Zahraničná politika Slovenska je nebezpečná pre národné záujmy krajiny, uviedlo Hnutie Slovensko

BRATISLAVA - Zahraničná politika súčasnej vlády je katastrofálna a nebezpečná pre národné záujmy Slovenska. Tzv. suverénna zahraničná politika na všetky štyri svetové strany je v skutočnosti odklonom od prozápadnej orientácie. Myslí si to opozičné Hnutie Slovensko. Rok 2025 bol podľa neho pre slovenskú zahraničnú politiku chaotický.
„Ficova zahraničná politika nie je suverénna, ale submisívna voči režimom v Moskve a Pekingu, ktoré ignorujú hodnoty demokracie a ľudských práv. Hnutie Slovensko opakovane kritizovalo stretnutia Fica s agresorom vojny Putinom, ktoré priniesli len medzinárodnú hanbu a žiadny reálny prospech,“ poznamenal poslanec Národnej rady SR za Hnutie Slovensko Roman Mikulec. Takéto kroky podľa neho robia zo SR skôr nestáleho partnera ako spoľahlivú krajinu pre západný svet. „Schizofrenická Ficova zahraničná politika, ktorá sa pohybuje medzi populistickými rétorickými výkrikmi a problematickými krokmi oslabuje naše postavenie v EÚ a NATO,“ dodal.
archívne video
Vzťahy s kľúčovými partnermi sa podľa hnutia pri súčasnej vláde zhoršili. Naopak, zlepšili sa s „problematickými“ krajinami. „Celkovo prevláda vnímanie Slovenska ako trojského koňa ruských záujmov. Naši partneri nám prestávajú dôverovať pri zdieľaní citlivých informácií. Nielen v oblasti spravodajských služieb, ale aj v NATO sa Slovensko stalo nespoľahlivým partnerom,“ skonštatoval Mikulec.
EÚ opakovane formuluje výhrady a otázky ku konkrétnym krokom
Poukázal na to, že EÚ opakovane formuluje výhrady a otázky ku konkrétnym krokom, ktoré môžu oslabiť právny štát. „Veto voči pomoci Ukrajine, odmietanie zvýšenia výdavkov na obranu, zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine a koketovanie s agresívnym Ruskom robia zo Slovenska 'čiernu dieru' na mape Európy a nespoľahlivého partnera,“ spresnil poslanec. SR sa podľa hnutia pri aktuálnej vládnej garnitúre takmer vôbec nezapája do pozitívnych globálnych tém, naopak, blokuje alebo ignoruje kľúčové iniciatívy.
Medzi výzvy v budúcom roku budú podľa Mikulca patriť energetická kríza po skončení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, možné infringement procedúry, ohrozenie financií z plánu obnovy či pozastavenie eurofondov. „Víziou krajiny v zahraničnej politike by mali byť kroky, ktoré sú Ficovej vláde cudzie. Mal by prestať flirtovať s Východom - Moskvou a Pekingom. Mal by podporiť suverénnu Ukrajinu ako nárazník pred ruskou agresiou a nielen biznisovo-zbohatlícke obchody vládnych kamarátov. Mal by diverzifikovať energetické zdroje a byť pevným spojencom, nie 'čiernym pasažierom' v EÚ,“ uviedol poslanec. Slovensko podľa neho potrebuje proeurópsku, skutočne suverénnu zahraničnú politiku zameranú na prosperitu a bezpečnosť svojich občanov.