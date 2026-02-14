Sobota14. február 2026, meniny má Valentín, zajtra Pravoslav

Nevideli ste ju? Polícia pátra po 70-ročnej Márii, naposledy ju videli v Trenčíne

TRENČÍN - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 70-ročnej Márii Wiesnerovej. Naposledy ju videli s manželom v piatok (13. 2.) o 17.25 h v obchodnom centre Laugaricio v Trenčíne. Odvtedy je jej pobyt neznámy. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Mária je vysoká približne 175 centimetrov, štíhlej postavy. Má tmavozelené oči, rovné dlhé vlasy, farby svetlý šedivý blond. Naposledy mala oblečené čierne nohavice - legíny, kabát bordovej farby, pulóver čiernobielej farby. Obuté mala hnedé členkové topánky na zips. „Akékoľvek informácie o Márii, o jej pohybe alebo pobyte, je možné oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície,“ doplnila hovorkyňa.

