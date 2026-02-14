Olympiáda 2026 V Cortine sa za tri dni minuli kondómy! SLOVÁ športovca a VIDEO krasokorčuliarky

CORTINA D´AMPEZZO - V olympijskej dedine v Cortine d'Ampezzo sa kondómy minuli už po troch dňoch, napísal vo štvrtok denník La Stampa s odvolaním sa na jedného športovca, ktorý si želal zostať v anonymite.
„Zásoby sa minuli za len tri dni. Sľúbili nám, že prídu ďalšie, ale kto vie kedy,“ povedal športovec v anonymite pre La Stampu. Zatiaľ vraj trávi čas hraním PlayStationu a čakaním na nové balenie.
Taliansky denník pripomenul, že zatiaľ čo na letnej olympiáde v Paríži pred dvoma rokmi mali športovci k dispozícii približne 300-tisíc kondómov, organizátori v Cortine d'Ampezzo boli oveľa menej štedrí — zásoba v horskom stredisku bola len okolo 10-tisíc kusov.
Kondómy dostali aj v milánskej olympijskej dedine
Kondómy dostali športovci aj v milánskej olympijskej dedine, kde ich miestny guvernér Attilio Fontana propagoval sloganom „Zdravie predovšetkým: prevencia a zdravý rozum.“ Na krabičky distribuované v milánskej dedine nechal vytlačiť aj symbol regiónu Lombardsko, píše La Stampa. „Ak sa to niektorým zdá zvláštne, nepoznajú túto zavedenú olympijskú prax. Začala sa v Soule v roku 1988 s cieľom zvýšiť povedomie športovcov a mladých ľudí o prevencii pohlavne prenosných chorôb – téme, ktorá by nemala spôsobovať rozpaky," uvádza.
Fontana tiež zdieľal príspevok španielskej krasokorčuliarky Olivie Smart na Instagrame, v ktorom svojim sledovateľom ukázala kondómy s pečiatkou žltého loga regiónu Lombardia. „Našla som ich,“ hovorí vo videu, ktorý sa stal virálnym. „Majú všetko, čo potrebujete,“ dodáva.