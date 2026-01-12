Hnutie Slovensko TAKTO kritizuje novelu Trestného zákona z dielne SNS

BRATISLAVA - Opozičné parlamentné Hnutie Slovensko kritizuje novelu Trestného zákona, ktorú predložila skupina poslancov za SNS. Hnutie považuje za neprijateľné, aby Trestný zákon ochraňoval tých, ktorí obhajujú alebo zľahčujú extrémistické názory. Informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Novelou sa navrhuje úprava trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chcú predkladatelia znížiť horné hranice sadzieb.
Hnutie Slovensko od koalície očakáva, že okamžite stiahne tento návrh a vráti sa k zásadám, ktoré bránia nenávistné prejavy a extrémizmus ako v spoločnosti, tak v zákone. Koalícia podľa hnutia predkladá novelu zákona, ktorá znamená krok späť pre Slovensko, jeho demokraciu a bezpečnosť všetkých občanov. „Namiesto toho, aby vláda Roberta Fica (Smer-SD) chránila ľudí pred nenávisťou a extrémizmom, chce koalícia schváliť zákon šitý na mieru pre extrémistov. Tu už končí všetka sranda. Toto je jasný signál, že nenávisť a extrémizmus budú na Slovensku tolerované,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí).
archívne video
Podľa šéfa poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michala Šipoša musí Slovensko stáť pevne na strane rešpektu k ľudským právam, dôstojnosti všetkých obetí extrémizmu a nezlomnej obrany pred nenávisťou. Dodal, že zákon musí chrániť spoločnosť pred prejavmi, ktoré viedli k najväčším tragédiám v dejinách sveta.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
Zastavme korupciu to vidí takto
Vládna koalícia vychádza novelou Trestného zákona z dielne SNS v ústrety radikálom. Tvrdí to Nadácia Zastavme korupciu. Podľa nej novela legalizuje výrobu a šírenie extrémistických materiálov a výrazne znižuje tresty za prejavy sympatií k hnutiam potláčajúcim základné práva. Varuje, že štát tak rezignuje na bezpečnosť občanov a ochranu demokratických hodnôt. Vyzýva predkladateľov, aby návrh okamžite stiahli, a koaličných partnerov, aby ho odmietli.
Podľa nadácie je vypustenie definície extrémistického materiálu a súvisiacich trestných činov z Trestného zákona nebezpečným precedensom. „Ak by niekto chcel zo Slovenska cielene spraviť priestor pre nerušené šírenie fašistickej ideológie a nenávisti, nerobil by to inak. Štát touto novelou odkazuje radikálom, že nemá problém s nosením hákových krížov, velebením Hitlera či so schvaľovaním holokaustu,” uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková.
Upozorňuje, že novela môže pomôcť aj Danielovi B. obžalovanému z extrémistickej trestnej činnosti. „Opäť sme svedkami účelovej legislatívy šitej na mieru konkrétnym osobám,“ dodal právnik nadácie Ľubomír Daňko. Navrhované zmeny podľa nadácie zasahujú aj do postihovania popierania a schvaľovania holokaustu či zločinov proti ľudskosti, čo môže viesť k nárastu radikalizácie v spoločnosti.