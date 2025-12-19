Úrad reaguje na kritiku: Audit prebehol, zmluvy sú transparentné a zákonné

BRATISLAVA - Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku jednoznačne odmieta tvrdenie pána poslanca Hargaša z PS, že zmluvy boli podpisované bez znalosti výsledkov auditu alebo bez informovania verejnosti. Takéto tvrdenie je fakticky nesprávne a vytvára mylný dojem o priebehu rozhodovania.
Rozhodnutie pokračovať len v časti projektov bolo prijaté po preverení procesu nezávislým auditom a po vyhodnotení jeho záverov. Na ich základe došlo k zásadnej korekcii pôvodných rozhodnutí: z pôvodných 57 projektov pokračuje 33, objem dotácií bol upravený a spolufinancovanie zo strany prijímateľov výrazne zvýšené. V troch prípadoch bola podpora zrušená výlučne z etických dôvodov.
archívne video
Úrad o tomto postupe verejne a opakovane informoval ešte pred podpisom zmlúv - prostredníctvom osobitného stretnutia s médiami, po rokovaní vlády SR aj formou podrobnej tlačovej správy s konkrétnymi údajmi o podporených projektoch a finančných úpravách. Tvrdenie, že verejnosť nemala k dispozícii relevantné informácie, preto nezodpovedá realite. Úrad podmienil podpísanie zmlúv aj znížením dotácii v priemere o 11% a zvýšením spolufinancovania od žiadateľov, podpísanie etickej doložky o zamedzení konfliktu záujmov a zverejnením anotácie projektu.
Audit bez pochybení
Audit nepreukázal porušenie zákona ani systémové zlyhania. Zahraniční experti potvrdili zákonnosť procesu, odbornú úroveň hodnotenia a zhodu ich záverov s pôvodnými posudkami.
Zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv je zákonnou povinnosťou a štandardnou súčasťou transparentného nakladania s verejnými prostriedkami. Spájať tento krok s tvrdeniami o „tichom rozdávaní“ je neodôvodnené a skresľuje význam zákonného postupu.
Úrad považuje za nevyhnutné, aby verejná diskusia vychádzala z overiteľných faktov a presného opisu udalostí. Na tomto prístupe trvá. Zároveň vyzývame pána poslanca Hargaša, aby sa upokojil a nevnášal do celého procesu ničím podloženú hystériu. Môžeme všetkých uistiť, že našou prioritou je predovšetkým ochrana dôvery ľudí vo verejné financie.