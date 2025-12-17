Rokovanie vlády: Zmena Trestného zákona sprísni zodpovednosť za obchodovanie s ľuďmi

BRATISLAVA - Sprísnenie trestných sadzieb za obchodovanie s ľuďmi i zavedenie nového trestného činu využívania služieb obete obchodovania s ľuďmi má priniesť novela Trestného zákona. Jej návrh v stredu schválila vláda SR.
Legislatívna úprava transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorá má zefektívniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi. „Cieľom zavedenia nového trestného činu do Trestného zákona je zníženie dopytu, ktorým sa podporuje obchodovanie s ľuďmi a stimulujú sa všetky formy vykorisťovania,“ priblížil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe. Novela má kriminalizovať vedomé využívanie služieb, pri ktorých je obeť vykorisťovaná v rámci foriem obchodovania s ľuďmi a užívateľ služby vie, že je takouto obeťou.
Návrh zákona reaguje i na pretrvávajúci nárast nelegálnej migrácie. „Cieľom legislatívnej úpravy trestného činu prevádzačstva je zabezpečenie efektívnejšieho postihu osôb zapojených do nelegálneho prevádzania osôb cez štátne hranice,“ spresnilo Ministerstvo spravodlivosti SR. Návrh zohľadňuje tiež požiadavky aplikačnej praxe a snaží sa odstrániť nedostatky, ktoré sa vyskytujú pri kvalifikácii trestných činov obchodovania s ľuďmi a kupliarstva orgánmi činnými v trestnom konaní.
Predkladateľ zároveň upozornil, že rozsah novelizácie zákona nie je rozsiahly, vzhľadom na to, že súčasná verzia zákona do veľkej miery reflektuje požiadavky transponovanej smernice. „Nemenej dôležitou skutočnosťou je aj to, že značná časť cieľov smernice je napĺňaná prijímaním koncepčných materiálov, napríklad Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 - 2028,“ dodalo ministerstvo. Účinnosť zákona v zmysle požiadavky smernice navrhuje od 15. júla 2026.
Vláda schválila komplexnú obnovu mostov na cestách I. triedy cez PPP projekt
Vláda v stredu schválila návrh projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) na komplexnú obnovu mostov na cestách I. triedy. Projekt zahŕňa výmenu a rekonštrukciu 575 mostov po celom Slovensku s tým, že budúci koncesionár ich bude prevádzkovať 30 rokov. Ministerstvo dopravy (MD) SR má podľa uznesenia začať verejné obstarávanie koncesionára mostného PPP do 31. januára 2026. Forma PPP na základe finančného modelu počíta s ročnou platbou štátu za dostupnosť koncesionárovi vo výške 86,3 milióna eur, čo v prepočte na 30 rokov predstavuje spolu približne 2,6 miliardy eur.
Obnovené budú mosty v stavebno-technickom stave uspokojivý, zlý a veľmi zlý, teda v stupňoch IV až VI. Mosty v havarijnom stave (najvyšší stupeň VII) nie sú do projektu zahrnuté z dôvodu, že jeho príprava trvá dlhšie a ich rekonštrukcia neznesie odklad. Obnova mostov bude realizovaná ich úplnou výmenou alebo komplexnou rekonštrukciou nosných častí pri zachovaní požadovaných technických parametrov.
Podľa preferovaného a najvýhodnejšieho variantu MIDI na základe analýzy by vybrané mosty mali odstrániť a novovybudovať alebo zrekonštruovať počas piatich rokov. Zvyšné mosty na cestách I. triedy by naďalej zostali v pôsobnosti Slovenskej správy ciest (SSC) a opravované by boli v rámci financovania zo štátneho rozpočtu. Štátni cestári v súčasnosti spravujú na cestách I. triedy v dĺžke zhruba 3340 kilometrov spolu 1762 mostov.
Verejné výdavky v súvislosti s obnovou mostov cez PPP sa budú zaznamenávať až postupne formou bežných výdavkov počas prevádzkovej fázy vo forme platieb štátu koncesionárovi za dostupnosť v trvaní 30 rokov. Podľa analýzy celková hodnota zadržaných rizík, ktoré si verejný sektor ponecháva aj v prípade realizácie PPP, dosahuje približne 28,6 milióna eur, kým prenesené riziká na súkromného partnera pri realizácii PPP sú na úrovni 101,3 milióna eur. Hodnota prenesených rizík znamená úsporu pre štát.
Ako vyplýva z materiálu, PPP model je z pohľadu riadenia rizík efektívnejším a finančne výhodnejším riešením než tradičný prístup a predstavuje vhodný nástroj na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti projektu. Po posúdení všetkých výhod a nevýhod sa pre verejné obstarávanie koncesionára PPP projektu javí ako najvhodnejší postup súťažný dialóg. Predpokladaný podpis zmluvy s vybraným koncesionárom je v auguste 2027, práce na obnove mostov by mali trvať predbežne od marca 2028 do konca roka 2032. Koncesionár by obnovené mosty prevádzkoval do záveru roka 2062 a potom by ich odovzdal späť štátu.
