Piatok2. január 2026, meniny má Alexandra, Sandra, Karina, zajtra Daniela

Náhly kolaps v rodine exstarostu po Štedrej večeri: SMRŤ matky s dcérou (†50, 15)! Šokujúce DETAILY vyšetrovania

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

PIETRACATELLA - Po Štedrej večeri začala rodina Di Vita pociťovať vážne zdravotné problémy, no lekári ich dvakrát poslali z pohotovosti domov. Pätnásťročná Sara a jej matka Antonella následne zomreli v nemocnici, otec - bývalý starosta, je hospitalizovaný. Vyšetrovanie udalosti sa posunulo a po novom sa zameriava na jedlo z 23. decembra.

Malú obec Pietracatella v talianskom regióne Molise zasiahla tragédia, ktorá vyvolala množstvo otáznikov. Pätnásťročná Sara Di Vita, študentka klasického lýcea, a jej matka Antonella Di Ielsi (50) zomreli v nemocnici Cardarelli v Campobasse po mimoriadne rýchlom zhoršení zdravotného stavu. Otec rodiny a bývalý starosta Gianni Di Vita je hospitalizovaný v rímskej nemocnici Spallanzani. Staršia dcéra Alice (19) bola do Ríma prevezená preventívne a zostáva pod lekárskym dohľadom. Píše o tom taliansky portál Rai News.

Prokuratúra v Campobasse otvorila trestný spis pre viacero možných trestných činov, vrátane usmrtenia z nedbanlivosti viacerých osôb. Do registra obvinených bolo zapísaných päť zdravotníkov: traja lekári z urgentného príjmu nemocnice Cardarelli a dvaja zo služby lekárskej pohotovosti v Campoliete, ktorá je príslušná pre obec Pietracatella. Ide o zdravotníkov, ktorí boli v službe v dňoch, keď rodina opakovane vyhľadala lekársku pomoc pre vážne príznaky naznačujúce intoxikáciu.

Rýchly a nezvyčaný vývoj

Rodičia a dcéra Sara začali po Štedrej večeri náhle pociťovať nevoľnosť, bolesti brucha a kŕče. Na druhý deň (25. 12.) šla rodina na pohotovosť, kde opísali svoje problémy. Z tadiaľ ich však poslali domov. Napriek opakovanej snahe a pokračujúcim ťažkostiam sa 26. decembra vrátili, stále s rovnakými príznakmi, no opäť ich odmietli.

Stav Sary Di Vita sa 27. decembra rýchlo zhoršil, čo si vyžiadalo opätovný návrat na urgentný príjem a následnú hospitalizáciu. V priebehu večera došlo k dramatickému zhoršeniu zdravotného stavu. "Vývoj bol mimoriadne rýchly a nezvyčajný," uviedol primár jednotky intenzívnej starostlivosti Vincenzo Cuzzone. Sara zomrela okolo 23. hodiny.

Ako dlho sú mrazené potraviny naozaj bezpečné? Lekár prezradil pravdu! Ak robíte TÚTO chybu, jedlo musí ísť do koša Prečítajte si tiež

Ako dlho sú mrazené potraviny naozaj bezpečné? Lekár prezradil pravdu! Ak robíte TÚTO chybu, jedlo musí ísť do koša

Po jej smrti sa lekári rozhodli hospitalizovať aj matku Antonellu, ktorá mala podobné príznaky. Aj v jej prípade sa zdravotný stav prudko zhoršil a skončil fatálne, napriek intenzívnej liečbe. Regionálny zdravotnícky úrad nariadil interné vyšetrovanie, ktoré má objasniť, prečo boli matka a dcéra v predchádzajúcich dňoch z urgentného príjmu dvakrát prepustené.

Kľúčový má byť obed počas 23. decembra

Vyšetrovanie sa sústreďuje najmä na jedlá skonzumované 23. decembra, keď boli doma otec, matka a mladšia dcéra. Staršia dcéra Alice v ten deň doma nebola a podľa doterajších zistení sa na osudnom jedle nezúčastnila. Štedrovečerná večera, na ktorej sa zúčastnilo viac osôb bez akýchkoľvek zdravotných ťažkostí, podľa Rai News zatiaľ nehrá v prípade kľúčovú úlohu, hoci je tiež predmetom analýz.

