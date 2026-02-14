MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská raketa zasiahla ruské mesto: Hlásia obete aj zranených

MOSKVA - Dvaja ľudia zahynuli v piatok pri ukrajinskom raketovom útoku v ruskom meste Belgorod. Ďalší traja ľudia utrpeli zranenia, oznámil gubernátor Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou Viačeslav Gladkov. Informuje o tom správa agentúry Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
06:50 „Terorizovanie civilného obyvateľstva“. Najmenej 2 ľudia sú zranení pri útoku ruského dronu na Kyjevskú oblasť.
06:45 Mediálne vyšetrovanie identifikovalo viac ako 177 000 ruských vojakov zabitých na Ukrajine.
06:10 Gladkov na platforme Telegram napísal, že muži zahynuli v infraštruktúrnom objekte v meste. Troch zranených previezli do nemocnice, pričom jeden je vo vážnom stave. Útok podľa gubernátora spôsobil vážne škody na energetických zariadeniach, pričom došlo k prerušeniu dodávok elektriny, tepla a vody. Tri obytné budovy v Belgorode sú poškodené. Ruský kanál SHOT na platforme Telegram tvrdí, že obyvatelia mesta hlásili sériu hlasných výbuchov.
Belgorod sa nachádza približne 40 kilometrov od rusko-ukrajinskej hranice a je opakovaným terčom útokov Ukrajiny. Primátor tohto západoruského mesta Valentin Demidov v piatok oznámil, že v dôsledku ukrajinských útokov je v meste bez elektriny približne 30-tisíc odberných miest. Podľa gubernátora Gladkova bolo po ukrajinských útokoch v regióne od elektriny odpojených približne 220-tisíc odberateľov.