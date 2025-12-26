Poplach na Kramároch! V nemocnici vypukol požiar, na mieste boli hasiči aj polícia

BRATISLAVA – V nemocnici na Kramároch vo štvrtok podvečer zasahovali hasiči. V časti polikliniky vypukol požiar, ktorý sa podarilo uhasiť ešte pred ich príchodom. Na mieste zasahovala aj polícia, prípad už riešia príslušné orgány.
K incidentu došlo vo štvrtok krátko po 17:00 v poliklinickej časti nemocnice na bratislavských Kramároch. Podľa informácií TV JOJ začala v čakárni horieť stolička. Zamestnanci nemocnice zareagovali okamžite a požiar uhasili pomocou hasiaceho prístroja ešte pred príchodom hasičov.
„Požiar bol do príchodu hliadky lokalizovaný. My sme následne skontrolovali priestor bez prítomnosti osôb alebo zranených,“ uviedol veliteľ zásahu HaZZ Lukáš Belica. Pri incidente sa našťastie nikto nezranil. Presné okolnosti vzniku požiaru a výšku spôsobených škôd bude polícia ďalej vyšetrovať.
Podľa nemocnice bol požiar založený úmyselne. „Neznámy páchateľ založil v poliklinickej časti v nemocnici na Kramároch požiar. Naši zamestnanci si to všimli a požiar okamžite uhasili. Na miesto boli privolaní hasiči aj polícia, ktorí miestnosť zabezpečili. Rozsah škôd aktuálne upresňujeme. Evidujeme poškodenie podlahy a nábytku v čakárni,“ uviedla hovorkyňa bratislavských nemocníc Eva Kliská.