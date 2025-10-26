Obchodná inšpekcia varuje pred svetielkami na stromček! Nedajte sa nachytať: Na TOTO si dajte pozor

BRATISLAVA - Vianoce sa nezadržateľne blížia a s nimi premnohých aj čas, kedy sa začnú obzerať po novej výzdobe. Vianočné gule, dekorácia, ale aj svetlá - to všetko teraz bude číhať na ľudí na každom kroku. Odborníci však upozorňujú spotrebiteľov, že nie všetky svetielka na vianočný stromček sú ideálne a niektoré nám skôr, ako osoh, spôsobia poriadny hlavybôl. Na čo si teda dať pozor?
Vianoce - najkrajšie sviatky roku. Ak si však nedáme pozor, veľmi ľahko sa z nich môže stať aj opak. Kým niektorí ľudia nedajú dopustiť na rokmi overenú klasiku, iní menia vianočnú výdzobu každý rok, a s nimi aj výzdobu vianočného stromčeka. S tým súvisí aj kúpa nových svetielok. Nejde pritom o lacný špás a vzhľadom na predvianočné výdavky chcú mnohí ušetriť, kde sa dá. No na svetielkach, ktoré sa radia medzi svetelnú elektroniku, by sme rozhodne šetriť nemali. Slovenská obchodná inšpekcia vysvetlila, prečo a na čo by sme si mali dať pri kúpe svetelnej reťaze pozor.
"Ako ukazujú výsledky kontrolnej činnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), svetelné reťazce okrem radosti môžu narobiť aj množstvo starostí, dokonca môžu byť príčinou úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Na základe každoročných negatívnych zistení v sortimentnej skupine vianočných svetelných reťazcov SOI odporúča spotrebiteľom, aby pri ich nákupe venovali náležitú pozornosť a uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Spotrebitelia by si mali pred kúpou výrobku nechať tento rozbaliť a predviesť a vyžiadať doklad o kúpe. Návod na použitie, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku. SOI každoročne vykonáva kontroly zamerané najmä na overovanie technických vlastností vianočných svetelných reťazcov, ktoré deklarujú ich výrobcovia. SOI každoročne zistí na trhu vysoký počet týchto výrobkov, ktoré sú z hľadiska ich technického vyhotovenia nebezpečné, t. j. predstavujú pre spotrebiteľa riziko ohrozenia jeho bezpečnosti a zdravia," vysvetľuje obchodná inšpekcia na úvod.
Ako upozornili, spotrebitelia by si pri kúpe svetielok mali dať pozor na niekoľko pravidiel. Radí sa medzi ne napríklad, aby si všímali údaje o výrobcovi a dovozcovi, aby svetielka mali označenie CE, návod na použitie bol v slovenskom jazyku, či to, či je výrobok vhodný na použitie vnútri, alebo vonku. Rovnako by medzi informáciami nemali chýbať ani údaje o vyhotovení reťaze, dĺžke kábla, ktorá musí byť medzi prvou objímkou a vidlicou minimálne 1,5 metra, či to, že vonkajší priemer vodičov s izoláciou cca. 1,5 mm. Tie svetlá, ktoré sú určené aj do exteriéru, by nemala chýbať informácia o stupni ochrany proti vode, ktorá by mala mať minimálne IP 44. Na záver by si spotrebitelia mali všímať aj pevnosť samotného kábla.
"Pre ochranu spotrebiteľov uvádzame, že zoznam doteraz zistených modelov/typov svetelných reťazcov, ktoré boli kvalifikované ako nebezpečné výrobky a ktoré SOI zistila na trhu v Slovenskej republike v predchádzajúcich predvianočných obdobiach je možné nájsť na internetovej stránke https://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi," upozornila inšpekcia následne,
Znepokojivé čísla
Čo však hovoria čísla za sezónu 2024/2025? Čísla sú viac, ako znepokojivé. V období od októbra do decembra 2024 vykonali inšpektori SOI v rámci celoslovenskej kontrolnej akcie, zameranej na dodržiavanie predpísaných požiadaviek vzťahujúcich sa na svetelné reťazce, kontroly celkovo v 147 prevádzkových jednotkách. Nedostatky boli zistené u 23 predajcov, čo predstavuje 15,65 %. Celkovo bolo prekontrolovaných 411 druhov svetelných reťazcov pričom nedostatky boli zistené u 40 druhov v celkovej hodnote 6 892,16 €, čo predstavuje 9,73 %. Predmetom kontroly boli vianočné svetelné reťazce triedy ochrany II na vnútorné i vonkajšie použitie bez ohľadu na krajinu pôvodu. Kontrola bola zameraná nielen na povinné označovanie, sprievodnú či technickú dokumentáciu, ale aj na kontrolu technických požiadaviek s dôrazom na kontrolu bezpečnosti svetelných reťazcov.
