Dopravná polícia získala 30 nových áut: Budú slúžiť ako mobilné kancelárie pri nehodách

BRATISLAVA - Dopravná polícia dostala od ministerstva vnútra ďalších 30 áut. Policajti ich využijú ako mobilné kancelárie napríklad pri dopravných nehodách. Išlo o posledné autá kúpené v rámci rámcovej zmluvy na ne. Celkovo dopravní policajti získali 70 nových dodávok. Vyplýva to z informácií, ktoré zaslal hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Priemerný vek dodávkových vozidiel dopravnej polície je podľa Neumanna približne desať rokov. Niektoré pritom presiahli 450.000 najazdených kilometrov. „Tieto údaje jasne ukazujú, že obnova vozového parku dopravnej polície je nevyhnutná. Len na opravy a údržbu starších vozidiel boli v posledných rokoch vynaložené takmer štyri milióny eur, čo predstavuje priemerne viac než 40.000 eur na jedno vozidlo. Rozdiel medzi novými vozidlami, ktoré dnes odovzdávame, a súčasným stavom vozového parku je jednoducho neporovnateľný,“ myslí si minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Vozidlá pôjdu podľa hovorcu na rôzne policajné oddelenia. Devätnásť z nich bude slúžiť na okresných dopravných inšpektorátoch po celom Slovensku. „Tieto vozidlá sú vybavené zobrazovacím displejom za zadným oknom, ktorý umožňuje upozorňovať vodičov a regulovať dopravu počas zásahov,“ uviedol. Zvyšných 11 áut pridelí polícia diaľničným oddeleniam Policajného zboru. „Tieto vozidlá disponujú strešným výklopným informačným displejom, ktorý je dobre viditeľný aj na väčšiu vzdialenosť a v zhoršených podmienkach, čím zvyšuje bezpečnosť policajtov aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ doplnil Neumann.
Ako hovorca pripomenul, ministerstvo autá stáli spolu s vybavením či policajným polepom viac ako 105.000 eur za kus. Nákup rezort financoval z povinného osempercentného odvodu z povinného zmluvného poistenia.