Na bizarné vianočné darčeky si dávajte POZOR: Zlaté pravidlo, ktorého sa musíte držať, nepremeškajte TÚTO lehotu

BRATISLAVA - Predvianočný ošiaľ sa opäť rozbieha naplno. Obchody lákajú na akcie, e-shopy nestíhajú prijímať objednávky a kuriéri už tradične hlásia, že ich čakajú najnáročnejšie týždne roka. Nákupná horúčka síce prináša radosť z darčekov, no rovnako často aj stres a sklamanie z nevyhovujúceho tovaru. A práve preto je dobré vedieť, na čo máte ako zákazník nárok, keď sa rozhodnete tovar vrátiť.
Ako upozorňuje televízia Markíza, kuriéri varujú, že s objednávkami netreba čakať na poslednú chvíľu. Pred Vianocami sa balíky kopia rekordným tempom a výdajné miesta môžu kvôli obrovskému náporu dokonca skrátiť lehotu na vyzdvihnutie. Jednoducho – kto zaváha, môže prísť o zásielku.
Zlaté pravidlo 14 dní
Nie každý darček však dopadne podľa predstáv. Niekedy ide o zlý výber, inokedy tovar nezodpovedá popisu či očakávaniam. Pri online nákupoch platí jasné pravidlo - zákazník má na odstúpenie od zmluvy 14 dní. Obchodníkovi možno zaslať formulár, v ktorom napíšete, že odstupujete od zmluvy a od tohto momentu máte dva týždne na to, aby ste ten daný produkt vrátili predajcovi.
Dôležitá je však aj starostlivosť o balenie. Zdôrazňuje sa aj to, že pri odstúpení od zmluvy by zákazník nemal poškodiť pôvodný obal. "Jednoducho treba citlivo rozbaliť ten produkt a vyskúšať ho. A potom, keď ho chcete vrátiť, tak ho treba zabaliť späť do pôvodného obalu,“ povedal televízii Lukáš Koškár z portálu Živé.sk.
Ak dva týždne uplynú, pôvodné balenie je už bezpredmetné
Toto neplatí pri reklamácii v rámci dvojročnej záruky. Po uplynutí 14 dní na odstúpenie od zmluvy sa zákazník nemusí obalom ďalej zapodievať. "Po tých 14 dňoch, keď si poviete, že si ten produkt určite necháte, môžete balenie bez problémov vyhodiť," ubezpečil Koškár.
Čo sa týka peňazí, predajca ich musí vrátiť do 14 dní, no zákon mu umožňuje počkať, kým mu zákazník tovar doručí späť. "V reáli je to tak, že vám vráti peniaze po 14 dňoch odvtedy, ako prevezme produkt naspäť od vás," vysvetlil Koškár. Ak peniaze neprídu, najprv treba kontaktovať obchod. Ak to nezaberie, poslednou inštanciou je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).