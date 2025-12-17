Pripravia novú súťaž aj žalobu! Ráž označil zrušenie tendra na D1 za nesprávne

BRATISLAVA - Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) označil za nesprávne rozhodnutie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Petra Kuboviča o zrušení súťaže na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany - Hubová. Myslí si, že priamo poškodzuje záujmy SR.
„Rozhodnutie vracia prípravné procesy o dva roky naspäť, čo stojí v socioekonomických dosahoch tento štát, čiže v peniazoch, vyše miliardy eur,“ povedal Ráž vo videu na sociálnej sieti. Keďže proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať, podľa ministra ho musia rešpektovať. „To, že sa nemôžeme odvolať, však neznamená, že neurobíme nič. Začali sme okamžite s prípravou nového verejného obstarávania. Zároveň však budeme nútení obrátiť sa na súd, aby rozhodnutie predsedu preskúmal,“ informoval minister. Budú sa podľa neho pýtať, kto a prečo mal záujem na tom, aby sa tento tender zrušil. Ak súd potvrdí, že predseda ÚVO sa nesprávne rozhodol, budú žalovať aj za náhradu škody, ktorá bola spôsobená NDS, ale aj potenciálnym uchádzačom v tendri.
Ráž považuje za absolútne nepochopiteľné, ak úrad minulý rok potvrdil, že podmienky tendra sú v poriadku, a teraz hovorí, že sú nezákonné. „Žiaden zákon sa nezmenil, preto je otázka, prečo sa zmenilo rozhodnutie ÚVO, respektíve jeho predsedu. Prečo nepočkal na výsledok súdneho konania, ale rovno sa ponáhľal so zrušením tendra,“ podotkol minister dopravy. Podľa neho je legitímne taktiež si položiť otázku, či takéto rozhodnutie predsedu ÚVO nemožno považovať za politicky motivované. „Myslím si, že mal by to byť apolitický úrad,“ poznamenal Ráž a priznal, že rozhodnutie ho nahnevalo.