Antonella Di Ielsi
Zobraziť galériu (2)
Antonella Di Ielsi  (Zdroj: Profimedia)

Medzi preverovanými hypotézami – zatiaľ bez konečných záverov – je aj toxická kontaminácia nebakteriálneho pôvodu, pravdepodobne spojená s domácimi konzervami alebo potravinami v oleji. Botulizmus bol podľa doterajších zistení vylúčený. Odborníci však skúmajú iné neinfekčné toxíny, ktorých presná povaha bude známa až po špecializovaných laboratórnych testoch vykonávaných vo viacerých talianskych laboratóriách.

Rodinný dom zostáva zapečatený. Vyšetrovatelia zaistili rôzne potraviny – konzervy, výrobky v oleji, múku, obilniny aj zvyšky sviatočných jedál. Všetok materiál bude podrobený vedeckým analýzam s cieľom presne určiť možný zdroj kontaminácie. Medzi novšími hypotézami sa objavila aj možnosť otravy rodenticídmi obsiahnutými v múke, keďže v sýpke prebehla deratizácia.

Čo hovoria pitvy?

Zlomovým bodom vyšetrovania mali byť pitvy, ktoré trvali šesť hodín v nemocnici Cardarelli. "Z pitvy nevyplynuli žiadne bezprostredné a jednoznačné poznatky," uviedol po ukončení neopakovateľného procesného úkonu prokurátor republiky v Campobasse Nicola D’Angelo. V tejto fáze tak nebolo možné určiť presnú príčinu smrti.

Podľa anatomopatológa Marca Di Paola, konzultanta obhajoby a rodiny Di Vita, je zatiaľ možné hovoriť len vo všeobecnej rovine o potravinovej toxinfekcii. "Išlo o dve dovtedy zdravé osoby, ktoré zomreli po udalosti kompatibilnej s požitím nejakej látky. V súčasnosti však nie je možné určiť, o akú konkrétnu substanciu alebo potravinu išlo," vysvetlil odborník. Zároveň zdôraznil, že v tejto chvíli nie je možné vylúčiť žiadnu hypotézu. "Nedá sa povedať, o čo presne ide," zaznelo po ukončení vyšetrení.

Do ich ukončenia zostáva najpravdepodobnejšou hypotézou fulminantná hepatitída spôsobená požitím toxickej látky. "Po jedle sa objavili príznaky, nasledovalo zlyhanie pečene a potom reťazová reakcia s mimoriadne rýchlym priebehom, ktorá viedla k multiorgánovému zlyhaniu," uviedli lekári nemocnice Cardarelli.

Prokurátor D’Angelo opätovne pripomenul, že na objasnenie príčin úmrtí bude nevyhnutné počkať na výsledky chemických a toxikologických analýz, ktoré si vzhľadom na svoju náročnosť vyžiadajú dlhší technický čas. Aj keď sa v tejto fáze javí ako veľmi nepravdepodobná, nie je úplne vylúčená ani možnosť úmyselného otrávenia treťou osobou. Ide o okrajovú vyšetrovaciu líniu vzhľadom na okolnosti prípadu, no prokuratúra zdôrazňuje, že zatiaľ nevylučuje žiadnu možnosť – vrátane hypotézy vraždy.

Obec zahalili smútok a hnev

Pietracatella je po udalostiach otrasená. Miestna samospráva z úcty k obetiam zrušila všetky vianočné podujatia. Mnohí obyvatelia, vrátane miestneho farára, sa zhromaždili v nemocnici v Campobasse, aby rodine vyjadrili podporu.

Popri smútku však zaznievajú aj hlasy rozhorčenia. "Takto predsa nemôže zomrieť 15-ročné dievča a 50-ročná žena v priebehu dvanástich hodín," hovorí jeden z miestnych obyvateľov, ktorý poukazuje na problémy regionálneho zdravotníctva. Antonella Di Ielsi pracovala spolu s manželom, uznávaným účtovníkom a bývalým starostom obce.

