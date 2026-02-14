USA posilňujú humanitárnu pomoc: Do Venezuely poslali tony zdravotníckeho materiálu

WASHINGTON - Spojené štáty v piatok oznámili, že poslali do Venezuely viac ako šesť ton zdravotníckeho materiálu. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Dodávka prioritného zdravotníckeho materiálu pre venezuelský ľud je súčasťou plánu na „stabilizáciu, obnovu a prechod“ krajiny, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení. Rezort dodal, že dočasné venezuelské ministerstvo zdravotníctva distribuuje lieky darované Spojenými štátmi po celej krajine tým, ktorí potrebujú urgentnú lekársku starostlivosť. „Stabilizácia zdravotníckeho systému priláka zodpovedné investície zo súkromného sektora a pomôže Venezuele k väčšej sebestačnosti – v súlade s naším prístupom podporovať obchod, nie pomoc,“ uvádza sa tiež vo vyhlásení amerického ministerstva.
Oznámenie prišlo v čase, keď americký prezident Donald Trump uviedol, že plánuje navštíviť Venezuelu. Krajinu tento týždeň navštívil americký minister energetiky Chris Wright, ktorý rokoval s dočasnou prezidentkou Delcy Rodríguezovou a predstaviteľmi ropného priemyslu o využívaní zásob ropy v krajine. Trump chce, aby veľké americké ropné spoločnosti rýchlo oživili ropný sektor a zvýšili produkciu o milióny barelov denne.