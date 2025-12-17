KDH kritizuje vplyv konsolidačných opatrení na strednú triedu: Tiež aj slovenské zdravotníctvo

BRATISLAVA - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na zhoršujúcu sa situáciu strednej triedy na Slovensku a navrhuje sériu daňových, odvodových a pracovnoprávnych opatrení, ktoré by mali zlepšiť jej ekonomické postavenie. Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii predstavitelia KDH.
Stredná trieda čelí podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa rastúcim obavám z nárastu životných nákladov, cien bývania a z celkovej ekonomickej neistoty. Upozornil, že práve stredná vrstva tvorí základ fungovania spoločnosti a jej oslabovanie môže mať dlhodobé negatívne dôsledky pre krajinu. „Stredná vrstva na Slovensku nežije v hojnosti, ale v obavách, či v novom roku bude môcť splácať hypotéku, platiť nájom, či bude môcť ísť ešte na rodinnú dovolenku, či zaplatí svojim deťom krúžky, voľnočasové aktivity, a dokonca niektorí budú uvažovať aj o tom, či si budú môcť dovoliť aj obed v práci. Štát v takejto situácii a osobitne premiér a koalícia by nemali riešiť čiastkové záujmy niekoľkých ľudí, ktorí sa boja o svoj osud, ale mali by zásadným spôsobom pristúpiť k riešeniu situácie, v ktorej sa ocitla stredná vrstva spoločnosti,“ uviedol Karas.
archívne video
Poslanec Národnej rady SR za KDH Jozef Hajko upozornil na rast zdravotných a sociálnych odvodov, zvyšovanie daňového zaťaženia, obmedzenie energodotácií pre časť domácností či nízku dostupnosť bývania. Podľa neho sa náklady konsolidácie verejných financií prenášajú najmä na pracujúcich a mladšie generácie. „Až 42 % budúcoročného konsolidačného balíka je vo forme daní a odvodov, čo znamená, že jeho hlavné bremeno ponesú pracujúci a stredná vrstva,“ uviedol Hajko.
Vlastné návrhy riešení
Hnutie v tejto súvislosti predstavilo vlastné návrhy riešení. Presadzuje zavedenie rovnej dane, zrušenie dane zo straty a transakčnej dane, znižovanie odvodového zaťaženia a zachovanie odvodových stimulov pre začínajúcich podnikateľov. Navrhuje takisto zvýšiť časť príjmu oslobodenú od odvodov pri dohodách, spružniť Zákonník práce so zameraním na skrátené úväzky a zintenzívniť bytovú výstavbu.
Vyššia ekonomická aktivita by podľa KDH viedla aj k vyšším príjmom štátu z daní a odvodov. Hnutie zároveň zdôrazňuje potrebu stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Súčasné nastavenie hospodárskej politiky vlády považuje za neudržateľné a presadzuje zásadnú zmenu smerovania krajiny.
Slovenské zdravotníctvo sa podľa KDH pod vedením Hlasu-SD rozpadá
Opozičné KDH ostro kritizuje stav slovenského zdravotníctva po dvoch rokoch vedenia rezortu stranou Hlas-SD. Podľa KDH sa systém prepadá do chaosu, rastú poplatky pre pacientov a štát postupne ustupuje v prospech súkromných finančných skupín. Informoval komunikačný odbor hnutia. „Za dva roky nevidíme žiadne systémové zlepšenia. Naopak, zdravotníctvo sa rozpadá, nemocnice sa ďalej zadlžujú a pacienti platia čoraz viac - pri návšteve lekára, v nemocnici aj pri operáciách. Štát tento problém nerieši, len ho necháva vyhnívať,“ uviedol poslanec Národnej rady SR za KDH Peter Stachura.
KDH upozorňuje, že Bratislava dodnes nemá jasne určenú nemocničnú sieť ani medicínsky plán. Rovnako kritizuje, že štátne nemocnice ostávajú bez vízie ďalšieho fungovania. Tento chaos podľa hnutia vytvára priestor na postupné oslabovanie štátnych nemocníc a posilňovanie súkromných investorov. „Hrozí, že pacienti budú odkázaní na súkromné zariadenia a za doliečenie či rehabilitáciu si budú musieť výrazne priplácať. Solidarita v systéme sa rozpadá,“ podotkol Stachura.
Poukázal aj na vážne podozrenia pri financovaní nemocníc zo strany štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). „Je neakceptovateľné, že štátna poisťovňa dáva vyššie platby súkromnej skupine Agel než štátnym alebo regionálnym nemocniciam. Ide o dlhodobý problém, na ktorý ministerstvo nereaguje,“ skonštatoval Stachura. Spomenul aj situáciu v Nemocnici Milosrdných bratov, kde podľa neho spor s VšZP o úhrady mohol viesť k finančnému tlaku na jej vlastníka. KDH preto žiada okamžitú kontrolu finančných tokov vo VšZP a preverenie všetkých podozrení z neprimeraného zvýhodňovania vybraných subjektov.