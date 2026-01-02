Náhly kolaps v rodine exstarostu po Štedrej večeri: SMRŤ matky s dcérou (†50, 15)! Šokujúce DETAILY vyšetrovania

PIETRACATELLA - Po Štedrej večeri začala rodina Di Vita pociťovať vážne zdravotné problémy, no lekári ich dvakrát poslali z pohotovosti domov. Pätnásťročná Sara a jej matka Antonella následne zomreli v nemocnici, otec - bývalý starosta, je hospitalizovaný. Vyšetrovanie udalosti sa posunulo a po novom sa zameriava na jedlo z 23. decembra.
Malú obec Pietracatella v talianskom regióne Molise zasiahla tragédia, ktorá vyvolala množstvo otáznikov. Pätnásťročná Sara Di Vita, študentka klasického lýcea, a jej matka Antonella Di Ielsi (50) zomreli v nemocnici Cardarelli v Campobasse po mimoriadne rýchlom zhoršení zdravotného stavu. Otec rodiny a bývalý starosta Gianni Di Vita je hospitalizovaný v rímskej nemocnici Spallanzani. Staršia dcéra Alice (19) bola do Ríma prevezená preventívne a zostáva pod lekárskym dohľadom. Píše o tom taliansky portál Rai News.
Prokuratúra v Campobasse otvorila trestný spis pre viacero možných trestných činov, vrátane usmrtenia z nedbanlivosti viacerých osôb. Do registra obvinených bolo zapísaných päť zdravotníkov: traja lekári z urgentného príjmu nemocnice Cardarelli a dvaja zo služby lekárskej pohotovosti v Campoliete, ktorá je príslušná pre obec Pietracatella. Ide o zdravotníkov, ktorí boli v službe v dňoch, keď rodina opakovane vyhľadala lekársku pomoc pre vážne príznaky naznačujúce intoxikáciu.
Rýchly a nezvyčaný vývoj
Rodičia a dcéra Sara začali po Štedrej večeri náhle pociťovať nevoľnosť, bolesti brucha a kŕče. Na druhý deň (25. 12.) šla rodina na pohotovosť, kde opísali svoje problémy. Z tadiaľ ich však poslali domov. Napriek opakovanej snahe a pokračujúcim ťažkostiam sa 26. decembra vrátili, stále s rovnakými príznakmi, no opäť ich odmietli.
Stav Sary Di Vita sa 27. decembra rýchlo zhoršil, čo si vyžiadalo opätovný návrat na urgentný príjem a následnú hospitalizáciu. V priebehu večera došlo k dramatickému zhoršeniu zdravotného stavu. "Vývoj bol mimoriadne rýchly a nezvyčajný," uviedol primár jednotky intenzívnej starostlivosti Vincenzo Cuzzone. Sara zomrela okolo 23. hodiny.
Po jej smrti sa lekári rozhodli hospitalizovať aj matku Antonellu, ktorá mala podobné príznaky. Aj v jej prípade sa zdravotný stav prudko zhoršil a skončil fatálne, napriek intenzívnej liečbe. Regionálny zdravotnícky úrad nariadil interné vyšetrovanie, ktoré má objasniť, prečo boli matka a dcéra v predchádzajúcich dňoch z urgentného príjmu dvakrát prepustené.
Kľúčový má byť obed počas 23. decembra
Vyšetrovanie sa sústreďuje najmä na jedlá skonzumované 23. decembra, keď boli doma otec, matka a mladšia dcéra. Staršia dcéra Alice v ten deň doma nebola a podľa doterajších zistení sa na osudnom jedle nezúčastnila. Štedrovečerná večera, na ktorej sa zúčastnilo viac osôb bez akýchkoľvek zdravotných ťažkostí, podľa Rai News zatiaľ nehrá v prípade kľúčovú úlohu, hoci je tiež predmetom analýz.
Medzi preverovanými hypotézami – zatiaľ bez konečných záverov – je aj toxická kontaminácia nebakteriálneho pôvodu, pravdepodobne spojená s domácimi konzervami alebo potravinami v oleji. Botulizmus bol podľa doterajších zistení vylúčený. Odborníci však skúmajú iné neinfekčné toxíny, ktorých presná povaha bude známa až po špecializovaných laboratórnych testoch vykonávaných vo viacerých talianskych laboratóriách.
Rodinný dom zostáva zapečatený. Vyšetrovatelia zaistili rôzne potraviny – konzervy, výrobky v oleji, múku, obilniny aj zvyšky sviatočných jedál. Všetok materiál bude podrobený vedeckým analýzam s cieľom presne určiť možný zdroj kontaminácie. Medzi novšími hypotézami sa objavila aj možnosť otravy rodenticídmi obsiahnutými v múke, keďže v sýpke prebehla deratizácia.
Čo hovoria pitvy?
Zlomovým bodom vyšetrovania mali byť pitvy, ktoré trvali šesť hodín v nemocnici Cardarelli. "Z pitvy nevyplynuli žiadne bezprostredné a jednoznačné poznatky," uviedol po ukončení neopakovateľného procesného úkonu prokurátor republiky v Campobasse Nicola D’Angelo. V tejto fáze tak nebolo možné určiť presnú príčinu smrti.
Podľa anatomopatológa Marca Di Paola, konzultanta obhajoby a rodiny Di Vita, je zatiaľ možné hovoriť len vo všeobecnej rovine o potravinovej toxinfekcii. "Išlo o dve dovtedy zdravé osoby, ktoré zomreli po udalosti kompatibilnej s požitím nejakej látky. V súčasnosti však nie je možné určiť, o akú konkrétnu substanciu alebo potravinu išlo," vysvetlil odborník. Zároveň zdôraznil, že v tejto chvíli nie je možné vylúčiť žiadnu hypotézu. "Nedá sa povedať, o čo presne ide," zaznelo po ukončení vyšetrení.
Do ich ukončenia zostáva najpravdepodobnejšou hypotézou fulminantná hepatitída spôsobená požitím toxickej látky. "Po jedle sa objavili príznaky, nasledovalo zlyhanie pečene a potom reťazová reakcia s mimoriadne rýchlym priebehom, ktorá viedla k multiorgánovému zlyhaniu," uviedli lekári nemocnice Cardarelli.
Prokurátor D’Angelo opätovne pripomenul, že na objasnenie príčin úmrtí bude nevyhnutné počkať na výsledky chemických a toxikologických analýz, ktoré si vzhľadom na svoju náročnosť vyžiadajú dlhší technický čas. Aj keď sa v tejto fáze javí ako veľmi nepravdepodobná, nie je úplne vylúčená ani možnosť úmyselného otrávenia treťou osobou. Ide o okrajovú vyšetrovaciu líniu vzhľadom na okolnosti prípadu, no prokuratúra zdôrazňuje, že zatiaľ nevylučuje žiadnu možnosť – vrátane hypotézy vraždy.
Obec zahalili smútok a hnev
Pietracatella je po udalostiach otrasená. Miestna samospráva z úcty k obetiam zrušila všetky vianočné podujatia. Mnohí obyvatelia, vrátane miestneho farára, sa zhromaždili v nemocnici v Campobasse, aby rodine vyjadrili podporu.
Popri smútku však zaznievajú aj hlasy rozhorčenia. "Takto predsa nemôže zomrieť 15-ročné dievča a 50-ročná žena v priebehu dvanástich hodín," hovorí jeden z miestnych obyvateľov, ktorý poukazuje na problémy regionálneho zdravotníctva. Antonella Di Ielsi pracovala spolu s manželom, uznávaným účtovníkom a bývalým starostom obce.