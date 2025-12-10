Projekt PPP na mosty by bol o miliardu eur drahší, uviedlo PS: Opravená by bola iba tretina

BRATISLAVA - Realizácia opravy cestných mostov formou projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) by stála štát zhruba o miliardu eur viac, ako keby zintenzívnil ich opravu tradičným spôsobom. Navyše by to vyriešilo opravu iba tretiny mostov na cestách prvej triedy. Progresívne Slovensko (PS) na tlačovej besede v stredu kritizovalo zámer Ministerstva dopravy (MD) SR opraviť mosty cez PPP, pričom tento projekt označilo za predraženú polovičatú pascu.
Ako upozornil poslanec Ján Hargaš (PS), samotné opravy 575 mostov formou PPP by trvali päť rokov a štát by počas 30 rokov zaplatil investorovi celkovo 2,7 miliardy eur. „Alternatívny scenár, ktorý štúdia spracovávala, hovorí o tom, že štát by to podľa konzultantov nevedel robiť tak dobre ako investor,“ povedal poslanec.
archívne video
Alternatíva štátu je lacnejšia
Na základe tejto štúdie PPP projekt vyzerá byť výhodnejší, no podľa neho hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) k štúdii dáva trochu objektívnejší a realistickejší pohľad na to, čo vláda plánuje robiť. „Ak by sme sa pozreli na alternatívny scenár, že by sme nešli do PPP projektu, tak štát by 575 mostov vedel opraviť za osem rokov, o miliardu lacnejšie za 1,6 miliardy eur,“ upozornil Hargaš. A to v prípade, keby zvýšil počet opravovaných mostov priemerne z 13 na 77 ročne.
Slovenská správa ciest má v správe 1700 mostov, pričom až polovica z nich (840) je v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Na udržiavanie mostov v dobrom stave treba opraviť ročne zhruba 50 mostov.
Konzultácie stáli milióny, opravy meškajú
Poslanec Štefan Kišš (PS) pripomenul, že ministerstvo dopravy zaplatilo konzultačnej firme pre posúdenie PPP na opravu mostov 6,2 milióna eur. „V prípade mostov je ešte zaujímavé to, že vlastne sa to ani nepostaví, respektíve bude to oveľa neskôr, ako by mohlo byť,“ uviedol. Pripomenul, že Ministerstvo financií (MF) SR vypočítalo, že keby dával štát na opravy mostov 80 až 90 miliónov eur ročne od začiatku, mohlo by sa ročne opravovať okolo 110 až 120 mostov.