Viac o téme: IntoxikáciaPietracatellaGianni Di VitaAntonella Di IelsiSara Di Vita
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Sikhský oddaný sa modlí
Kontaminovaná voda v indickom Indaure si vyžiadala najmenej deväť mŕtvych
Zahraničné
Bilancia silvestrovskej zábavy: Nemocnice
Bilancia silvestrovskej zábavy: Nemocnice v Bratislave mali rušnú noc! Ošetrili stovky ľudí vrátane detí
Domáce
Ako dlho sú mrazené
Ako dlho sú mrazené potraviny naozaj bezpečné? Lekár prezradil pravdu! Ak robíte TÚTO chybu, jedlo musí ísť do koša
Zaujímavosti
DVAKRÁT ich odmietli ošetriť
DVAKRÁT ich odmietli ošetriť v nemocnici! Otrava jedlom skončila tragicky: Zomrela matka aj 15-ročná dcéra
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia obvinila muža, ktorý mal v Spišskej Novej Vsi porozbíjať okná na aute
Polícia obvinila muža, ktorý mal v Spišskej Novej Vsi porozbíjať okná na aute
Správy
Ohňostroj v emiráte Ras Al Khaimah prekonal Guinessov rekord
Ohňostroj v emiráte Ras Al Khaimah prekonal Guinessov rekord
Cestovanie
Verejné korčuľovanie na multifunkčnom ihrisku v Čutkovskej doline
Verejné korčuľovanie na multifunkčnom ihrisku v Čutkovskej doline
Správy

Domáce správy

Rušná noc! VIDEO Muž
Rušná noc! VIDEO Muž v Spišskej Novej Vsi porozbíjal okná na aute na parkovisku
Domáce
AKTUÁLNE Prvá nehoda v
AKTUÁLNE Prvá nehoda v tuneli Višňové: Hromadná zrážka áut! Úsek je neprejazdný, tvoria sa kolóny
Domáce
Známy obchod sťahuje z
Známy obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok: Predával sa takmer rok, OKAMŽITE ho prestaňte používať
Domáce
Tunel Višňové v smere na Martin uzavretý: Zrážka štyroch áut spôsobila kolóny, vodiči pozor
Tunel Višňové v smere na Martin uzavretý: Zrážka štyroch áut spôsobila kolóny, vodiči pozor
Martin

Zahraničné

Demonštranti počas protestu v
Berlín vyzval Teherán! Ide o rešpektovanie práv protestujúcich
Zahraničné
Náhly kolaps v rodine
Náhly kolaps v rodine exstarostu po Štedrej večeri: SMRŤ matky s dcérou (†50, 15)! Šokujúce DETAILY vyšetrovania
Zahraničné
Saudská Arábia bombardovala letisko!
Saudská Arábia bombardovala letisko! Posledné jednotky SAE opustili Jemen
Zahraničné
Mali šťastie! Zemetrasenie s
Mali šťastie! Zemetrasenie s magnitúdou 6,5 v Mexiku nespôsobilo vážnejšie škody
Zahraničné

Prominenti

Kristína Greppelová
Schudnutá Greppelová ukázala vypracované brucho: Uff, s takouto postavičkou zbalí každého!
Domáci prominenti
FOTO Rozprávka O statočnom kováčovi
Pamätáte si na princeznú z rozprávky O statočnom kováčovi? Dnes má 64 a vyzerá úžasne!
Domáci prominenti
Demi Lovato
Demi Lovato SCHUDLA neuveriteľných 23 kíl: NOVÚ POSTAVU odhalila v plavkách!
Zahraniční prominenti
Od SMRTI Patrície Janečkovej
Od SMRTI Patrície Janečkovej uplynuli 2 roky: Jej manžel je ZNOVA zamilovaný! FOTO
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Viete, čo sa stane,
Viete, čo sa stane, ak zjete škrupinku z vajíčka? Čítajte
vysetrenie.sk
Mali veľké nádeje, no
Mali veľké nádeje, no realita bola tvrdšia: TAKTO si Američania predstavovali rok 2025! Kde sa brutálne mýlili?
Zaujímavosti
FOTO Amputácia zachránila 14-ročnej Jasmine
Nohu mala ťažšiu než celé telo: Amputácia zachránila 14-ročnej Jasmine život! Choroba mätie odborníkov dodnes
Zaujímavosti
Stromček po TOMTO dátume?
Stromček po TOMTO dátume? Podľa starej povery si koledujete o smolu na CELÝ ROK! Tradícia stará 1 600 rokov hovorí jasne
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!
Minimálna mzda aj dôležité dávky idú hore: Budeme čoskoro zarábať aspoň tisícku?
Minimálna mzda aj dôležité dávky idú hore: Budeme čoskoro zarábať aspoň tisícku?
Krutá pravda o novoročných predsavzatiach: Vaše fitko už teraz vie, kedy s tým seknete!
Krutá pravda o novoročných predsavzatiach: Vaše fitko už teraz vie, kedy s tým seknete!
SOI opäť upozorňuje na nebezpečné vozidlá na Slovensku: Zvolávacia akcia sa týka obľúbenej značky!
SOI opäť upozorňuje na nebezpečné vozidlá na Slovensku: Zvolávacia akcia sa týka obľúbenej značky!

