Desivé zábery: VIDEO Prepadla sa zem! V obrovskej diere zmizla čerpacia stanica

KÁHIRA - Šokujúce zábery z egyptskej metropoly ukazujú, ako sa ulica v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na hlbokú priepasť. Masívna prepadlina v Novej Káhire pohltila čerpaciu stanicu aj ďalšiu budovu.
Video zachytilo moment keď sa zem prepadla
Kamerové záznamy z egyptskej Káhiry dokumentujú dramatický priebeh incidentu, ktorý sa odohral v jednej z nových mestských štvrtí. Na videu je najskôr viditeľná nenápadná prasklina v zemi, ktorá sa však v krátkom čase rozšíri do obrovskej diery.
Vzápätí sa pod povrch prepadnú dve stavby vrátane čerpacej stanice. Jeden z vodičov stojacich v blízkosti ešte stihne odísť, ďalší ľudia uskakujú v poslednej chvíli. Na miesto následne pribiehajú zdesení okoloidúci.
Incident v modernej časti mesta
K nehode došlo v oblasti Al Narges 5 v takzvanej Piatej osade, ktorá patrí k rozrastajúcej sa časti Nová Káhira. V čase incidentu sa v zasiahnutých budovách nachádzali ľudia, napriek tomu si udalosť nevyžiadala obete na životoch.
Pravdepodobná príčina únik vody
Podľa predbežných informácií úradov mala prepadnutie terénu spôsobiť porucha vodovodného potrubia. Únik vody oslabil podložie natoľko, že sa povrch náhle zrútil.
Úrad pre rozvoj mesta Nová Káhira oznámil, že dodávky vody v postihnutej oblasti a v priľahlých štvrtiach budú dočasne prerušené, kým nebudú dokončené opravy. Zároveň boli do terénu vyslané cisterny s pitnou vodou, aby sa zmiernili dopady výpadku a uľahčila sanácia škôd.
Problém ktorý sa v meste opakuje
Prepadliny sa v Káhire objavujú už niekoľko rokov, najmä v oblastiach s rýchlou výstavbou a zastaranou infraštruktúrou. Podľa zdokumentovaných prípadov však ide stále o relatívne ojedinelé javy, ktoré len zriedka spôsobia rozsiahle škody.
Najnovší incident však opäť otvoril otázky bezpečnosti podzemných sietí v rýchlo rastúcich častiach egyptskej metropoly.