Zamestnancom z tretích krajín sa predĺžia národné víza v sektore dopravy
Pracovníci z tretích krajín dostanú na Slovensku národné víza v oblasti dopravy najviac na jeden rok, namiesto pôvodnej lehoty 180 dní. Týka sa to profesie vodiča autobusu či vodiča ťažkého nákladného vozidla, respektíve kamiónu v medzinárodnej doprave. Vyplýva to z novelizácie nariadenia vlády o udelení národných víz pre cudzincov z tretích krajín z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú kabinet v stredu schválil.
„Cieľom tejto úpravy je zvýšiť stabilitu zamestnania cudzincov na území Slovenskej republiky a znížiť mieru fluktuácie pracovníkov, ktorá sa v praxi prejavila ako problém pri krátkodobom, polročnom režime udeľovania víz. Udelenie národného víza podľa návrhu nariadenia bude v záujme Slovenska do 31. decembra 2026 bez možnosti jeho opätovného udelenia,“ uviedlo MPSVR v predkladacej správe s tým, že udeliť by sa malo najviac 5000 národných víz. Táto zmena bude platiť od 1. januára 2026.
Súčasná platnosť národných víz pre cudzincov z tretích krajín v lehote 180 dní sa podľa rezortu ukázala ako nedostatočná, a to z hľadiska potrieb zamestnávateľov aj stabilizácie pracovnej sily. Kratšia lehota totiž poskytuje obmedzený čas na adaptáciu pracovníka a zároveň dochádza k špekulatívnym príchodom osôb, ktoré po uplynutí krátkeho obdobia zamestnania opúšťajú Slovensko s cieľom presunúť sa do iných krajín EÚ. Predĺžením tejto lehoty budú mať zahraniční zamestnanci dostatočný čas na adaptáciu a odborné zaškolenie, čím sa zníži potreba ich častého nahrádzania.
„Podľa skúseností zamestnávateľov trvá približne jeden rok, kým sa nový pracovník plnohodnotne zapojí do pracovného procesu a stane sa samostatným bez potreby intenzívneho dohľadu. Zároveň sa očakáva, že predĺženie doby víza zníži motiváciu na špekulatívne využívanie vízového režimu a posilní dôveru v systém riadeného príchodu pracovnej sily,“ uzavrelo MPSVR.
Dodalo, že táto úprava sa udeje aj v súvislosti s tým, že oblasť cestnej dopravy dlhodobo zápasí s nedostatkom pracovnej sily, najmä pri profesionálnych vodičoch nákladných vozidiel a autobusov. Dopravcovia sú preto nútení hľadať pracovnú silu v tretích krajinách. K tejto zmene dôjde aj z dôvodu, že na vydanie Osvedčenia vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu je potrebné predložiť doklad osoby z tretej krajiny o pobyte na území Slovenska.
Obce dostanú vyšší podiel na daniach podľa počtu žiakov
Podiely prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb pre obce podľa rôznych kritérií sa od budúceho roka upravia tak, aby sa zabezpečilo poskytnutie finančných prostriedkov na valorizáciu platových taríf zamestnancov školstva dotknutým mestám a obciam. Vyplýva to z novelizovaného nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktoré v stredu schválil vládny kabinet.
Po novom sa tak zvýši percento, na základe ktorého sa výnos dane rozdelí obciam podľa počtu žiakov škôl a školských zariadení z doterajších 24,9 na 27 %. Naopak, zníži sa váha ostatných kritérií, a to nadmorskej výšky, veľkostnej kategórie a veku obyvateľov. V súvislosti so zmenami sa tiež upraví celkový vzorec na výpočet podielu obce na výnose dane.
Doplnenie novej intervencie v systéme neprojektových opatrení sa zohľadní
Doplnenie novej intervencie do systému podpory neprojektových opatrení sa legislatívne zohľadní. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.
„Základným cieľom návrhu nariadenia vlády je legislatívne zohľadniť doplnenie novej intervencie do systému podpory neprojektových opatrení v rámci Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027 po jeho 5. modifikácii,“ priblížil v predkladacej správe k vládnemu materiálu agrorezort.
Súčasťou návrhu nariadenia vlády je aj úprava pravidiel znižovania priamych podpôr v prípade naddeklarácie plôch, s cieľom zefektívniť sankčný mechanizmus, v nadväznosti na problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe. „Navrhované úpravy sú nevyhnutné pre zabezpečenie právnej istoty, ochrany finančných záujmov Európskej únie a sú zárukou bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania poskytovania priamych podpôr,“ dodalo MPRV.
