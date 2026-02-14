Slovák si na olympiáde išiel pozrieť zápas Slovensko-Fínsko: Zadržala ho polícia! Pátrala po ňom 16 rokov

MILÁNO - Slovenského občana, ktorý sa viac ako 16 rokov vyhýbal nástupu do väzenia v Taliansku, zadržali talianski karabinieri v Miláne práve v deň, keď si prišiel pozrieť zápas Slovensko – Fínsko na Zimných olympijských hrách 2026.
Štyridsaťštyriročného Slováka zapísali talianske orgány činné v trestnom konaní na zoznam hľadaných už v roku 2010, keď ho súd v severotalianskom Bolzane odsúdil na 11 mesiacov a sedem dní odňatia slobody za sériu krádeží v obchodoch a on si trest neodpykal, píšu talianske médiá.
Návrat kvôli hokeju sa mu stal osudným
Muž pricestoval do Milána, aby podporil slovenských hokejistov v ich úvodnom zápase na ZOH proti Fínsku. Pred stretnutím sa ubytoval v hoteli v mestskej časti Baggio, kde jeho údaje automaticky zaregistrovali do policajnej evidencie — systém, ktorý talianske úrady využívajú pri kontrole pobytu hostí v krátkodobých ubytovacích zariadeniach.
Personál hotela si podľa talianskych médií všimol podozrivé údaje pri registrácii hosťa a informoval políciu. Tí okamžite vykročili a muža zatkli skôr, než sa stihol dostať do Santagiulia arény, kde jeho krajania napokon vyhrali 4 : 1.
San Vittore namiesto hokeja
Po zadržaní ho previezli na policajnú stanicu a následne do známej väznice San Vittore v Miláne, kde si teraz odpyká zvyšok svojho trestu. Podľa informácií talianskych médií je jeho návrat na územie Talianska tragikomický — stratil možnosť vidieť svojich hokejových reprezentantov v akcii a skončil v putách.
Poznámka k Slovensku na ZOH
Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila do olympijského turnaja úspešne, v prvom zápase zdolala Fínsko výrazným výsledkom 4 : 1, čo bolo veľkým prekvapením pre mnohých fanúšikov.