"Zistené nedostatky v povinnom označovaní: - chýbajúce označenie CE – 2 druhy, - chýbajúci údaj o výrobcovi – 31 druhov, - chýbajúci údaj o dovozcovi – 24 druhov, - chýbajúci identifikačný znak – 9 druhov, - chýbajúci iný povinný údaj – 10 druhov. Najčastejšie zisteným nedostatkom bolo chýbajúce označenie obchodným menom alebo ochrannou známkou výrobcu s plnou adresou. Z celkového počtu 40 druhov, ktoré neboli v súlade s predpísanými požiadavkami, až 31 z nich nebolo označených obchodným menom alebo ochrannou známkou výrobcu, čo predstavuje 77,5 %," uviedli odborníci. Ako dodali, pod pojmom iný chýbajúci údaj si možno predstaviť údaj o menovitom napätí alebo rozsahu menovitého napätia celého (kompletného) reťazca, o menovitom príkone alebo rozsahu menovitého príkonu celého (kompletného) reťazca, značke svietidla triedy II a značke svietidla triedy III, ak sú aplikovateľné. V niektorých prípadoch sa dokonca stalo také, že 1 druh svetelného reťazca vykazoval súbežne viaceré nedostatky.
Nedostatky aj v dokumentácii
Okrem toho zistili aj viaceré nedostatky v technickej dokumentácii. Podľa pracovníkov z obchodnej sa týkali najmä nepredloženého európskeho vyhlásenia o zhode, ktorá bola vyžiadané pri 41 druhoch, pričom u 34 z nich neboli predložené. Rovnako nevedeli predajcovia predložiť ani technickú dokumentáciu, ktorá bola žiadaná u 16 druhov a okrem 1 ju nepredložili ani u jedného druhu.
"Vzhľadom na to, že vypracovanie technickej dokumentácie, vrátane EÚ vyhlásenia o zhode patrí medzi elementárne požiadavky, ktoré musí výrobca splniť pred uvedením svetelného reťazca na trh SR/EÚ, ide o veľmi závažné zistenia. Je taktiež nevyhnutné uviesť, že distribútor, t. j. aj predávajúci, je povinný predložiť orgánu dohľadu príslušné časti technickej dokumentácie, potrebné na preukázanie zhody svetelného reťazca s príslušnými právnymi predpismi. Kontrola bezpečnosti – výsledky testovania Na overenie technických vlastností, t. j na overenie, či vlastnosti svetelných reťazcov, ktoré deklarujú ich výrobcovia, naozaj zodpovedajú skutočnosti, a či sú z hľadiska ich technického vyhotovenia bezpečné, odobrali inšpektori SOI celkom 18 druhov svetelných reťazcov z priamej ponuky pre spotrebiteľa. Svetelné reťazce patria medzi výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti," vysvetlili odborníci zistené skutočnosti. Na druhej strane, výsledky testovania v akreditovanom laboratóriu preukázali, že 2 druhy neboli v súlade s požiadavkami technických predpisov a 16 druhov predstavovalo pre spotrebiteľa vážne riziko ohrozenia zdravia a boli nebezpečnými výrobkami.
Najčastejšie boli zistené nasledujúce nedostatky:
- nedostatočná mechanická pevnosť svetelného reťazca,
- možný prístup k živým častiam,
- nedostatočný menovitý prierez vodičov,
- nedostatočná odolnosť na krytie proti vlhkosti,
- nedostatočná dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou.
"Z dôvodu, že viac ako 88 % svetelných reťazcov, ktoré podliehali testovaniu predstavuje vážne riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia spotrebiteľa a celkovo 100 % testovaných druhov nespĺňalo niektorú z technických požiadaviek, bude SOI pokračovať v pravidelných kontrolách svetelných reťazcov aj v budúcnosti," uviedla SOI. "Napriek každoročným dôsledným kontrolám zo strany SOI, sa na trhu SR neustále sprístupňujú nové druhy svetelných reťazcov, ktoré nielenže nespĺňajú základné predpísané požiadavky platných právnych predpisov, ale svojim nedostatočným konštrukčným vyhotovením môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov. Je dôležité uviesť, že pokiaľ v minulosti nebol rozdiel v tom, či má výrobca svetelného reťazca sídlo na území EÚ alebo v 3. krajine, posledné roky preukazujú, že drvivá väčšina nebezpečných reťazcov pochádza práve z dovozu, t. j. od výrobcov z 3. krajín," uzavreli.