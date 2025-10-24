Drzý turista v thajskom dovolenkovom raji: Sexuálne obťažoval kaderníčku! Polícia ukázala autentické VIDEO

PATTAYA - Štvorica japonských turistov vyvolala v Thajsku rozruch po tom, čo jeden z nich počas strihania vlasov nadvihol sukňu majiteľke kaderníctva. Incident zachytila kamera a video vyvolalo vlnu pobúrenia na sociálnych sieťach.
Neprístojné správanie počas strihania
K udalosti došlo 19. októbra 2025 v salóne na ulici Soi 13/2 v letovisku Pattaya. Majiteľka salónu Kanokkarn Sriworakul (34) práve strihala jedného z japonských turistov, keď traja ďalší – zjavne pod vplyvom alkoholu – začali hlučne piť pivo, smiať sa a gestikulovať.
Bezpečnostná kamera zachytila moment, keď jeden z mužov natiahol ruku a nadvihol Kanokkarn sukňu. Žena neskôr opísala jeho správanie ako „hlboko ponižujúce a neúctivé“. Podľa jej slov turisti počas incidentu zosmiešňovali aj inú zákazníčku – transrodovú ženu – hanlivými poznámkami v japončine.
Video sa stalo virálnym
Po dokončení strihania sa majiteľka postavila mužom zoči-voči a upozornila ich na neprijateľné správanie. Jeden z nich sa síce stručne ospravedlnil, no skupina následne zaplatila 350 bahtov (asi 10 USD) a odišla.
Rozhorčená Kanokkarn následne zverejnila video na sociálnych sieťach. Záznam sa rýchlo rozšíril a vyvolal v Thajsku ostré reakcie aj výzvy na prísnejšie tresty pre turistov, ktorí sa v krajine správajú neúctivo.
„Prvýkrát v živote som zažila niečo také,“ uviedla Kanokkarn. „Ich správanie bolo neprijateľné a nedovolím, aby sa to stalo iným ženám.“
Polícia rozdala pokuty a čaká sa na ospravedlnenie
Už 21. októbra polícia vypátrala troch zo štyroch podozrivých v hoteli na Pattaya Second Road. Štvrtý, ktorému Kanokkarn práve strihala vlasy, sa v tom čase už nenachádzal v meste. Mužov predviedli na policajnú stanicu, kde spočiatku odmietali spolupracovať.
Po rozhovoroch s vyšetrovateľmi napokon vyjadrili ľútosť a požiadali o možnosť osobne sa ospravedlniť. Stretnutie sa má uskutočniť v najbližších dňoch, keď sa majiteľka vráti do Pattaye.
Trojica bola podľa thajských úradov finančne potrestaná za sexuálne obťažovanie, hoci výška pokuty nebola zverejnená. Žiadne zatknutia neprebehli a prípad sa považuje za vyriešený po udelení pokút a plánovanom ospravedlnení.
Silný signál pre cudzincov
Incident sa stal v Thajsku symbolom prebiehajúcej diskusie o správaní zahraničných turistov. Miestne médiá i verejnosť zdôrazňujú, že takéto prípady poškodzujú imidž krajiny a podkopávajú dôveru domácich voči návštevníkom.
Thajská polícia vyhlásila, že bude v budúcnosti podobné incidenty trestať dôslednejšie.