USA a Európa patria k sebe, odkázal Rubio v Mníchove: Washington chce silnú Európu

MNÍCHOV - Spojené štáty a Európa „patria k sebe“, uviedol v sobotu v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Zároveň dodal, že USA chcú „silnú“ Európu, informujú správy agentúr AFP a AP.
„Pre nás patria USA a Európa k sebe,“ povedal Rubio, ktorý zároveň zdôraznil jednotu medzi USA a Európou. USA sú pripravené stáť samostatne, podotkol. „Našou preferenciou je urobiť to spolu s Európou. A dúfame, že to urobíme s vami – našimi priateľmi v Európe,“ dodal šéf americkej diplomacie. „Chceme silnú Európu. Chceme, aby Európa prežila," uviedol ďalej v kľúčovom prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.
Rubio si za časť prejavu o jednote USA a Európy od publika vyslúžil potlesk, všíma si nemecký denník Bild. Jeho tón bol podľa neho zatiaľ zmierlivý, čo bolo v ostrom kontraste s prejavom viceprezidenta USA J. D. Vancea z minulého roka. Vance v roku 2025 predniesol na MSC ostrý prejav proti svojim historickým spojencom týkajúci sa rešpektovania volebných práv a slobody prejavu. Tvrdil, že najväčšou hrozbou pre Európu nie je „ani Rusko, ani Čína“, ale „opustenie niektorých zo svojich najzákladnejších hodnôt“. Vojne na Ukrajine sa Vance vo svojom prejave nevenoval vôbec.
OSN nehrá žiadnu úlohu pri riešení konfliktov
Organizácia Spojených národov (OSN) nezohrala „prakticky žiadnu úlohu“ pri riešení konfliktov, vyhlásil v sobotu v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Zároveň vyzval na reformu globálnych inštitúcií, informuje správa agentúry AFP. „Organizácia Spojených národov má stále obrovský potenciál byť nástrojom dobra vo svete,“ povedal Rubio. „Nemôžeme však ignorovať, že na najnaliehavejšie otázky, ktoré máme pred sebou, dnes nemá žiadne odpovede a nezohrala prakticky žiadnu úlohu. Nedokázala vyriešiť vojnu v Gaze,“ dodal.
Rubio v sobotu ďalej vyhlásil, že Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa chcú stáť na čele globálnej „obnovy a rekonštrukcie“. Spojené štáty budú podľa neho „riadené víziou budúcnosti, ktorá bude rovnako hrdá, suverénna a dôležitá ako minulosť našej civilizácie“. „A hoci sme pripravení, ak to bude potrebné, urobiť to sami, je našou preferenciou a našou nádejou, že to urobíme spolu s vami, našimi priateľmi tu v Európe,“ dodal. Minister zahraničných vecí USA ďalej uviedol, že Spojené štáty sa nechcú oddeliť od Európy, ale „oživiť“ svoje spojenectvo s týmto kontinentom, pričom zdôraznil túžbu Spojených štátov zachovať transatlantickú alianciu.
Rubio na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii povedal, že „eufória“ zo západného víťazstva v studenej vojne viedla k nebezpečnej ilúzii triumfu, čo teraz ohrozuje tie isté inštitúcie, ktoré zlomili nacistický režim aj Sovietsky zväz. Rubio sa v zhruba 20-minútovom prejave dotkol aj otázok migrácie, píše nemecký denník Bild. Vyhlásil, že USA otvorili svoje hranice „nekontrolovanej vlne“. „Otvorili sme naše hranice nekontrolovanej vlne masovej migrácie, ktorá ohrozuje našu spoločnosť a našu kultúru,“ podotkol a dodal, že sa to za úradovania administratívy Donalda Trumpa zmenilo.