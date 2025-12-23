Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

Bývalý japonský cisár oslavuje 92. narodeniny: Stav jeho srdca sa stabilizoval

Japonský Emeritný cisár Akihito, vpravo, a cisárovná Emerita Michiko.
Japonský Emeritný cisár Akihito, vpravo, a cisárovná Emerita Michiko. (Zdroj: SITA/AP/Eugene Hoshiko, Pool)
TASR

TOKIO - Bývalý japonský cisár Akihito oslávil v utorok svoje 92. narodeniny, keďže sa jeho zdravotný stav stabilizoval, uviedli predstavitelia cisárskeho paláca. Píše o tom agentúra AP.

Zdravotný stav emeritného cisára

Akihito má titul emeritného cisára od svojej abdikácie v roku 2019. Narodeniny mal osláviť s rodinou a prijať hostí, vrátane japonskej premiérky Sanae Takaičiovej. Otcovi súčasného cisára Naruhita v máji diagnostikovali ischemické ochorenie srdca, pri ktorom do srdcového svalu cez koronárne tepny prúdi obmedzené množstvo okysličenej krvi. Jeho stav je stabilizovaný od júla, keď začal užívať nové lieky, uviedla vo vyhlásení Agentúra pre cisársku domácnosť.

Stále je aktívny, venuje sa vedeckému výskumu rýb z čeľade hlaváčovitých, kde doteraz popísal niekoľko nových druhov. Dvakrát týždenne navštevuje biologické laboratórium v ​​palácovom komplexe, uviedla agentúra.

Ako syn vojnového cisára je známy úsilím o nápravu vojnovej minulosti Japonska a pravidelne si pripomína výročie konca druhej svetovej vojny. Tento rok si s manželkou cisárovnou Mičiko uctili minútou ticha štyri kľúčové dátumy vojny – koniec bitky o Okinawu, atómové bombardovanie Hirošimy a Nagasaki a deň kapitulácie Japonska.

Spomienky na detstvo a vojnu

Povedal, že na vojnu, ktorá sa viedla v mene jeho otca Hirohita, by sa nemalo zabudnúť. V auguste s manželkou navštívili stredojaponské letovisko Karuizawa, kam bol počas vojny ako dieťa dočasne evakuovaný a kde sa o niekoľko rokov neskôr zoznámili.

Akihito si ako prvý vo svojom rode zobral za manželku ženu neurodzeného pôvodu. Cisárom sa stal 7. januára 1989 po smrti svojho otca cisára Hirohita. Bol tiež prvým japonským panovníkom, ktorý nebol považovaný za "božského". Jeho otec sa totiž v deklarácii z roku 1946 vzdal výsady, že moc cisára pochádza od Boha.

Podľa japonskej ústavy z roku 1947 je cisár symbolom štátu a jednoty národa. Nemá žiadnu zákonodarnú, výkonnú ani súdnu moc, jeho povinnosti v štátnych záležitostiach majú iba formálnu a protokolárnu povahu.

