Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

Danko pritvrdzuje v kauze Epstein! Žiada od Lajčáka jasné odpovede! Aké dostával peniaze a výhody?

Danko položil Lajčákovi ostrú otázku. Zobraziť galériu (3)
Danko položil Lajčákovi ostrú otázku. (Zdroj: profimedia.sk, TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Koaličná SNS v súvislosti so zverejnením nových informácií v kauze Jeffrey Epstein vyzvala poradcu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a exministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby zverejnil, či mal alebo nemal majetkové výhody od Epsteina, respektíve či od neho získal pôžičky, finančné prostriedky alebo iné dary. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

„Je zrejmé a preukázané, že Epstein účelovo využíval podnikateľov aj politikov na získavanie informácií, ktoré mu poskytovali ekonomickú výhodu, prípadne ich následne posúval do spravodajského prostredia. Epstein nebol obyčajný filantrop, ale človek, ktorý systematicky zneužíval informácie získané rôznymi formami,“ uviedla v stanovisku SNS.

Považuje za nevyhnutné, aby Lajčák vysvetlil, z akého dôvodu pozval Epsteina na slovenské veľvyslanectvo v Rakúsku a zároveň objasnil, či mal alebo nemal zo svojich kontaktov s touto osobou výhody. SNS preto zopakovala, že Fico by mal Lajčáka z funkcie poradcu predsedu vlády odvolať.

Danko pritvrdzuje v kauze
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: House Oversight Committee)

Na odvolanie Lajčáka z pozície poradcu premiéra vyzvali začiatkom decembra aj opozičné poslankyne parlamentu. Poslankyňa Beáta Jurík (PS) pripomenula, že premiér už nemá dôvod ďalej čakať. Podľa Jurík nemožno vylúčiť, že Epstein mal svoje obete aj na Slovensku. “Jeho lietadlo pristálo v roku 2018 aj v Bratislave aj v Poprade. Kompetentných sa preto budeme pýtať, či majú informácie o tom, že obeťami mohli byť aj naše občianky a či im je poskytovaná potrebná pomoc a podpora,“ uviedla v stanovisku.

Lajčák má Ficovu dôveru

Premiér na piatkovej (19. 12.) tlačovej konferencii po samite európskych lídrov v Bruseli reagoval, že Lajčák je excelentný diplomat a má naďalej Ficovu dôveru. „Ak niekto zlyhá morálne, dajte mi dôkazy, že niečo urobil, ukončime spoluprácu. Ale ja nebudem katovať ľudí len preto, lebo už keď nie je čo, vytiahne sa, že je to nejaká spolupráca, alebo že niekto niekde niekoho videl,“ dodal.

Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy Jeffreyho Epsteina, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí Lajčákom a Epsteinom. Lajčák ešte pred časom uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Premiér koncom novembra reagoval, že „nenašiel nič, čo by ho nútilo Miroslava Lajčáka odvolať“. V uplynulom týždni zverejnili nové fotografie z pozostalosti Epsteina. Na jednej z nich je finančník odfotený s Lajčákom.

Viac o téme: Robert FicoSNSMiroslav LajčákJeffrey EpsteinFinančné výhody
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Jeffrey Epstein a Michael
Šokujúce zábery z novo zverejnených Epsteinovych spisov: Ďalšie známe osobnosti! Napríklad aj Michael Jackson
Zahraničné
FOTO Bývalý Ficov poradca vybuchol
Bývalý Ficov poradca vybuchol od zlosti: Pán Lajčák, toto je na UTERÁK! Epsteinov archív Chmelára vytočil do biela!
Domáce
EXKLUZÍVNE NOVÉ dokumenty z
EXKLUZÍVNE NOVÉ dokumenty z Epsteinovej kauzy! Uniklo FOTO Lajčáka s pedofilom, VIEME, kde sa stretli
Domáce
Susie Wilesová
Najmocnejšia žena Bieleho domu bez servítky povedala, kto je Trump: Hrôzostrašný odkaz pre svet
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vratko Sirági je milovník GÝČU, domov má vysvietený ako z filmu: Toto nemohol spraviť sám!
Vratko Sirági je milovník GÝČU, domov má vysvietený ako z filmu: Toto nemohol spraviť sám!
Prominenti
Výstava Detský svet v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Výstava Detský svet v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Správy
Stredoveké trhy na Námestí sv. Mikuláša v Trnave
Stredoveké trhy na Námestí sv. Mikuláša v Trnave
Správy

Domáce správy

Danko položil Lajčákovi ostrú
Danko pritvrdzuje v kauze Epstein! Žiada od Lajčáka jasné odpovede! Aké dostával peniaze a výhody?
Domáce
Český turista uviazol na
Český turista uviazol na tatranskom štíte: Na vrchole Zadného Ľadového museli zasahovať záchranári
Domáce
FOTO Nové traktory ako súčasť
Vodohospodári posilňujú ochranu pred povodňami: Minister Taraba im odovzdal 50 nových traktorov
Domáce
V Považskej Bystrici sa chystajú Dobročinné vianočné trhy: Výťažok pomôže mladým ľuďom v meste
V Považskej Bystrici sa chystajú Dobročinné vianočné trhy: Výťažok pomôže mladým ľuďom v meste
Považská Bystrica