Ustanovenia týkajúce sa neproduktívnych plôch sa v nariadení upravia
Ustanovenia týkajúce sa neproduktívnych plôch sa upravia. Vyplýva to z novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Materiál v stredu schválil vládny kabinet.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády je zosúladenie vnútroštátnej legislatívy s modifikovaným Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 - 2027 a precizovanie príslušných ustanovení z dôvodu jednoznačnosti výkladu, v nadväznosti na potrebu zjednodušenia aplikačnej praxe,“ spresnil v predkladacej správe agrorezort.
Úpravy sa podľa MPRV zameriavajú na zmeny, ktoré sú prospešné pre poľnohospodárov a reagujú na skúsenosti poľnohospodárskych podnikov so zavádzaním podpory formou celofarmovej ekoschémy. Zároveň sa precizuje termín, počas ktorého je prijímateľ povinný plochu vysiatu zmesami pre opeľovače nekosiť a nemulčovať. Precizuje sa znenie legislatívnej skratky názvu viazanej podpory príjmu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
MPRV dodalo, že navrhované úpravy sú nevyhnutné pre zabezpečenie právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a sú zaručením bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania poskytovania podpory vo forme priamych platieb.
Slovensko vo VFR zaujíma negatívny postoj k zlučovaniu tradičných politík
Slovensko zaujíma negatívny postoj k návrhu zlučovania tradičných politík, ktoré mali doposiaľ osobitné a odlišné systémy a pravidlá vykonávania, do jedného nástroja, a to do Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP). Vyplýva to z rámcovej pozície SR k viacročnému finančnému rámcu (VFR) EÚ na roky 2028 až 2034, predloženej Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. V stredu to schválila vláda.
„SR nesúhlasí s automatickým či umelým združovaním politík bez ohľadu na ich charakter a účel, uprednostňuje skôr cielené a prirodzené prepájanie súvisiacich politík, ktoré majú potenciál pôsobiť multiplikačne a synergicky pri dosahovaní spoločných cieľov,“ uviedol predkladateľ vo vládnom materiáli. Slovensko podľa MZVEZ podporuje zachovanie samostatnej a nezávislej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) s dvoma piliermi - zahŕňajúcimi priame platby, sektorové intervencie, školský program EÚ a rozvoj vidieka, teda SR nepodporuje začlenenie CAP do spoločného rámca NRPP.
SR podľa pozičného vládneho materiálu patrí k skupine členských štátov, ktoré majú obavy, že pre kľúčové tradičné politiky sa zníži viditeľnosť, účinnosť a strategický potenciál. To platí najmä pre CAP. Navrhovaný spôsob implementácie a systém riadenia NRPP predstavuje podľa materiálu zásadný odklon od doterajšej praxe. „Je potrebné zamedziť zvyšovaniu administratívnej záťaže, neprehľadným postupom pre farmárov a komplikovanejšiemu riadeniu so značným rizikom omeškania vyplácania podpory pre farmárov. Špecifickosť politiky CAP je potrebné vnímať aj z hľadiska toho, že má svoje vlastné ciele, implementačné nástroje a hodnotiace mechanizmy,“ podčiarklo MZVEZ v materiáli.
SR má rezervovaný postoj tiež z pohľadu oblasti vnútorných záležitostí, ktorá má špecifické charakteristiky a pravidlá, pričom si vyžaduje oveľa väčšiu flexibilitu počas implementácie. Európska komisia (EK) 16. júla 2025 vydala oznámenie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Dynamický rozpočet EÚ pre priority budúcnosti - VFR na roky 2028 - 2034. EK v dokumente žiada ambiciózny rozpočet EÚ na roky 2028 - 2034, pričom navrhuje zásadné zmeny aj v štruktúre rozpočtu. Najvýznamnejšou zmenou má byť NRPP pre investície a reformy, ktorý má spojiť 14 existujúcich fondov vrátane fondov politiky súdržnosti, CAP, ale aj vnútorných záležitostí a ďalších.
Nariadenie prináša viaceré zmeny v podmienkach poskytovania agropodpôr
Nariadenie, ktoré v stredu schválila vláda, prináša viaceré zmeny v poskytovaní podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ. „Navrhujú sa viaceré zmeny v podmienkach poskytovania podpôr, najmä ustanovenie možnosti pre nových žiadateľov, ktorí nie sú zaradení v opatreniach - precízne hnojenie orných pôd pri ochrane vodných zdrojov, šetrné hospodárenie na ornej pôde, v ovocných sadoch a vo viniciach a zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy,“ spresnilo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Podpora na zatrávnenie ornej pôdy sa podľa MPRV obmedzí na 10 % výmery ornej pôdy prijímateľa a zároveň sa rozširuje na zraniteľné oblasti, ako aj na nadväzujúcu plochu, ktorá je súvisle prijímateľom obhospodarovaná. V podpore ekologického poľnohospodárstva sa vypúšťa operácia ekologické pestovanie na trvalých trávnych porastoch s vyšším prínosom k špecifickým cieľom. Dopĺňa sa tiež opatrenie na priamu podporu na chov zvierat v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Dlhodobo nepoistené vozidlá majú byť vyradené z evidencie
Vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) má priniesť návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami. Návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR v stredu schválila vláda.
