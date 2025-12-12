Na šéfa SIS Gašpara sa to valí z ďalšej strany: PRIESKUM Tri štvrtiny občanov chcú jeho okamžité ODSTÚPENIE

BRATISLAVA - Až tri štvrtiny slovenských občanov požadujú okamžité odstúpenie riaditeľa SIS Pavola Gašpara. Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO. Najkritickejší sú mladí ľudia a vysokoškoláci.
V dňoch 10. - 14. novembra 2025 vykonala agentúra SCIO reprezentatívny prieskum na otázku "Mal by riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar okamžite odstúpiť po jeho dopravnej nehode, resp. nejasnému majetkovému priznaniu?". Prieskumu sa zúčastnilo 1000 respondentov, ktorí odpovedali na škále určite áno, áno, nie a určite nie
Kladnú odpoveď vyjadrilo až 76,4 % občanov. Omnoho rozhodnejší názor mali muži, z ktorých až 53,9 % odpovedalo určite áno, oproti len 40,5 % žien. Výrazné rozdiely sú podľa výsledkov prieskumu aj v rôznych vekových kategóriách, kde až 9 z 10 respondentov a respondentiek vo veku do 39 rokov zaujali kritický postoj, zatiaľ čo v kategórií 60+ je pomer len 6 zo 4 v neprospech riaditeľa SIS.
"Podľa očakávaní je mimoriadne kritická najmä skupina respondentov a respondentiek s vysokoškolským vzdelaním a najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji" upresnil hlavný analytik SCIO Martin Klus. "Naopak, v Nitrianskom kraji, kde k predmetnej nehode došlo, má riaditeľ SIS viac ako štvrtinovú podporu populácie", doplnil Šimon Žďárský.
Žďárský, v spolupráci s ktorým sa prieskum realizoval, na záver doplnil, že nemenej zaujímavá je aj tá skutočnosť, že na svojej strane má Pavol Gašpar takmer 70 % voličov strany SMER-SD, avšak len menej ako polovicu podporovateľov koaličného Hlas-SD. "Napriek tomu sme zatiaľ nezaregistrovali, že by sa táto otázka stala predmetom vnútrokoaličného napätia, na rozdiel od iných tém, ktoré koaličných voličov paradoxne polarizujú podstatne menej", uzavrel Žďárský.