Vláda ide do terénu! Fico oznámil 13 výjazdových rokovaní: Cieľom je polovica okresov Slovenska

Tlačová konferencia Roberta Fica a Jozefa Ráža ml. po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Vláda bude mať tento rok ešte 13 výjazdových rokovaní v regiónoch. Najbližšie bude vo februári v Hlohovci a Trnave. Premiér Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval po stredajšom zasadnutí vlády v bratislavskej Petržalke.
„V marci budeme mať dvojdňové zasadnutie. Jeden deň budeme v Komárne, Šali a Leviciach, druhý deň Nové Zámky a Nitra,“ priblížil Fico. Dodal, že výjazdové rokovania tak budú každý mesiac. Vládny kabinet má podľa premiéra ambíciu navštíviť tento rok minimálne polovicu všetkých okresov. „Druhú polovičku by sme urobili v priebehu roku 2027, kde je náš mandát do konania parlamentných volieb, ktoré by mali byť na konci septembra,“ dodal.
Robert Fico a Jozef Ráž mladší (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)