Návrh, ktorý má zefektívniť systém PZP a výrazne znížiť počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke, vypracoval rezort vnútra v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom dopravy SR v nadväznosti na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR. Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600.000 nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300.000 z nich sa aktívne používa v cestnej premávke.
Zmeny sa dotknú spolu troch právnych predpisov - zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
Prvým krokom bude podľa návrhu vyčistenie databázy evidencie vozidiel. Pôjde o jednorazové hromadné trvalé vyradenie z evidencie tých vozidiel, ktoré nebudú mať uzatvorené PZP viac ako 24 mesiacov. Podľa rezortu je vysoký predpoklad, že reálne už tieto autá neexistujú. Držitelia budú predtým upovedomení, že ich vozidlo nie je evidované ako poistené a má sa z tohto dôvodu vyradiť. Obdobný postup sa uplatní aj voči vozidlám, ktoré sú dlhodobo (najmenej 24 mesiacov) dočasne vyradené z evidencie po uplynutí pôvodne nahlásenej lehoty.
Novinkou bude zavedenie tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla za PZP, čo umožní automatizovaný spôsob kontroly a ukladania pokút. Okresné úrady budú ukladať pokuty na základe dát zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Pokuta sa bude pohybovať od 120 do 900 eur podľa hmotnosti vozidla a držiteľovi bude uložená v prípade, že vozidlo bude bez uzatvoreného PZP viac ako 30 dní. Výška pokuty sa zníži o tretinu, ak držiteľ vozidla pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu. Za to isté vozidlo bez PZP bude možné ukladať pokutu opakovane, a to každých 150 dní v dvojnásobnej výške.
Poisťovne budú mať povinnosť poskytovať informácie o uzatvorení PZP Slovenskej kancelárii poisťovateľov bez zbytočného odkladu, aby dáta, z ktorých sa vychádza pri kontrole a sankcionovaní, boli vždy čo najaktuálnejšie a presné. Zároveň sa zavádza kontrola PZP aj v rámci staníc technickej a emisnej kontroly. V praxi to bude znamenať, že nepoistené vozidlo neprejde technickou a emisnou kontrolou.
Návrh zákona bude mať delenú účinnosť. Ustanovenia, ktoré upravujú zasielanie výziev pri nepoistených vozidlách a hromadné vyradenie, majú byť účinné od 1. mája 2026. Následne od 1. júla 2026 by mali nadobudnúť účinnosť ustanovenia o objektívnej zodpovednosti, označovaní vozidiel ako nepoistených, automatizovanom vydávaní rozkazov okresnými úradmi, zadržiavaní dokladov a tabuliek nepoistených vozidiel, ako aj o preverovaní PZP pri technickej a emisnej kontrole.
Vláda schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na obranu štátu
Vláda SR v stredu schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu. Zahŕňa aktivity, ktoré budú vykonané v rokoch 2026 a 2027. Materiál predložilo Ministerstvo obrany SR. „Popri niektorých už tradičných aktivitách sa v pláne na ďalšie obdobie navrhuje zaradiť aktivitu organizovanú Ministerstvom obrany SR – odborný seminár Plánovanie obrany štátu – podpora obrany štátu v roku 2026, ktorá zahrnie skupinu prednášok zo strany viacerých iných orgánov štátnej správy, čím sa zvýši miera aktívnej angažovanosti ďalších orgánov štátnej správy v tejto príprave,“ uviedol rezort obrany v dokumente.
Do plánu vláda zahrnula rôzne semináre pre pracovníkov ministerstiev a iných štátnych orgánov. Okrem toho v ňom uviedla aj vojenské cvičenia Severoatlantickej aliancie. Materiál zároveň hodnotí vykonanie podobných aktivít v roku 2025.
V prípade dotácií na výstavbu by mala byť doba udržateľnosti päť rokov
V prípade dotácií poskytovaných úradom vlády na výstavbu by sa malo zaviesť skrátenie doby udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov na päť rokov. Obdobne je to aj v prípadoch nenávratných finančných príspevkov poskytovaných zo zdrojov Európskej únie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády (ÚV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.