Varenie a recepty

Novoročná šošovicová polievka. Recept na sviatočný zázrak v hrnci pre šťastie aj sýte brucho.
Novoročná šošovicová polievka. Recept na sviatočný zázrak v hrnci pre šťastie aj sýte brucho.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Výber receptov
Pomazánky na jednohubky: Klasiky pre novoročné návštevy
Pomazánky na jednohubky: Klasiky pre novoročné návštevy
Výber receptov

Šport

Nemecko – Dánsko: Online z baráže o udržanie sa v A kategórii na MS v hokeji do 20 rokov
Nemecko – Dánsko: Online z baráže o udržanie sa v A kategórii na MS v hokeji do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
Tomu sa povie športová tragédia: Liensbergerová mala mesiac pred olympiádou neuveriteľnú smolu
Tomu sa povie športová tragédia: Liensbergerová mala mesiac pred olympiádou neuveriteľnú smolu
ZOH 2026 Miláno Cortina
Československý šport prišiel o legendu: Zomrel niekdajší majster Európy a člen Siene slávy
Československý šport prišiel o legendu: Zomrel niekdajší majster Európy a člen Siene slávy
Ostatné
Nenominované kanadské hviezdy netaja veľké sklamanie: Neviem, čo viac som mohol spraviť
Nenominované kanadské hviezdy netaja veľké sklamanie: Neviem, čo viac som mohol spraviť
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Mám prácu
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
KarieraInfo.sk
Neuroveda v práci: Ako lepšie pochopiť svoj mozog a zvýšiť výkon
Neuroveda v práci: Ako lepšie pochopiť svoj mozog a zvýšiť výkon
Motivácia a inšpirácia
Šokujúce dáta: tieto pracovné návyky vás robia menej produktívnymi, než si myslíte
Šokujúce dáta: tieto pracovné návyky vás robia menej produktívnymi, než si myslíte
Motivácia a produktivita

Technológie

Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Bezpečnosť
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Bezpečnosť
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
Bezpečnosť
Stratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rast
Stratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rast
Veda a výskum

Bývanie

Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác

Pre kutilov

Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Koho čaká zásadný vzťahový posun začiatkom roka? Astrológovia vidia tri jasné znamenia
Partnerské vzťahy
Koho čaká zásadný vzťahový posun začiatkom roka? Astrológovia vidia tri jasné znamenia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Náhly kolaps v rodine
Zahraničné
Náhly kolaps v rodine exstarostu po Štedrej večeri: SMRŤ matky s dcérou (†50, 15)! Šokujúce DETAILY vyšetrovania
AKTUÁLNE Prvá nehoda v
Domáce
AKTUÁLNE Prvá nehoda v tuneli Višňové: Hromadná zrážka áut! Úsek je neprejazdný, tvoria sa kolóny
Známy obchod sťahuje z
Domáce
Známy obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok: Predával sa takmer rok, OKAMŽITE ho prestaňte používať
Záhadná TRAGÉDIA na východe
Domáce
Záhadná TRAGÉDIA na východe Slovenska! V aute našli dve mŕtve telá, prvé DETAILY prípadu

Ďalšie zo Zoznamu