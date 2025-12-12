VAROVANIE pred Vianocami! Kúpili ste deťom TÚTO hračku? Okamžite ju VRÁŤTE, hrozí vážne nebezpečenstvo

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred nebezpečnou detskou hračkou, ktorá sa pred Vianocami predávala na našom trhu. Výrobok predstavuje vážne riziko črevnej obštrukcie. Ak ste ho kúpili, vráťte ho predajcovi a nepoužívajte ho.
Kontrolórri odhalili na trhu nebezpečný výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia. Je ňou detská hračka – vodné hydrogélové guľôčky do pušky s označením "KIK KX4086", bez uvedeného pôvodu. Ide o hydrogélové guľôčky v rôznych farbách, ktoré určené do pušky ako náboje. Guľôčky sa predávajú v priehľadnej plastovej nádobe s bielym uzáverom. Na výrobku sa nenachádza žiadne označenie.
Dôvodom nebezpečnosti je možná črevná obštrukcia. Rozpínavé materiály v hračkách alebo súčastiach hračiek, ktoré úplne zapadnú do valca na malé časti pred skúškou krútiacim momentom, ťahom, pádom, nárazom a tlakom, sa podľa SOI nesmú rozpínať o viac ako 50% pri skúškach v akomkoľvek smere.
"Pri predmetnej hračke sa rozmer guľôčok po testovaní zväčšil o 250%. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, vkladať si predmety do úst, pri používaní tejto hračky hrozí po ich prehltnutí riziko črevnej obštrukcie a v krajných prípadoch až perforácie čriev," upozorňuje inšpekcia.
Opatrenia na trhu
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, k jeho stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," informuje inšpekcia a odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Zdôrazňuje, že spotrebiteľ má nárok na vrátenie peňazí za výrobok vždy, keď hospodársky subjekt zodpovedný za spätné prevzatie výrobku z dôvodu bezpečnosti nedokončil opravu alebo nahradenie výrobku v primeranej lehote a bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.