Zmena doby má znížiť administratívnu náročnosť pri sledovaní podmienok zmluvy o poskytovaní dotácií v kratšom období. „Úprava vychádza z administratívnej praxe, pretože jednak väčšina príjemcov dotácií na výstavbu sú subjekty rozpočtované vo verejnej správe, jednak pôvodná doba udržateľnosti bránila flexibilite najmä pri dotáciách odstraňujúcich následky mimoriadnych udalostí,“ vysvetlil ÚV.
Zároveň sa má upraviť podmienka poskytnutia pri výstavbe v súlade so znením Stavebného zákona. Keďže stavebný úrad môže vydať doklad len o úkonoch, ktoré vykonal, upraviť sa má možnosť preukázania splnenia podmienky poskytnutia dotácie pri výstavbe čestnými vyhláseniami žiadateľa. Má ísť o čestné vyhlásenie, že stavebné práce, na ktoré žiada dotáciu, si nevyžadujú rozhodnutie o stavebnom zámere ani ohlásenie. Prípadne to má byť čestné vyhlásenie, že ide o stavebné práce, ktoré možno začať robiť bez predchádzajúceho stavebného zámeru a jeho prerokovania a konania stavebného úradu o ňom, vyplýva z materiálu. Návrh zákona je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy. Účinnosť zákona navrhuje ÚV od 1. júna 2026.
Asistent prepravy v ZZS musí absolvovať štvormesačný vzdelávací program
Na výkon nového zdravotníckeho povolania tzv. asistenta prepravy v rámci systému záchrannej zdravotnej služby (ZZS) bude potrebné absolvovať štvormesačný akreditovaný vzdelávací program. Ten zahŕňa vyše 290 hodín odbornej praxe v rôznych prostrediach. Vyplýva to z úpravy nariadenia vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a vzdelávaní zdravotníkov, ktoré vládny kabinet schválil na stredajšom rokovaní. Zmeny nadväzujú na novelu zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorá tento typ zdravotníckeho povolania zaviedla.
„Cieľom návrhu nariadenia je určiť spôsob nadobúdania odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania asistent prepravy, ktoré do právneho poriadku zaviedla práve novela zákona. Vzhľadom na skutočnosť, že rozsah praxe asistenta prepravy v ZZS bude pomerne obmedzený a s prihliadnutím na potrebu skorého doplnenia takto vzdelaných zdravotníckych pracovníkov do praxe, navrhuje sa, aby asistent prepravy získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v tomto zdravotníckom povolaní absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu podľa predpisov o vzdelávaní dospelých,“ vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva SR ako predkladateľ návrhu. Nariadenie zároveň určuje štandardy tohto vzdelávacieho programu.
Vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe asistent prepravy v trvaní štyri mesiace zahŕňa najmenej 350 vyučovacích hodín, z ktorých odborná prax predstavuje najmenej 290 vyučovacích hodín. Uskutočňuje sa v ambulancii ZZS, na urgentnom prijme 1. typu a 2. typu v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a na operačnom stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Časť praktickej výučby je realizovaná v podobe školení odborných výkonov v simulovaných podmienkach. Podmienkami zaradenia do akreditovaného vzdelávacieho programu sú ukončené najmenej úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a zdravotná spôsobilosť.
Úprava zároveň vymedzuje požiadavky na odbornú spôsobilosť odborného zástupcu v laboratóriách lekárskej genetiky, klinickej imunológie a alergológie, klinickej biochémie, patologickej anatómie, laboratórnej medicíny, hematológie, klinickej mikrobiológie a v tkanivovom zariadení. Zavedenie nového zdravotníckeho povolania tzv. asistenta prepravy priniesla novela zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorú začiatkom apríla podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Asistent prepravy má byť súčasťou posádky spolu s vodičom sanitky. Tento typ posádky má slúžiť v prípadoch, kedy pacient pri prevoze sanitkou nebude potrebovať sprievod záchranára.
Z akčných plánov stratégie pre zlepšenie života Rómov vypadol mediálny dom
Rómsky mediálny dom sa realizovať v najbližšom období nebude. Projekt, ktorý bol súčasťou akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 - 2027, v návrhu aktualizovaného dokumentu už nefiguruje. Zmeny v akčných plánoch v stredu schválila vláda. „Z akčného plánu prioritnej oblasti boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie bola vyňatá aktivita s názvom ‚Vytvorenie a fungovanie Rómskeho mediálneho domu ako prostriedku na zlepšenie mediálneho obrazu Rómov‘, ktorej indikatívny rozpočet na roky 2025 - 2026 bol 20.000.000 eur,“ potvrdil v dôvodovej správe Úrad vlády SR, predkladateľ materiálu.
Zníženie rozpočtu aktuálnych akčných plánov prináša i úprava rozpočtu prioritnej oblasti zamestnanosť, v ktorej sa indikatívny finančný plán na roky 2025 - 2027 znížil z pôvodnej sumy 10.435.000 eur na 5.373.577 eur. V rámci všetkých zmien a úprav akčných plánov na roky 2025 - 2027, ktoré sa týkajú doplnenia, úpravy či vyňatia aktivít v jednotlivých oblastiach, predstavuje celkové zníženie pôvodne predpokladaného dosahu na rozpočet verejnej správy vyše 25 miliónov eur.
V aktualizovaných akčných plánoch sa tiež navrhujú nové opatrenia a aktivity v prioritných oblastiach vzdelávanie, bývanie a zdravie. V oblasti vzdelávania predkladateľ s cieľom zabezpečiť dostupnosť a vymožiteľnosť práva komunikovať v rómskom jazyku v praxi navrhuje realizovať jazykové vzdelávanie pre zamestnancov verejnej a štátnej správy zamerané na ovládanie rómskeho jazyka. V oblasti bývania zasa navrhuje realizovať zber dát o bývaní a životných podmienkach marginalizovaných rómskych komunít s cieľom identifikácie rozdielov v porovnaní s väčšinovou populáciou. Akčný plán na roky 2025 - 2027 v prioritnej oblasti zdravie navrhuje doplniť o úlohu vytvoriť koordinačnú platformu s územnou pôsobnosťou pre regióny východného Slovenska, zaoberajúcu sa posilnením dostupnosti sociálnych služieb v oblasti podpory prístupu a čerpania služieb zdravotnej starostlivosti na regionálnej, lokálnej a komunitnej úrovni pre marginalizované rómske komunity.
Novela o posudzovaní zhody zaručí fungovanie trhu počas krízového stavu
Návrh novely zákona o posudzovaní zhody výrobku, z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet, má pomôcť zaručiť fungovanie jednotného trhu v obdobiach krízového stavu (napr. kríz spôsobených prírodnou katastrofou, pandémiou alebo vojnou).
Návrhom zákona sa podľa ÚNMS z európskej legislatívy preberajú ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad trhom ako jedného z nástrojov núdzových postupov a možnosť udelenia výnimky z postupov posudzovania, ak je zapojenie notifikovanej osoby povinné, a to rozhodnutím úradu v súvislosti s prebiehajúcou núdzovou situáciou na vnútornom trhu.
ÚNMS bude môcť uznať povolenia vydané v iných členských štátoch. Návrhom zákona sa tiež spresňuje rozdelenie kompetencií v oblasti udeľovania výnimiek pri uvedení na trh alebo do používania zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorá nemá vykonané posudzovanie zhody, ale ktorej používanie je v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti alebo zdravia pacientov.
Vláda odsúhlasila návrh účasti na vojenských cvičeniach v 1. polroku 2026
Slovenskí vojaci by sa mali v prvom polroku 2026 zúčastniť na 74 vojenských cvičeniach v zahraničí. Naopak príslušníci ozbrojených síl iných štátov by mali participovať na 28 vojenských cvičeniach, ktoré sú plánované od januára do júna budúceho roka na území SR. Vyplýva to z návrhu na vydanie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním Ozbrojených síl (OS) SR mimo územia Slovenska. Návrh schválila vláda v stredu.
Vojenské cvičenia sú podľa ministerstva obrany jedným zo základných nástrojov na zvyšovanie pripravenosti OS SR na úlohy, ktoré im vyplývajú z členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), respektíve z iných medzinárodných záväzkov. "Finančné prostriedky potrebné na realizáciu vojenských cvičení budú hradené z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany SR, pričom ich konkrétna výška je podmienená zmluvnými dokumentmi, ktoré sú na tento účel uzatvárané so zahraničnými partnermi," priblížil rezort obrany v materiáli.
Vláda navýšila príspevok pre projekt Generácia Olymp o 180.000 eur
Príspevok na národný športový projekt Generácia Olymp a podporu športových aktivít detí a mládeže sa zvýši o ďalších 180.000 eur. Zvýšenie alokácie na návrh Ministerstva cestovného ruchu a športu SR v stredu schválila vláda. „Národný športový projekt vyššou mierou podporí aktivitu zabezpečenia multifunkčných prenosných ihrísk s cieľom podpory športu detí a mládeže,“ objasnil o účele navýšenia alokácie rezort športu v predkladacej správe.
Vláda na konci júna pre projekt Generácia Olymp vyčlenila takmer 11 miliónov eur. Na jeseň sumu navýšila v septembri i na konci októbra, keď zvýšenie alokácie o takmer 2,3 milióna eur súviselo s rozšírením projektu o aktivity súvisiace s podporou a propagáciou športu na školách a tiež zabezpečením multifunkčných prenosných ihrísk. Cieľom národného športového projektu Generácia Olymp je posilniť športovú infraštruktúru pre deti a mládež, podporiť rozvoj športových talentov v regiónoch, kolektívnych športov s vyhliadkou ich kvalifikácie na olympijské hry a posilniť aj prípravu športovcov na vrcholné podujatia.
Príjem štátu z koncesie na nabíjacie stanice sa odhaduje na 46,1 mil. eur
Celkový predpokladaný príjem pre štát z koncesie na zabezpečenie výstavby a prevádzky nabíjacích staníc počas jej trvania sa odhaduje na 46,1 milióna eur. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu na udelenie súhlasu na uzatvorenie koncesných zmlúv na zabezpečenie výstavby a prevádzky nabíjacích staníc, ktorý v stredu schválila vláda.
Úspešnými uchádzačmi vo verejnom obstarávaní sa podľa materiálu stali tri spoločnosti, a to Západoslovenská energetika (lokalita A), OMV Slovensko (lokalita B) a ejoin operator, s. r. o. (lokalita C). „Predmetom koncesných zmlúv s lehotou 16 rokov je financovanie, výstavba, prevádzka a údržba nabíjacích staníc. Na základe vyhodnotenia ponúk dosiahol celkový ročný fixný koncesný poplatok do rozpočtu verejnej správy výšku 1.524.084 eur bez dane z pridanej hodnoty,“ spresnil rezort hospodárstva.
Projekt „Vybudovanie národnej siete ultrarýchlonabíjacích staníc (UFC)“ je podľa MH SR krokom pre splnenie záväzkov SR vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. „Cieľom projektu je odstrániť súčasnú bariéru rozvoja elektromobility na hlavných cestných ťahoch. Realizáciou projektu bola poverená spoločnosť MH Invest ako prijímateľ podpory z Plánu obnovy a odolnosti SR. Spoločnosť MH Invest v rámci realizácie projektu uskutočnila nadlimitnú koncesiu rozdelenú do troch častí (lokality A, B a C), ktorá bola v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vyhlásená 30. apríla 2025,“ dodalo MH SR.
Vláda odobrila zmeny v zákone o matrikách, mali by odbúrať byrokraciu
Vláda SR na stredajšom zasadnutí odobrila zmeny v zákone o matrikách z dielne Ministerstva vnútra SR. Sľubuje si od nich zníženie miery byrokracie pri komunikácii občanov s týmito úradmi. Chce tiež zákon doplniť o zmeny v oblasti digitalizácie. Argumentuje rozvojom elektronickej verejnej správy. „Cieľom návrhu zákona je reflektovať aj na aplikačné problémy v praxi súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona, ustanovuje sa miestna príslušnosť matričného úradu pri zápise vyhlásenia za mŕtveho, priblíženie občanovi, pri daní možnosti vydávania úradného výpisu matričného dokladu z osobitnej matriky aj na ktoromkoľvek matričnom úrade v Slovenskej republike,“ uviedol rezort vnútra v materiáli.
Po novom by mohla byť zákonom garantovaná použiteľnosť na právne účely pre úradné výpisy z elektronickej matriky. Ministerstvo vnútra chce presadiť aj zmenu príslušnosti matričných úradov pri vyhlásení občana za mŕtveho súdom. Príslušným matričným úradom by sa mohol stať ten, v ktorého obvode súd rozhodoval, nie ten, v ktorom má súd sídlo. Rezort vnútra tak reaguje na zmeny v súdnej mape.
Do matriky by sa už nemuseli zapisovať ani celé dohody rodičov či rozhodnutia súdov o priezvisku dieťaťa. Po novom matriky zapíšu už len samotné priezviská. Podobne by tomu mohlo byť aj pri dohodnutom priezvisku manželov a ich detí. Podľa novely zákona by mohlo byť možné dostať úradný výpis z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade na Slovensku. „Doteraz sa vydávali úradné výpisy z osobitnej matriky len na jednom pracovisku - osobitnej matrike v Bratislave. Efektívnejšie to bude podľa predloženého návrhu,“ argumentovalo ministerstvo.
Novým poradným orgánom kabinetu má byť Rada vlády SR pre inklúziu MRK
K realizácii efektívnejších verejných politík a koordinácii aktivít Úradu vlády (ÚV) SR, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity i ostatných štátnych orgánov v oblasti inklúzie Rómov má prispieť novovytvorená Rada vlády SR pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Návrh na vznik orgánu i jeho štatútu v stredu schválila vláda.
Cieľom zriadenia poradného orgánu vlády je tiež efektívna koordinácia zdrojov financovania, ktoré pochádzajú z Európskej únie a z vnútroštátnych prostriedkov a sú určené pre rovnosť a sociálno-ekonomické začlenenie Rómov. „Účelom návrhu je aj zvýšenie efektívnosti uplatnenia pôsobnosti ÚV SR v rozsahu uskutočňovania koordinácie inklúzie marginalizovaných rómskych komunít,“ uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) ako predkladateľ.
