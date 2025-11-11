Živnostníkov čakajú kruté časy: Úplné nové pravidlá platenia odvodov! Štát skasíruje aj tých, ktorí doteraz neplatili

Od začiatku budúceho roka čakajú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) veľké zmeny v oblasti sociálneho poistenia, inak povedané, v tom, kto a koľko zaplatí na odvodoch. Tie sa budú týkať novej definície SZČO, vzniku a zániku povinného poistenia či výšky minimálnych odvodov. A pre mnohých ľudí nie sú potešujúce.
V prvom rade sa mení definícia SZČO. Za SZČO sa bude považovať fyzická osoba, ktorá:
- dovŕšila 18 rokov a je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti zakladajúcej príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti
- alebo podľa čestného vyhlásenia vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť zakladajúcu dosahovanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú sa nevyžaduje oprávnenie (ide tzv. SZČO bez oprávnenia, napr. umelec či autor),“ a z ktorej príjmy sú zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Inak povedané, SZČO už nebudú len osoby, ktoré majú živnostenské oprávnenie, ale aj tie, ktoré pracujú na honoráre či iné formy dohôd. Výnimkou sú osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
Kto všetko teda bude braný ako SZČO? Sú to napríklad samostatne hospodáriaci roľníci, čiže farmári, súkromný lekár, advokát, notár, exekútor, architekt, daňový poradca, spoločníci VOS, komplementári komanditných spoločností, umelci a autori s honorármi plynúcimi zo zmlúv o dielo alebo s honorármi za umelecký výkon, ak neboli zdanené zrážkovou daňou, správcovia konkurznej podstaty, pracovní asistenti osôb, ktoré sú ŤZP a SZČO, modelky, znalci, tlmočníci, prekladatelia, športovci či športoví odborníci pôsobiaci ako SZČO a mnohí ďalší.
Táto zmena definície SZČO spôsobí podľa odborníka na sociálnu politiku a bývalého ministra práce Jozefa Mihála v súvislosti so zavedením mikroodvodu 131,34 eur do Sociálnej poisťovne desiatkam tisícov ľudí problém. Odvody totiž bude musieť platiť každý živnostník bez ohľadu na to, aký vysoký má príjem – a ak bude jeho zárobok nízky, zaplatiť si bude musieť aspoň minimálne odvody, čo je spomínaných 131,34 eur. Problém je, že mnoho tých, ktorí budú po novom spadať medzi SZČO a budú musieť platiť minimálne odvody, zarobí menej, ako je výška samotného minimálneho odvodu.
Zmeny sa týkajú aj obdobie, kedy je SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni. Po novom už vznik povinného sociálneho poistenia SZČO nebude podmienený dosiahnutím určitej hranice príjmu. Namiesto toho vznikne od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci od ktorého je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania, alebo od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto zárobkovú činnosť. „Okrem obdobia prvých 6 kalendárnych mesiacov od začatia činnosti (tzv. odvodové prázdniny) je každá SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni a platí poistné na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie,“ vysvetlil inými slovami Mihál.
Povinné poistenie SZČO podľa zákona zaniká až zánikom oprávnenia na vykonávanie, resp. prevádzkovanie činnosti alebo dňom uvedeným v čestnom vyhlásení o ukončení činnosti v prípade zárobkovej činnosti, na ktorú nie je potrebné oprávnenie (najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni).