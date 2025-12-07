Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

Zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 nie je istý: Tlak výrobcov rastie! Európske štáty sa nevedia dohodnúť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRUSEL - Európsky automobilový priemysel zápasí s problémami. Jeho podporovatelia preto stupňujú tlak na Európsku úniu (EÚ), aby zmiernila plánovaný zákaz predaja nových benzínových a naftových automobilov od roku 2035. Dúfajú, že ​ rozhodnutie padne do konca tohto roka, konštatuje agentúra AFP.

Európska komisia má tento cieľ preskúmať do 10. decembra ako súčasť širšieho záchranného plánu pre automobilový sektor, ale protichodné požiadavky členských štátov a priemyslu ju nútia termín odložiť. EÚ si stanovila za cieľ prejsť na elektrické vozidlá do roku 2035 v rámci environmentálnej zelenej dohody. Ide o kľúčový krok k dosiahnutiu klimatickej neutrality európskeho bloku do roku 2050. Ale medzitým sa v mene „pragmatizmu“ začali objavovať výzvy na revíziu tohto cieľa.

„Náš sektor dostal najprísnejší cieľ, pretože bol vnímaný ako jeden z najľahšie dekarbonizovateľných,“ uviedlo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) v politickom dokumente. „Realita sa však ukázala byť oveľa komplikovanejšia,“ dodalo.

Medzitým čínski výrobcovia automobilov zaplavujú európsky trh lacnejšími elektrickými modelmi, čo vyvoláva obavy z bezprecedentnej krízy výrobcov áut v EÚ, pričom hrozí masívne prepúšťanie a zatváranie tovární. „Strácame pôdu pod nohami,“ varoval minulý mesiac šéf francúzskej automobilovej priemyselnej skupiny Plateforme Luc Chatel s tým, že sektor je obeťou „politických a dogmatických rozhodnutí, nie technologických“.

Taliansko presadzuje výnimku pre biopalivá

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa stal najhlasnejším podporovateľom výrobcov automobilov a nalieha na Brusel, aby povolil predaj plug-in hybridov, vozidiel s predĺžením dojazdu a áut na alternatívne palivá aj po roku 2035. Taliansko tiež chce, aby nové autá poháňané biopalivami zostali legálne aj po roku 2035.

Na druhej strane je Francúzsko, ktoré sa chce držať „plne elektrickej trajektórie“, aby ochránilo masívne investície svojich výrobcov áut do elektromobility. „Ak opustíme cieľ, ktorým je rok 2035, zabudnime na európske závody na výrobu batérií,“ varoval prezident Emmanuel Macron po októbrovom samite EÚ. Francúzsko žiada podporu EÚ pre výrobu batérií a navrhuje povinnú elektrifikáciu firemných vozových parkov s použitím vozidiel vyrobených v Európe, aby sa predišlo uprednostňovaniu čínskych značiek. Nemecko je proti takýmto pravidlám pre vozové parky.

Šéf automobilky BMW Oliver Zipse tento týždeň v Bruseli argumentoval, že prechod firemných vozových parkov na plne elektrické by znamenal zavedenie zákazu spaľovacích motorov „zadnými dvierkami“. Lucien Mathieu z advokátskej skupiny Doprava a životné prostredie zase tvrdí, že výnimky pre biopalivá „by boli hroznou chybou“. Poukázal pritom na ich zlú uhlíkovú bilanciu a nezamýšľané vplyvy na životné prostredie, ako je odlesňovanie.