Zahraničné

Malajzijská polícia zasadila úder
Malajzijská polícia zasadila úder drogovej mafii: Zaistila kokaín a drogy za 375 miliónov dolárov!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Jeffrey Epstein a Michael
Šokujúce zábery z novo zverejnených Epsteinovych spisov: Ďalšie známe osobnosti! Napríklad aj Michael Jackson
Zahraničné
Tragédia v Indii: Slony
Tragédia v Indii: Slony skončili pod kolesami osobného vlaku! Sedem ich zahynulo, mláďa bojuje o život
Zahraničné
Obavy z útoku Ruska
Obavy z útoku Ruska sú obrovské: Poľsko urobilo nevídaný krok! Prvýkrát od studenej vojny
Zahraničné

Prominenti

Kultová rozprávka Tri oriešky
Kultová rozprávka mala namále! Princ Trávníček po rokoch priznáva: Popolušku nechcel nikto natočiť
Domáci prominenti
Peter Greene
ZÁHADNÁ SMRŤ herca (†60) z Pulp Fiction: Miesto bolo zaliate krvou... Na tele mal zranenia!
Zahraniční prominenti
Zdena Studenková
Herečka Zdena Studenková o svojom najväčšom strachu: Niečo, čoho sa desíme zrejme všetci
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Kanye West, Bianca Censori
Je snáď chorá? Šokujúci vzhľad Biancy Censori... Takto na ňu nie ste zvyknutí!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dobrodružstvá v SeaWorld Adventure
NAJSMUTNEJŠIA kosatka sveta nie je len prezývka: V zajatí žije už viac než 50 rokov! Ľudia jej vzali slobodu
Zaujímavosti
Hviezdou slávnej fotografie má
Hviezdou slávnej fotografie má byť slovenský rodák: Jedna vec však nesedí
dromedar.sk
Cítite únavu už hodinu
Cítite únavu už hodinu po jedle? Možno robíte TÚTO CHYBU! Odborníci varujú, pozor by si mali dať najmä DIABETICI
Zaujímavosti
Vedci skúmali biologický vek:
Vedci skúmali biologický vek: Prekvapilo ich, čo NAŠLI v krvi! Telo môže starnúť POMALŠIE než ukazuje kalendár
Zaujímavosti

Dobré správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Na Slovensku ich pozná ešte stále len málo ľudí: Počuli ste už o nich?
hashtag.sk
Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk

Ekonomika

20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)

Varenie a recepty

Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Výber receptov
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos

Šport

Bátovská Fialková odštartuje ako piata: Online prenos zo stíhacích pretekov žien v Annecy
Bátovská Fialková odštartuje ako piata: Online prenos zo stíhacích pretekov žien v Annecy
Biatlon
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
Box
Veľký deň pre Rakúsko! Hviezdna Vonnová znovu žiarila, nečakaná senzácia na druhom mieste
Veľký deň pre Rakúsko! Hviezdna Vonnová znovu žiarila, nečakaná senzácia na druhom mieste
Lyžovanie
Nevídaná novinka: Nitra pripravila to, čo ešte žiadny slovenský klub pred ňou nespravil
Nevídaná novinka: Nitra pripravila to, čo ešte žiadny slovenský klub pred ňou nespravil
Tipsport liga

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Práca a voľný čas
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Kariérny rast
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
CV a motivačný list
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Motivácia a produktivita

Technológie

Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Umelá inteligencia
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Bezpečnosť
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Armádne technológie
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Sponzorovaný obsah

Bývanie

Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí

Pre kutilov

Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sexsymbol 90-tych rokov, Pamela Anderson: Prelomila mlčanie o svojom „intímnom“ romániku s Liamom Neesonom
Zahraničné celebrity
Sexsymbol 90-tych rokov, Pamela Anderson: Prelomila mlčanie o svojom „intímnom“ romániku s Liamom Neesonom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Danko položil Lajčákovi ostrú
Domáce
Danko pritvrdzuje v kauze Epstein! Žiada od Lajčáka jasné odpovede! Aké dostával peniaze a výhody?
Jeffrey Epstein a Michael
Zahraničné
Šokujúce zábery z novo zverejnených Epsteinovych spisov: Ďalšie známe osobnosti! Napríklad aj Michael Jackson
Pozor na cestách! Hustá
Domáce
Pozor na cestách! Hustá hmla potrápi celé Slovensko: Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa
Obavy z útoku Ruska
Zahraničné
Obavy z útoku Ruska sú obrovské: Poľsko urobilo nevídaný krok! Prvýkrát od studenej vojny

Ďalšie zo Zoznamu