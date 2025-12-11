Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

PRIESKUM Facka pre celý Ficov kabinet: Podľa ľudí vládnu ešte horšie, ako čakali! Počet voličov koalície klesol

BRATISLAVA - V rámci série prieskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ mali respondenti možnosť vyjadriť sa, či po uplynutí polovice funkčného obdobia súčasnej vlády naplnil kabinet ich očakávania, či ich prekonal alebo naopak nenaplnil. Koncom novembra prevažovala odpoveď, že vládnutie kabinetu je horšie, ako respondenti čakali (55,9 percenta). S tým, že vláda si počínala tak, ako čakali, súhlasilo 36,7 percenta respondentov. Prieskum iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Na začiatku decembra 2024 odpovedala najväčšia časť respondentov, že vládnutie kabinetu bolo približne rovnaké, ako čakali (49,4 percenta), o niečo menšia časť respondentov odpovedala, že vláda ich očakávania sklamala (42,9 percenta).

Podpora vládnych strán výrazne klesla

Celkový posun respondentov k nespokojnosti s činnosťou vlády podľa realizátorov prieskumu súvisí najmä s poklesom opýtaných, ktorí by v súčasnosti volili vládne strany - ich podiel v populácii za rok klesol z 28,1 percenta na 19,6 percenta, zatiaľ čo podpora iných strán narástla a podiel ľudí, ktorí deklarujú, že by sa volieb nezúčastnili, sa nezmenil.

archívne video

Tlačová konferencia po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Kým spokojnosť v skupine podporovateľov vládnych strán sa medzi rokmi 2024 a 2025 príliš nezmenila, keď dve tretiny z nich odpovedajú, že vládnutie je približne rovnaké, ako čakali (67,3 percenta oproti 66,3 percenta), výrazná zmena nastala medzi ľuďmi, ktorí by volili iné ako vládne strany, kde narástol podiel sklamaných z 53,6 percenta na 67,2 percenta. Podobný posun nastal aj medzi ľuďmi, ktorí odpovedali, že by voliť nešli. Medzi nimi narástol podiel ľudí sklamaných z vládnutia tejto vlády zo 46,6 percenta na 57,1 percenta.

Po období nárastu podielu ľudí, ktorí odpovedali, že sú so smerovaním slovenskej spoločnosti spokojní, ktoré nastalo po voľbách 2023 a namerali ho v marci a v decembri 2024, je aktuálny podiel ľudí, ktorí sú so smerovaním spoločnosti nespokojní, prakticky rovnaký, ako bol ešte pred ostatnými parlamentnými voľbami.

Vláda podľa respondentov zhoršila kvalitu života

Druhý najväčší rozdiel bol pri hodnotení toho, ako vláda prispela ku kvalite života ľudí. Kým celkovo medzi respondentmi prevláda pocit, že vláda ju veľmi (44,4 percenta) alebo trochu (20,2 percenta) zhoršila, voliči strán vládnej koalície cítia výrazné (8,7 percenta) alebo mierne (20,9 percenta) zhoršenie omnoho menej.

Naopak, najmenší rozdiel bol pri hodnotení stability vlády. Viac ako 20 percent voličov strán vládnej koalície odpovedá, že kabinet prispel k zhoršeniu stavu v oblasti stability vládnutia.

„Hodnotenie vlády na konci roka 2025 vychádza výrazne nepriaznivejšie ako jej hodnotenie pred rokom. Nenaplnenie očakávaní spojených s novou vládou sa prejavilo aj na výraznom medziročnom poklese preferencii vládnych strán a na narastajúcom podiele respondentov, ktorí hovoria, že naša spoločnosť sa uberá nesprávnym smerom. Zmenšujúca sa časť voličov, ktorí by dnes volili strany vládnej koalície, je s výkonom vlády spokojná, celkové hodnotenie vlády je však prevažujúco kritické,“ uviedol Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

Prieskum realizovali od 14. novembra do 19. novembra 2025 a 2. decembra až 6. novembra 2024, oba razy na vzorke 1000 respondentov.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku už od roku 2020. Prieskumy iniciuje prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

