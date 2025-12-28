Máte nadpriemernú či luxusnú mzdu? Od nového roka si držte klobúky, expert na dane varuje už teraz!

BRATISLAVA - Mávate ako zamestnanec nadpriemerný hrubý zárobok? Alebo minimálne vyšší, ako je priemer? Radšej si ustriehnite zákonné hranice, pretože je celkom možné, že spadnete do množiny ľudí, ktorým štát po novom vezme opäť o niečo viac.
Daňový expert Jozef Mihál na sociálnej sieti opäť zverejnil prognózy pravidiel, ktorými sa budeme musieť riadiť v roku 2026. Za všetko hovorí jediná tabuľka, ktorá porovnáva jednotlivé výplatné hranice, po ktorých prekročení budete musieť štátu odviesť opäť o čosi viac.
Oplatí sa zarábať viac ako zamestnanec?
"Zamestnanci s nadpriemerným príjmom zaplatia za rok 2026 viac na daniach," varuje Mihál hneď v úvode. Môže za to vraj strmšie klesajúca nezdaniteľná časť na daňovníka. "Suma nezdaniteľnej časti na daňovníka vyjadruje tú časť vášho základu dane (čo je hrubý príjem mínus vaše odvody), z ktorej sa daň neplatí," vysvetlil daňový odborník.
"Ako vidíte v tabuľke, ak bude vaša hrubá mzda za rok 2026 vo výške do 30 471 eur (teda v priemere do 2 539 eur mesačne), a váš základ dane tak bude do 26 083 eur, nebudete platiť daň zo sumy 5 966 eur. To pri sadzbe 19 percent znamená, že za rok 2026 na dani ušetríte 1 134 eur," uviedol Mihál jeden z príkladov.
Podľa neho sa množia situácie, kedy zamestnanci zvažujú zmenu svojho pracovno-právneho statusu. "Prudšie "vyklesávanie" nezdaniteľnej časti na daňovníka je jeden z dôvodov, prečo množstvo predtým zamestnancov prechádza na status SZČO - alebo si zakladajú s.r.o.," dodal Mihál s tým, že aj on je jeden z ľudí, ktorý sa takto zariadil už pred rokmi.