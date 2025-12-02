Analytikom došla trpezlivosť! Ostrý odkaz pre ľudí, ktorí velebia socializmus: Odporúčajú jednosmerné letenky

BRATISLAVA – S nostalgiou za starým režimom im došla trpezlivosť. Analytici z projektu Dáta bez pátosu sa rozhodli prihovoriť všetkým, ktorí glorifikujú socializmus a pomerne ostrom im pripomínajú to zlé, čo toto zriadenie ľuďom prinieslo.
„Sme zasypaní hnojom o blahobyte za socializmu. Pritom sme boli kompletne celé RVHP na ceste do pr*ele, úpadok bol viditeľný a neodvratný. Komunisti oplotili celú krajinu a naši synovia so zbraňou chránili hranicu, aby na prehnitý Západ neušli s rodinami ich susedia a strýkovia,“ začali bez servítky.
„Na hranici dostrieľali desiatky ľudí, do väzenia poslali tisícky ľudí a zákazom študovať a slušne zamestnať sa s pošpineným ´kádrovým´ profilom zničili život stotisícom ľudí. Rusi mali kasárne po celej republike a státisíce ich denno-denne demolovali, hyzdili a otravovali našu krajinu,“ uviedli analytici.
Ľudí vyzvali, aby si začali pozerať dáta a na ich základ porovnávať Východ so Západom. „Ak Vám nič nehovorí HDP, tak si pozrite priemernú dĺžku života, vek dožitia v zdraví, indexy šťastia alebo počty odrobených hodín v nočných smenách, na týždňovkách. Prípadne si pozrite fotky železničných šťaníc, letísk, ako vyzerali autobusy, porovnajte si rýchlosť vlakov a prípadne vozový park,“ poukázali.
„Prestaňte glorifikovať diktátorský režim, komunistickú zberbu, širiť spomienkový optimizmus a vlastným deťom povedzte pravdu o lágroch a prenasledovaní veriacich a útokoch na každého s vlastným názorom. O zakázanej hudbe a plagátoch, časopisoch a o rušení vysielania rádií,“ odkázali.
„Ak Vám imponuje na rozdiel od dnes u nás existujúcej slobody a demokracie totalita, zbaľte sa na dovolenku do Severnej Kórei alebo Uzbekistanu, poťažmo Ruska. Kľudne s jednosmerným lístkom alebo jednosmernou letenkou,“ dodali.