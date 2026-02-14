Fanúšikovia v SMÚTKU: Zomrela hviezda (†45) obľúbenej telenovely!

TURECKO - Herecký svet zasiahla nečakaná strata. Vo veku 45 rokov zomrel turecký herec, známy aj slovenským divákom zo seriálu Neskrotné srdce.
Herecký svet zasiahla nečakaná a smutná správa. Vo veku 45 rokov zomrel turecký herec Kanbolat Görkem Arslan, ktorého si televízni diváci pamätajú z viacerých úspešných seriálov. Slováci ho môžu mať v pamäti aj vďaka seriálu Neskrotné srdce, ktorý sa vysielal na stanici Doma. Stvárnil v ňom postavu İskendera.
Informácie o jeho úmrtí priniesol portál Albawaba s odvolaním sa na miestne médiá. Fanúšikov šokovalo najmä to, že herec nemal podľa verejne dostupných informácií žiadne vážne zdravotné problémy. Podľa správ sa mal v stredu večer náhle cítiť zle, následne ho previezli do nemocnice, kde mal podľahnúť infarktu.
Turecký denník Sabah uviedol, že posledná rozlúčka sa konala už na druhý deň po jeho smrti, čo je v mnohých moslimských krajinách bežnou praxou. Na pohrebe sa zúčastnili najmä jeho najbližší príbuzní a priatelia, ktorí mu prišli vzdať poslednú úctu.