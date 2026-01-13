Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Nový zákon mení pravidlá: DVE veľké zmeny pre tisíce zamestnancov! Pozrite, či sa vás to týka

BRATISLAVA - Parlament schválil v decembri 2025 zásadnú novelu Zákonníka práce, ktorá prináša rozšírenie plateného voľna pre rodičov. Zamestnanec teraz získa voľno aj na sprevádzanie neplnoletého dieťaťa do zariadenia poradenstva a prevencie, pričom osamelí rodičia majú nárok až na 14 dní ročne. Upozornil na to ekonomický odborník Jozef Mihál.

Koncom roka 2025 bol v Zbierke zákonov pod číslom 406/2025 Z. z. zverejnený nový Zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Súčasťou tohto predpisu je aj rozsiahla novela Zákonníka práce, ktorú parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní 9. decembra 2025. Zmeny sa dotýkajú najmä § 141 ods. 2 písm. c), ktorý upravuje nárok zamestnanca na pracovné voľno pri sprevádzaní rodinného príslušníka na vyšetrenie či ošetrenie.

Čo platilo doteraz a nové pravidlá

Do 31. decembra 2025 mali zamestnanci nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy najviac na sedem dní v roku, ak sprevádzali rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie. Nárok sa vzťahoval aj na sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti či špeciálnej školy, kde bolo možné čerpať až desať dní. Vo všetkých prípadoch platilo, že voľno s náhradou mzdy môže využiť len jeden rodinný príslušník a len vtedy, ak úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Schválená novela prináša dve zásadné zmeny:

1. Voľno aj pri sprevádzaní dieťaťa do centra poradenstva a prevencie

Po novom bude mať zamestnanec nárok na platené voľno aj vtedy, keď sprevádza neplnoleté dieťa do zariadenia poradenstva a prevencie. Ide o centrá, ktoré poskytujú odborné psychologické, špeciálnopedagogické či sociálne poradenstvo. Doteraz si rodičia museli na tieto návštevy čerpať dovolenku.

Ministerstvo školstva v dôvodovej správe uvádza, že cieľom je „posilniť dostupnosť systému poradenstva a prevencie pre každé dieťa, ktoré to potrebuje“. Novela tak reaguje na rastúci dopyt po odborných službách pre deti a rodiny.

2. Rozšírený nárok pre osamelých rodičov

Najvýraznejšia zmena sa týka tzv. jednorodičov – osamelých zamestnancov, ktorí sa sami starajú o dieťa do 15 rokov. Tí budú mať od roku 2026 nárok až na 14 dní plateného voľna ročne na sprevádzanie dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia alebo do centra poradenstva a prevencie.

Dôvodová správa vysvetľuje, že ide o reakciu na situácie, keď druhý rodič nie je prítomný, nevykonáva rodičovské práva alebo sa na starostlivosti podieľa len minimálne. „Ak rodič zabezpečuje starostlivosť o dieťa sám, je logické, že potrebuje širší rozsah pracovného voľna,“ uvádza sa v dokumente.

Podľa Mihála ide o dôležitú zmenu

Podľa ekonomického experta Jozefa Mihála, ktorý na zmenu upozornil na svojej stránke relia.sk, ide o praktickú a dôležitú úpravu. „Od 1. januára 2026 má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy aj v prípadoch, keď sprevádza neplnoleté dieťa do zariadenia poradenstva a prevencie. Ide o logický krok, keďže tieto návštevy sú často nevyhnutné a rodičia ich doteraz museli riešiť na úkor dovolenky,“ uviedol.

Zároveň však podľa jeho slov platí, že pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Mihál zároveň upozorňuje, že rozšírenie nároku pre osamelých rodičov je významnou pomocou pre skupinu, ktorá nesie celú záťaž starostlivosti o dieťa sama.

Kto je osamelý zamestnanec

Zákonník práce definuje osamelého zamestnanca ako osobu, ktorá žije sama a je slobodná, ovdovená alebo rozvedená, prípadne žije sama z iných vážnych dôvodov. Táto kategória má v Zákonníku práce viacero špecifických ochranných opatrení – napríklad zákaz výpovede počas starostlivosti o dieťa do troch rokov, obmedzenia pri nariaďovaní nadčasov či dlhšiu materskú a otcovskú dovolenku. Od roku 2026 k týmto výhodám pribúda aj rozšírený nárok na platené pracovné voľno.

Nové znenie § 141 ods. 2 písm. c), platné od 1. januára 2026:

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

... sprevádzanie ...

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, a ak ide o neplnoleté dieťa, aj do zariadenia poradenstva a prevencie na výkon odborných činností; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času, a ak ide o sprevádzanie dieťaťa do 15 rokov veku osamelým zamestnancom, ktorý má toto dieťa zverené výlučne do svojej osobnej starostlivosti alebo ktorý sám vykonáva rodičovské práva a povinnosti k tomuto dieťaťu, aj ďalších najviac sedem dní v kalendárnom roku,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,"

Viac o téme: Pracovné voľnoJozef MihálZákonník práceOsamelí rodičia