V materiáli dodal, že návrh predkladá ako iniciatívny materiál v súlade s návštevami poslancov Európskeho parlamentu (EP) v SR, v nadväznosti na následne prijaté uznesenie EP z 5. októbra 2022 o situácii Rómov žijúcich v osadách v EÚ a v súlade s deklaráciou záväzkov SR v oblasti inklúzie Rómov európskej komisárke pre rovnosť dňa 22. septembra 2022. Predsedom rady má byť premiér, skupinu podpredsedov majú tvoriť minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a zástupca reprezentatívneho orgánu samospráv. Štatút rady nadobudne účinnosť dňom jeho schválenia vládou.
Vláda schválila návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien
Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je cieľom návrhu nového zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý v stredu schválila vláda. Transponuje sa ním do slovenského práva príslušná európska smernica. „Cieľom návrhu zákona je zaviesť systém transparentnosti odmeňovania, ktorý umožní efektívne monitorovanie a posudzovanie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a ktorý zabezpečí, aby zamestnávatelia zaviedli štruktúry odmeňovania založené na objektívnych kritériách,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
Tieto kritériá musia zahŕňať zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť, pracovné podmienky a ďalšie faktory, ktoré sú relevantné pre konkrétne pracovné miesto alebo pozíciu. Prihliadať sa bude aj na mäkké zručnosti, ktorými sú najmä sociálne a komunikačné schopnosti, pričom tieto kritéria sa nesmú priamo ani nepriamo zakladať na pohlaví. V oblasti transparentnosti pred vznikom zamestnania predkladateľ navrhuje povinnosť zamestnávateľov poskytovať osobám uchádzajúcim sa o zamestnanie informácie o odmene alebo rozpätí odmeny na pracovnom mieste, o ktoré sa uchádzajú. Zároveň sa zakazuje vyžadovanie informácií o ich predchádzajúcich odmenách.
Návrh zákona tiež zakotvuje právo zamestnancov na informácie o ich vlastnej úrovni odmeny a o priemernej úrovni odmien kolegov a kolegýň vykonávajúcich rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, rozdelených podľa pohlavia. Toto právo možno uplatniť aj prostredníctvom zástupcov zamestnancov alebo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
Návrh zákona zároveň upravuje právo na peňažnú náhradu
Pre zamestnávateľov s 250 alebo viac zamestnancami sa ustanovuje povinnosť podávať do 7. júna 2027 a potom každoročne správy o rozdieloch v odmeňovaní týkajúce sa predchádzajúceho kalendárneho roka. Zamestnávatelia so 150 až 249 zamestnancami budú povinní podávať takéto správy do 7. júna 2027 a potom každé tri roky. Pre zamestnávateľov so 100 až 149 zamestnancami sa táto povinnosť ustanovuje do 7. júna 2031 a potom každé tri roky.
„V prípadoch, keď správa o odmeňovaní preukáže neodôvodnené rozdiely v odmeňovaní vo výške najmenej 5 % v ktorejkoľvek kategórii zamestnancov, zamestnávateľ bude povinný vykonať spoločné posúdenie odmeňovania v spolupráci so zástupcami zamestnancov. Toto posúdenie bude zahŕňať identifikáciu príčin rozdielov a prijatie opatrení na ich nápravu,“ priblížil rezort práce. Návrh zákona zároveň upravuje právo na peňažnú náhradu ujmy spôsobenej porušením práva na rovnakú odmenu.
Ministerstvo práce bude monitorovať a koordinovať opatrenia
Pre efektívne presadzovanie práv navrhuje MPSVR presun dôkazného bremena na zamestnávateľa v prípadoch porušenia povinností ustanovených zákonom, pričom zamestnávateľ bude musieť preukázať, že k diskriminácii nedošlo. Ministerstvo práce bude monitorovať a koordinovať opatrenia pri uplatňovaní práva na rovnakú odmenu, vrátane zvyšovania informovanosti, analyzovania príčin rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a zverejňovania agregovaných údajov.
Súčasná právna úprava v oblasti rovnakého zaobchádzania, ktorá je obsiahnutá predovšetkým v antidiskriminačnom zákone a Zákonníku práce, podľa MPSVR síce zakazuje diskrimináciu v odmeňovaní z dôvodu pohlavia, neobsahuje však dostatočné nástroje na efektívne presadzovanie tohto práva v praxi. „Zamestnanci a zamestnankyne často nemajú prístup k informáciám o úrovniach odmien kolegov vykonávajúcich rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, čo im znemožňuje identifikovať diskriminačné praktiky a efektívne uplatňovať svoje práva,“ zhodnotil rezort. Nový zákon má byť účinný od 7. júna 2026.