
Telo bohyne, tvár bábiky: Juraj Slafkovský tvorí s priateľkou jeden z najkrajších párov na olympiáde
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Izba v olympijskej dedine
Domáce
Olympiáda 2026 V Cortine sa za tri dni minuli kondómy! SLOVÁ športovca a VIDEO krasokorčuliarky
Vláda MLČÍ, Ficov exporadca
Domáce
Vláda MLČÍ, Ficov exporadca bije na poplach: Ak nezačneme konať, môžeme prísť aj o vlastný štát!
Milióny, diamanty a slovenský
Domáce
Milióny, diamanty a slovenský pas? Danko žiada Šutaja Eštoka, aby odhalil pravdu v prípade Epsteinovej partnerky
NOVINKA železníc, na ktorú
Domáce
NOVINKA železníc, na ktorú sa čakalo roky: Na zľavu už bude stačiť len telefón! TOTO je podmienka

Ďalšie zo Zoznamu